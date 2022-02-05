Kuru ve çatlak dudakları iyileştirmenin 7 yolu! Pamuk gibi öpülesi dudaklar

Soğuk ve kuru hava, güneş hasarı ve sık sık dudakları yalamak dudaklarınızı kurumuş ya da çatlamış hissetmenizin altında yatan birkaç sebeptir. Evde, kuru ve çatlamış dudaklarınızı tedavi etmeniz için dermatologların bazı ipuçlarını derledik. İşte yıl boyu yumuşak ve pürüzsüz dudakların sırrı...

Dudaklarınıza tahriş etmeyen dudak balmı, ruj veya diğer ürünlerden kullanın.

Pek çok kişi dudaklarında yanma, şişme, karıncalanma gibi belirtileri hissettiğinde kullandığı ürünün işe yaradığını düşünür fakat aslında olan bu değildir. Sadece dudaklarınızı tahriş ediyorsunuz, böyle ürünleri kullanmayı bırakmalısınız. Eğer dudaklarınızdaki çatlaklardan kurtulmak için yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız, aşağıdakilerden birini içermemesine dikkat edin:

Okaliptüs

Tatlandırıcı: tarçın, narenciye, nane gibi aromalar dudakları özellikle tahriş edebilir.

Mentol

Lanolin

Salisilik Asit

Kafur

Çatlamış ve kuru dudaklarınızı iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir ürün almayı düşünüyorsanız içerisinde aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını içeren bir ürüne bakmalısınız:

Hint tohumu yağı

Seramidler

Kenevir tohumu yağı

Mineral yağ

Vazelin

Shea yağı

Yatmadan önce ve gün içinde birkaç kez tahriş edici olmayan dudak balmınızı uygulayın.

Dudaklarınız çok kuru ve çatlamışsa vazelini deneyin. Bu daha uzun süreli bir yöntemdir.

Dışarı çıkmadan önce 30 faktör güneş koruyucu ve tahriş edici olmayan balmınızı sürün.

Kışın bile dudakları güneşten korumak önemlidir. Güneş, kuru ve çatlak dudakları daha kolay yakabilir ve bu da uçuk oluşumuna neden olabilir. Dışarıdayken de 2-3 satte bir tazelemeyi unutmayın.

Yeteri kadar su içtiğinizden emin olun.

Çatlak dudaklar kuruluk sonucu meydana gelir. Vücudunuzu susuz bırakmayın.

Dudaklarınızı yalamayı, ısırmayı, yolmayı bırakın.

Dudaklarınızı kuru hissettiğinizde yalayarak ıslatmak son derece doğal gelse de tükürüğünüz kurudukça dudaklarınız eskisinden daha kuru hale gelecektir. Dudaklarınızı ısırmak veya yolmak da tahrişe yol açacaktır.

Dudaklarınızda metalden yapılmış nesneleri tutmaktan kaçının.

Metal takılar, piercingler zaten hassas olan dudaklarınızı tahriş edebilir.

Eve bir hava nemlendirici takın.

Özellikle geceleri ağzınızdan nefes alıyorsanız, yatak odanızda takılı olan bir nemlendirici dudaklarınızın kurumamasını sağlayabilir.

Bu ipuçlarını uygulayarak, 2-3 hafta içinde gözle görülür bir iyileşme sağlayabilirsiniz. Eğer 2-3 hafta içinde bir değişim gözlemleyemezseniz bir dermatoloğa başvurmanızda fayda var.