Dünyanın dört bir yanından 7 farklı beslenme şekli ve diyet

Dünya Obezite Atlası'nın istatistikleri, dünya nüfusunun yüzde 38'inden fazlasının sağlıksız beslenme nedeniyle fazla kilolu veya obez olduğunu gösteriyor. Uluslararası araştırmalar da 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının obez veya aşırı kilolu olacağını öngörüyor. Bu obezite salgınının küresel ekonomiye maliyetinin yaklaşık 4 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Peki insanlar ne yapabilir? Obezite yaşam tarzı, diyet, genetik, çevre ve hatta bağırsak mikrobiyomunuzdan etkilenen çok yönlü bir durumdur. Ne yazık ki obez olmak kişinin hipertansiyon, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gibi hastalıklara yakalanma olasılığını artırır ve yaşam beklentisinin azalmasına neden olur.

Bazı insanların obez olma olasılığı diğerlerinden daha yüksektir ve araştırmalar bazı ülkelerin obezite riskinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu göstermiştir. Peki bu ülkeler neyi doğru yapıyor? Dünyanın dört bir yanından en sağlıklı diyetleri keşfetmek için okumaya devam edin.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SAĞLIKLI BESLENME

1. Japonya'dan Okinawan diyeti

Yıllardır Okinawan ada grubu dünyadaki en yüksek yaşam beklentisine sahipti. Ancak Okinawan'ların ortalama yaşam süresi son yirmi yılda diğer Japon bölgelerine kıyasla azaldı. Yine de Japonların sağlıklı beslenme alışkanlıkları nedeniyle Japonya, gelişmiş dünyadaki en düşük obezite oranlarına sahip ve Hong Kong ve Makao'dan sonra en yüksek yaşam beklentisine sahip üçüncü ülke.

Japonya'daki beslenme balık, deniz ürünleri, tofu, mevsim sebzeleri ve besin açısından zengin gıdalara odaklanıyor. Yiyecekleri ayrıca düşük doymuş yağlara sahiptir ve antioksidanlar açısından zengindir. Sağlığa katkı sağlayan bir diğer faktör ise tabaklarındaki porsiyonların küçük olması ve yavaş yemedir. Bu, kalori alımını ve uzun vadede diğer kronik sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.

2. Kore mutfağı

Japonya gibi Güney Koreliler de renkli ve lezzetli bir beslenme yaratmaya odaklanıyorlar. Deniz ürünleri, balık, kümes hayvanları, tofu ve sebzeleri vurguluyorlar. Kimchi gibi fermente gıdalardaki probiyotiklerin aynı zamanda bağırsak mikrobiyomunuzu, besin emilimini ve bağışıklığınızı iyileştirmesiyle de ilişkilendirilir. Bu, kalp rahatsızlıkları, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

3. Akdeniz diyeti

Akdeniz diyeti bütün, işlenmemiş gıdalara odaklandığı için tercih ediliyor. Örneğin, geleneksel Yunan yemekleri meyvelere, tam tahıllara, baklagillere, sebzelere ve az miktarda kırmızı et ve süt ürünlerine odaklanır.

Yunan yemeklerinin yanı sıra Lübnan, Cezayir, Türk ve Fas yemeklerini de deneyebilirsiniz. Ancak Akdeniz yemeklerinin tümü sağlıklı değildir. Örneğin Yunan jiroskopları gibi yiyecekler aşırıya kaçarsanız sağlıksız olabilir.

4. Fransız mutfağı

Fransız yemeklerine aşina iseniz, bu listede Fransız mutfağının yer almasına şaşıracaksınız. Buna "Fransız Paradoksu" deniyor çünkü bu yiyecekler yüksek doymuş yağlara sahipken, Fransızlar ABD'deki insanlara kıyasla daha düşük obezite ve kardiyovasküler hastalık prevalansına sahip.

İlginç bir şekilde, Fransız diyeti, gıdaların kendisinden değil, gıda etrafındaki kültürden dolayı dünyanın en sağlıklı diyetleri arasında yer alıyor. Fransızlar yemeklerinden zevk almayı tercih ediyorlar, yani daha yavaş yiyorlar, daha seçiciler ve daha küçük porsiyonlar alıyorlar. Bu aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur ve sindirime yardımcı olur.

Öte yandan, bazı kültürler yemeklerin tadını çıkarmak yerine “sağlıklı” gıdalara odaklanma eğilimindedir. Çokça övülen “sağlıklı” atıştırmalıkların büyük porsiyonlarını almak, tatlı yiyecekleri küçük, kontrollü porsiyonlarda almaktan daha sağlıksız olabilir.

5. İtalyan diyeti

İtalya, sağlıklı mutfağa sahip alışılmadık bir ülke çünkü İtalya denince aklınıza ilk gelen yiyecekler lazanya, pizza ve makarna oluyor. İlginç bir şekilde, geleneksel İtalyan pizzası ince bir kabuğa sahiptir, tuğla fırında pişirilir ve üzerine taze sebzeler ve birkaç dilim mozzarella peyniri eklenir. Bu, dünyanın birçok yerinde insanların yediği yağlı, kalın kabuklu ve üst kısmı etli pizzadan farklıdır.

Geleneksel İtalyan beslenmesi sağlıksız değildir çünkü taze, yerel kaynaklı meyve ve sebzelere odaklanmaktadır. Aynı zamanda daha düşük depresyon riski, daha az felç riski ve daha iyi kalp sağlığı ile ilişkilendirilen bütün gıdalar, farro, ekmek ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağları da içerir.

6. Hint mutfağı

Hint yemekleri dine, mevsimlere ve aile geleneklerine bağlı olarak bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Ancak öncelikle lezzeti ve rengi artıran ve sağlığa faydalar sunan baharatlara vurgu yapılıyor.

Çoğu yerde Hint yemekleri vejetaryenlere ve veganlara da hitap etmektedir ve et açısından zengin bir beslenmeden uzaklaşmak istiyorsanız gidilecek mutfak olabilir. Ancak doymuş yağ alımınızı azaltmak istiyorsanız sade yağ veya tam yağlı hindistan cevizi sütü gibi doymuş yağ içeren gıdaları sınırlayın.

7. Etiyopya diyeti

Geleneksel Etiyopya yemekleri kök sebzelere, çalı fasulyesine, mercimeğe ve jalapenoya odaklanır. Ülke besin açısından zengin ve lif dolu gıdalara sahiptir. En ünlü Etiyopya yemeklerinden biri teff unundan yapılan bir gözleme olan injera'dır. Teff dünyadaki en küçük tahıllardan biridir ancak yüksek miktarda protein, kalsiyum ve lif gibi mükemmel faydalara sahiptir.

Ünlü injeranın yanı sıra teff tanelerini de pirinç gibi suda pişirebilirsiniz. Etiyopyalılar neredeyse her gün injera yiyorlar ve fermente bir gıda olduğundan bağırsak mikrobiyomunuz için de büyük faydalar sağlıyor.

Afrika'dan gelen diğer sağlıklı yiyecekler arasında Çad, Mali ve Gambiya gibi Batı Afrika ülkelerinden gelen yiyecekler bulunmaktadır. Darı, patates, baobab meyvesi, fermente meyveler, papaya ve daha fazlasını içerirler.

Farklı ülkelerin sağlıklı yemeklerini benimsemek istiyorsanız kültürel ortamı aklınızda bulundurun. Bunlar, yiyeceğin porsiyon boyutlarını, yeme şeklini, kullanılan malzemeleri ve yiyeceğin geleneksel olarak nasıl hazırlandığını içerir. Bu, çoğu insanın damak zevkine hitap etmek için besin açısından zengin faydaların kaybolduğu geleneksel gıdaların yağlı ve şekerli uyarlamalarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır.