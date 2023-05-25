Düzenli olarak zeytin tüketmenin 4 faydası

İspanya, Barselona'daki Hospital del Mar Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde Kardiyovasküler Risk ve Beslenme Araştırma Grubu koordinatörü Dr. Montserrat Fitó, zeytinin kolesterol seviyelerini iyileştirme; kalp hastalığı ve diyabet riskini düşürmesiyle tanınan Akdeniz Diyetinin temel öğelerinden biri olduğunu söylüyor.

Peki zeytini bu diyetin bu kadar önemli bir parçası yapan tam olarak nedir? Ona göre zeytin yemenin faydaları şöyle:

1. Antioksidanlarla Dolu

Siyah ve yeşil zeytinler, güçlü antioksidanlar olan E vitamini ve polifenollerle yüklüdür. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşan, hücreleri korumaya; kardiyovasküler hastalıkları ve kanseri önlemeye yardımcı olabilecek güçlü bileşiklerdir.

Antioksidanlar ayrıca bağışıklık sisteminizi korumaya yardımcı olur, hastalanmanızı önler ve yaşlandıkça sizi sağlıklı tutar. E vitamini yağda çözünür, yani yağla birleştiğinde kan dolaşımınıza daha iyi emilir. Tıpkı o mükemmel küçük zeytin paketinde olduğu gibi.

2. Sağlıklı Yağlarla Dolu

Zeytinler, kalp hastalığı riskini ve potansiyel olarak vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilen sağlıklı yağlar olarak nitelendirilen tekli doymamış yağlarla doludur .Bir salatayı veya bir kase makarnayı süslemenin en sağlıklı yollarından biri olarak hepimizin bildiği ve sevdiği zeytinyağı yapmak için çıkarılan bu yağlardır.

3. Artan Demir

Bu koyu renkli küçük meyveler (evet, zeytin teknik olarak bir meyvedir) kana oksijen taşınmasına yardımcı olan temel bir besin olan iyi bir dozda demir içerir. Demir eksikliği kadınlar arasında oldukça yaygındır ve kendinizi yorgun hissetmenizin; baş dönmesi veya soğuk el-ayaklara sahip olmanızın nedeni olabilir. Sadece 100 gram zeytin, 19 ila 40 yaş arası kadınlar için önerilen günlük miktarın yaklaşık yüzde 16'sını sağlar.

4. Diyet lifi içerir

Zeytinin sadece yağını değil tamamını yemenin faydası, sizi tok tutmanıza ve sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasına yardımcı olan ek dozda diyet lifi almanızdır. Çok büyük bir miktar değil ancak her gün birkaç zeytin yemek için pek çok sebep var.

Zeytinin Besinsel Faydaları İçin Ek İpuçları

Zeytinin tadını sevmiyorsanız, aynı sağlık yararlarının birçoğunu zeytinyağıyla elde edebilirsiniz. Sadece düşük ila orta ısıda kullandığınızdan emin olun. Zeytinleri seviyorsanız, doğrudan yemenin yanı sıra, bir tapenade sos yapmayı, balık veya tavuk üzerinde veya turplu bir salatada servis etmeyi deneyin .