Yoğurt kürü ile zayıflama, düzenli ve doğru bir şekilde yapıldığı takdirde özellikle karın bölgesindeki yağlardan birkaç hafta içerisinde kurtulmanız mümkün hale gelecek.

O bir türlü inmek ve yok olmak bilmeyen göbeklerinizden çok şikayetçisiniz öyle değil mi? Aslında çok da haksız sayılmazsınız. Birçok hastalığın tetikleyici konumunda olan fazla kilolar herkes için büyük bir sorun. Aslında konu sadece fazla kilolar da değil, özellikle göbek bölgesinde biriken yağların başta kalp olmak üzere pek çok organa zarar verdiği artık kanıtlanmış durumda. Özellikle günümüz kadınlarının sıfır beden olma isteklerinin her geçen gün artması alternatif kilo verme yöntemlerinin bulunmasına olanak sağlıyor. Bu yöntemlerden biri olan yoğurt kürü, özellikle kadınlar arasında oldukça ilgi görür durumda.



Yoğurt kürü ile zayıflayanların yorumları

Yoğurt kürü ile zayıflayanların yorumları da bu kürü denemek isteyenler için oldukça umut verici. Kısa sürede istediği sonucu aldıklarını belirten kişiler sosyal medyada bu deneyimlerini paylaşarak yoğurt kürü denemek isteyenler için umut ışığı oluyor. Diyet ve spor ile desteklendiği takdirde çok daha etkili sonuçlar sağlayabilen yoğurt kürü için malzemeler de evde mutlaka bulunabilir. Yapılan başarısız diyetler ya da kullanılan kimyasal haplar zayıflamaya olanak sağlamamasının yanı sıra kişilerin bünyesinde ciddi bir tahribata da sebep olabiliyor. İdeal vücut ölçülerine sahip olmak adına zorlu yöntemler yerine sağlıklı çözümlere yönelmek hem kalıcı hem de çok daha sağlıklı bir sonuca ulaşmak için etkili olacaktır.



Göbek eriten yoğurt kürü

Hem pratik bir şekilde hazırlanması hem de evdeki malzemeler ile yapıldığı için ekonomik olması yoğurt kürü kullanımını artırmaktadır. Fakat bunun yanı sıra sadece yoğurt kürü tüketmek dengeli ve düzenli bir beslenme ile desteklenmediği takdirde çok büyük bir etki yaşanmasına olanak sağlayamaz.



Yoğurt kürü zencefil zerdeçal:

• 1 adet limon

• 6 çorba kaşığı yarım yağlı ya da yağsız olarak seçeceğiniz yoğurt

• 1 çay kaşığı pul biber

• 1 çay kaşığı zerdeçal tozu

• 1 çay kaşığı zencefil tozu

• 1 çay kaşığı tarçın



Yapılışı:

Yoğurt, limon ve pul biberi homojen bir kıvama ulaşana dek karıştırın. Eğer pul biber size dokunuyorsa ya da kullanmak istemiyorsanız yerine zerdeçal ve zencefil de kullanabilirsiniz. Bu karışımı uyumadan 45 dakika kadar önce yemelisiniz. Yoğurt küründen sonra herhangi bir yemek tüketmemelisiniz. 14 gün düzenli olarak kullandığınız takdirde mutlaka farkı göreceksiniz. İlk bir hafta içerisinde gözle görülür bir fark olmayabilir. Bu dönemde pes etmemeniz çok önemli.



Yoğurt kürünün faydaları

Yoğurt kürünün bilinene en büyük etkisi metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını çok daha kolay bir hale getirmesidir. Özellikle göbek bölgesinde biriken yağlardan ve vücuttaki ödemden kurtulmak için en etkili yöntemlerin başında gelir. Bu yöntem ile göbeğinizde meydana gelen şişlik ya da istenmeyen yağlanmanın önüne rahatlıkla geçebileceksiniz. Ayrıca gece yatmadan 45 dakika önce tüketeceğiniz yoğurt kürü ile gece atıştırma isteğinizi de sonlandırmış olacaksınız. İçerisinde bulunan tarçın baharatı özellikle tatlı krizlerinizin de önüne geçmiş olacak. Eğer günlük sizi yoran tatlı krizleriniz varsa süt içerisinde karıştıracağınız bir miktar tarçın ile bu krizlerin önüne geçmeniz mümkün olacaktır. Zayıflama yöntemlerinin çoğu yağ eritimi yerine kas eritimine neden olmaktadır. Sağlıksız bir sonuç sizin sağlığınızda ciddi yaralar açabilir. Yoğurt kürü sağlığınıza zarar vermeden kas değil yağ kaybı sağlayarak sizin kısa sürede çok daha ince bir görünüme ulaşmanızı sağlaması açısından da en etkili yöntemlerin başında gelir.



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