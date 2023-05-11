Daha fazla havuç yemeniz için 5 neden! İşte havuçun faydaları

Şu anda sizin de buzdolabınızda sebzelik çekmecesinde duran, iyi niyetle satın alınmış ama çoktan unutulmuş bir torba havuç var mı? Bu canlı ve besleyici kök sebzeleri oradan çıkarmanın zamanı geldi. Çünkü bunlar, sağlığınızı en iyi şekilde korumanıza yardımcı olmak için buzdolabınızdaki en güçlü araçlardan biridir. Birçok sözde "süper gıda "dan daha ucuz ve elde edilmesi daha kolay olan havuç, çok çeşitli sağlık yararları sunar, buzdolabında haftalarca dayanır ve her yaş için yemek ve atıştırmalıklara dahil edilmesi kolaydır.

Havuç hemen hemen herkesin yemesi için güvenli olsa da, çok fazla yerseniz bazı gözle görülür etkiler görebileceğiniz konusunda dikkatli olun. Diyetisyen Charlotte Martin, "Havuçtaki yüksek beta karoten alımı cildi turuncu-sarı bir renge çevirebilir ("karotenemi" adı verilen bir durum)," diyor. Ancak bu sağlığınız için tehlikeli değildir ve tükettiğiniz beta-karoten miktarını azalttığınızda cildiniz normal rengine dönecektir.

Real Nutrition'ın kurucusu Diyetisyen Amy Shapiro ise, havuçlar topraktan büyük miktarlarda böcek ilacı emme yeteneğine sahip olduğundan, mümkün olduğunda organik havuç satın alınmasını tavsiye ediyor. Organik olmayanlardan alıyorsanız havuçlarınızı güzelce yıkayın.

Havucun Sağlığa En Büyük Faydaları

Göz Sağlığını Teşvik Eder

Kök sebzeler, birçok organımızın optimal işleyişinde önemli roller oynayan bir dizi vitamin ve mineralle doludur. Belki de en ünlüsü, havuçlar vücudumuzda A Vitaminine dönüştürülen beta-karoten (havuçlara imzasını, canlı turuncu rengini veren bileşik) bakımından zengindir.

Martin, "A vitamini muhtemelen en çok göz sağlığını ve iyi görüşü desteklemedeki önemli rolüyle bilinir ve makula dejenerasyonu riskini azaltmada yeterli miktarda alınması önemlidir" diyor. Yarım fincan çiğ, doğranmış havuç porsiyonu, yetişkinler için önerilen günlük A Vitamini miktarının yarısından fazlasını sağlar.

Cildin Sağlıklı Kalmasına Yardımcı Olur

A vitamini, vizyonumuzdaki rolünün yanı sıra sağlıklı cildi korumak için de gereklidir. Martin, daha fazla A vitamini ve karotenoid tüketen kişilerin cilt kanseri riskinin azaldığını bulan yakın tarihli bir araştırmaya atıfta bulunuyor."Pro-vitamin A karotenoid beta-karotenin en iyi kaynaklarından biri olan havuçların düzenli olarak alınması, vücutta yeterli A vitamini arzının sağlanmasına yardımcı olabilir" diyor.

Bağırsaklarınız İçin Harika

Havuç yarım fincan porsiyon başına 2 gram lif içerir ve bu çözünür lif (pektin şeklinde) ve çözünmez lif karışımıdır. Shapiro, çözünür lifin midemizin boşalma hızını yavaşlattığını ve bunun da yemeklerden sonra tokluk hissini artırdığını açıklıyor. Çözünmeyen lif, dışkımıza hacim ekleyerek kabızlığı önlememize yardımcı olmaktan sorumludur. Birlikte ele alındığında havuçlar, sağlıklı bir sindirim sistemini sürdürmek için güçlü araçlardır.

Kalp sağlığı

Shapiro, havuçta göz sağlığının yanı sıra kardiyovasküler sağlık için önemli olan potasyumun da yüksek olduğunu açıklıyor.Martin, "Havuç, karotenoidler ve polifenoller gibi antioksidan özelliklere sahip, hastalıklarla savaşan bitki besinleri açısından zengindir" diyor. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için faydalı olan lif içeriği ile birlikte alındığında havuç, kalp hastalığına ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerine karşı koruma sağlama potansiyeline sahiptir.

Glikoz Dostu

Shapiro, havuçların kan şekeri üzerinde çok az bir etkiye sahip olduğunu ve havuçları hem şeker hastaları hem de kan şekeri ani yükselmelerini önlemek isteyen herkes için iyi bir atıştırmalık haline getirdiğini söylüyor. Sabit kan şekeri seviyeleri, kilo, enerji seviyeleri ve ruh halini etkileyebilecek sürekli atıştırma döngüsünden kaçınmanıza yardımcı olur.

Havuç Yemenin En İyi Yolları

Yetişkinler günde iki ila üç bardak sebze yemelidir ve bu karışıma havuç dahil etmek, yukarıdaki tüm faydaları toplamaya başlamanın en iyi yoludur. Hem Shapiro hem de Martin, sağlıklı bir atıştırmalık için humus, guacamole veya süzme peynire batırılmış havuç yemeyi öneriyor. Havuçları zeytinyağı ve tuzla fırında kızartmak (veya biraz bal veya akçaağaç şurubu ile sırlamak ) başka bir harika seçenektir.

Martin, "Havuç pişirmek, vücudunuzun emebileceği beta-karoten miktarını artırır" diyor. Seçici yiyicilerle mücadele mi ediyorsunuz? Shapiro , zar zor algılanabilir bir besin takviyesi için havuçların kıyılmasını ve unlu mamullere eklenmesini önerir. Ayrıca havuçlarınızı turşu veya rendeleyerek bir salataya ekleyebilir veya güveçe atarak yavaş pişirme işleminin doğal lezzetlerini ortaya çıkarmasını sağlayabilirsiniz.