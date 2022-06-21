Dudak yarası neden olur? Dudak yarasına ne iyi gelir? Pamuk gibi dudak ipuçları

Dudak yaraları pek çok kişinin sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Çeşitli sebeplerden kaynaklanabilen dudak yaraları sebebi bilindiği ve doğru bir şekilde müdahale edildiği sürece kısa süre içerisinde tedavi edilebiliyor. Sebebi bilinmeyen ve yanlış müdahale gerçekleştirilen yaralar ise büyük bir soruna dönüşebiliyor. Bizler bu yazımızda dudak yarası problemi ile sıklıkla karşılaşanlar için pek çok detaya yer verdik. Sizler de dudak yaralarından şikayetçiyseniz ve dudak yarasına ne iyi gelir? sorusunun cevabını araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın detaylarından dudak yarasıyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dudak yarasına ne iyi gelir?

Dudak yaraları çeşitli sebeplerden kaynaklanabilen yaralar arasında yer alıyor. Kimi zaman düzensiz beslenme dudak yarasına sebep olurken kimi zaman ise vitamin eksikliği ya da yanlış nefes alıp verme sebebiyle dudak yaraları meydana gelebiliyor. Bu aşamada dudak yarasının neden olduğunun belirlenmesi ve buna uygun olarak müdahale gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Basit dudak yaralarına karşı çeşitli öneriler mevcut. Ancak unutmamak gerekir ki dudak yarası kanser belirtisi de olabilir. Bu nedenle ev çözümlerinden önce bir uzmana danışmak önemli. İkinci faktör ise bir kişiye iyi gelen doğal çözüm, farklı bir kişide olumsuz etkiler yaratabilir.

E vitamini

Karbonat

Zeytinyağı

Vazelin

Leker

Aloe Vera

Hindistan cevizi yağı

Salatalık

Jojoba yağı

Süt

Gül suyu

Bal

Doğal çözümler arasında dudak yarasına iyi gelen yiyecekler arasında yer alıyor. Bu yiyeceklerin pek çoğunun antibakteriyel olması dudak yarasının mikrop kapmasını engelliyor. Bunun yanı sıra besleyici özelliklerinin de olması sebebiyle dudak yaralarında bu yiyeceklerin kullanılması öneriliyor. Eğer sizler de geçmeyen dudak yaralarına sahipseniz oldukça besleyici olan bu gıdalardan yararlanarak yaralarınızın kısa süre içerisinde onarılmasını ve tedavi edilmesini sağlayabilirsiniz.

Dudak yarası neden olur?

Dudak yaralarını geçirmek için pek çok gıda, vitamin ve ilaç bulunuyor olsa da dudak yaralarının neden olduğu pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İnsanlar arasında oldukça fazla konuşulan bu deri probleminin pek çok nedeni bulunuyor.

Öncelikle dudakta yara oluşumunun ilk sebebi vitaminsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli beslenmeme, yetersiz vitamin alma sebebiyle dudaklarda uçuk benzeri yaralar meydana gelebiliyor.

Tüm bunların yanı sıra dudak yaralarının sebepleri arasında soğuk havalar, güneş ışığı ve rüzgar da bulunuyor. Korunaksız bir yerde uzun süre güneşin altında kalmak, soğuk havalarda uzun süre dışarıda durmak gibi pek çok faktör dudaklarda çeşitli yaraların meydana gelmesine neden olabilir. Bu faktörlerden kaynaklanan dudak yaralarından korunmak için yaz kış dudak nemlendiricisi kullanılması ve dudak bakımlarının aksatılmaması öneriliyor.

Ancak bazı durumlarda dudak yaralarına daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer dudak yaraları geçmiyor ve gün içerisinde birden çok kez şiddetli kanamaya neden oluyorsa bu durum dudak kanserinin habercisi olabilir.

Dudak yarası kaç gün içerisinde geçer?

Dudak yarası problemini sıklıkla yaşıyor ve dudak yarasının kaç gün içerisinde geçeceğini merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı değişkenlik gösterebilir. Genellikle ciddi problemlerden kaynaklanmayan uçuk benzeri dudak yaralarının 2-3 gün içerisinde geçtiği görülürken daha şiddetli dudak yaralarının ise birkaç hafta içerisinde tamamen geçtiği söylenebilir. Bu durum ve yaranın iyileşme süreci biraz da bireyin vücut direncine bağlıdır. Eğer düzenli beslenme sağlanıyorsa ve vitamin alma konusunda herhangi bir sorun yoksa dudak yaraları daha kısa süre içerisinde geçebilir. Vitaminsizlik söz konusuysa, düzenli beslenilmiyorsa ve vücut direnci düşükse bu durumda dudak yaralarının daha uzun süre içerisinde geçmesi söz konusu olabilir. Sizler de dudak yarası sorununu sıklıkla yaşıyorsanız daha düzenli bir şekilde beslenme ve vitamin alımı ile istenmeyen bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz.