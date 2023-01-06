Diz kireçlenmesi ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

Halk arasında diz kireçlenmesi olarak bilinen osteoartrit, özellikle ileri yaşlarda diz ağrısının en önemli nedenidir. Diz protezi ameliyatının en sık uygulandığı hasta gruplarının başında diz kireçlenmesi nedeniyle şiddetli eklem ağrısı ve yürüyememe gibi şikayetleri bulunan hastalar yer alır. Ancak, diz kireçlenmesine bağlı şikayetlerin tedavisinde ameliyatsız yöntemler de oldukça başarılıdır.

Diz kireçlenmesinde, eklem yüzeylerini kaplayan kıkırdak doku hasar görür ve eklem aralığı daralmaya başlar. İleri evrelerde eklem kıkırdağı tamamen aşınabilir ve kemik yüzeyler birbirine sürtünebilir.

Diz kireçlenmesinde sıkça gördüğümüz belirtiler şunlardır:

Diz ağrısı: Özellikle yürüme ve merdiven inip çıkma sırasında hissedilir ve dinlenmeyle rahatlar. İleri evrelerde dinlenme anında bile diz ağrısı görülebilir.

Dizde şişlik

Dizin bükülüp açılması sırasında sürtünme veya öğütülme hissi

Diz ekleminde hareket kaybı ve dizin tam olarak bükülememesi

Eklem üzerine basıldığında ağrı ve hassasiyet





Diz kireçlenmesi tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılabilir. Diz protezi ameliyatı, özellikle ileri evre kireçlenmede etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Ancak birçok hastada, diz kireçlenmesine bağlı şikayetlerin ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilmesi mümkündür.

Diz kireçlenmesinde ameliyatsız tedaviler nelerdir?

Diz kireçlenmesinin ameliyatsız tedavisinde egzersiz yapmak, kilo vermek, fizik tedavi, sıcak veya soğuk uygulamalar, elektrik akımı uygulamaları, ilaçlar, diz eklemine yapılan enjeksiyonlar ve çeşitli yardımcı cihazlar kullanılabilir. Genellikle etkin tedavi için bu yöntemlerden birkaçı birlikte uygulanır.

Kilo vermek ve egzersiz yapmak diz kireçlenmesine iyi gelir

Kilo vermek, diz eklemine binen yükün azalmasını sağlar ve diz ağrılarını önleyebilir. Kaybedilen her 1 kilogramda diz eklemine binen yük 4 kilogram azalır. Diz kireçlenmesine bağlı ağrıların önlenmesi ve diz eklem sağlığı için kilo vermek fayda sağlar. Bunun yanında kuvvetlendirme - esneme egzersizleri, yürüyüş yapmak, yüzmek ve aerobik egzersizler diz kireçlenmesine bağlı şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

Diz kireçlenmesinde faydalı fizik tedavi uygulamaları nelerdir?

Fizik tedavi uygulamaları ile diz kireçlenmesine bağlı şikayetler tedavi edilebilir, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve hatta durdurulabilir. Diz kireçlenmesinde faydalı fizik tedavi uygulamaları şunlardır:

Fizyoterapist eşliğinde ve hastaya özgü egzersiz. Özellikle diz eklemini destekleyen kasların güçlendirilmesi ve esnetilmesi.

Diz eklemini destekleyen kasları güçlendirmek amacıyla veya diz eklemindeki ağrıyı gidermek amacıyla uygulanan elektrik stimülasyonu.

Tedavi amacına bağlı olarak sıcak veya soğuk uygulamalar.

Manuel terapi ve masaj uygulamaları.

Eklemi desteklemek amacı ile bantlama veya dizlik kullanımı.

Diz kireçlenmesinde iğne ve ilaç tedavileri

Diz kireçlenmesi tedavisinde öncelikle yaşam tarzı değişimleri (kilo verme, düzenli egzersiz yapma) ve fizik tedavi uygulamalarından faydalanılır. Fizik tedaviye rağmen geçmeyen diz ağrılarında diz eklemine yapılan iğne tedavileri ağrıda önemli azalma sağlayabilir.

Bazı ağrı kesiciler, hyalüronik asit enjeksiyonu, PRP enjeksiyonu, kök hücre enjeksiyonu, kortizon iğneleri ve proloterapi uygulamaları diz kireçlenmesinin ameliyatsız tedavi yöntemlerindendir.

Ameliyatsız tedavi yöntemlerinin doğru kullanılması ile diz kireçlenmesinde ameliyat ihtiyacı ortadan kaldırılabilir veya ertelenebilir.