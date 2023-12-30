El uyuşması neden olur? El uyuşması nasıl geçer? 7 soruda el uyuşması

El uyuşması, el veya ellerde his kaybı, karıncalanma, uyuşma, yanma, batma veya iğne batması hissi gibi belirtilerle karakterize olan bir durum ve birçok farklı nedenle ortaya çıkabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Op. Dr. Gülşah Öztürk Özlük el uyuşmasına dair merak edilenleri anlattı.

El Uyuşması Nedir?

Elde meydana gelen uyuşmalar genellikle geçicidir ve pozisyoneldir, Elde oluşan uyuşukluklar sürekli olması durumunda kişinin mutlaka tıbbi bir destek alması gerekir Elde oluşan uyuşmaların birçok farklı sebebi olabilir. Elde meydana gelen uyuşukluğun en önemli nedeni bir ya da daha fazla sinirin omurilikten çıktıktan sonra yolda sıkışması ya da baskı altında kalmasıdır. Periferik sinir sistemi ağı beyin ve omurilikten çıkan sinyalleri organlarımıza, organlarımızdan aldıkları sinyalleri de omurilik ve beyine iletirler. Bu elektriksel iletim ahenginde bir problem olduğunda tıpkı elektrik kablosu gibi, sorunun olduğu yerin alt tarafında problemler görülür.

periferik sinir sistemi

El Uyuşması Neden Olur?

Günümüzde işte ya da evde telefon ve bilgisayar kullanımı, farketmeden elimizin sabit pozisyonda saatlerce kalmasına sebep olabilir. Bu sabit pozisyonlarda özellikle bilek düzeyinde, bazen dirsekte ya da parmaklarda sinirler uzun süre baskıya maruz kalabilir ve siz tüm elinizde ya da yalnızca bazı parmaklarınızda uyuşma hissedebilirsiniz.

Elde ilk 3 parmak ve 4.parmağın iç yüzeyindeki uyuşmalar bize karpal tünel sendromu yani bilek düzeyindeki kanalda median sinirimizde sıkışma olabileceği ile ilgili bilgi verir. Karpal tünel sendromunda parmaklardaki uyuşma geceleri uykudan uyandırabilir. Orta ağır düzeyde sıkışması olan bireyler sıklıkla elleri bilekten sirkeleme hareketi yaparak rahatlamaya çalışırlar. Bu durum en sık el bileğinin uzun süreli bükülmesine sebep olan mesleklerde rastlanır.

Karpal tünel sendromu

Eğer serçe parmak ve 4. Parmağın dış yarımında uyuşma var ise bu da ulnar sinirin bilekte ya da dirsekte sıkışmış olabileceğini bildirir. Dirsek düzeyinde sıkışıklık varsa (ulnar oluk sendromu), dirsekten son 2 parmağa uzanan uyuşma gözlenirken, sıkışma el bileğindeki guyon kanalındaysa uyuşma sadece bilek altında son 2 parmakta olur.

ulnar oluk sendromu

Peki başka hangi nedenler ellerde uyuşma yapar?

• Omurilikten çıkan sinirler boyun düzeyinde fıtık ya da kitle kaynaklı sıkışabilir. Elektriksel iletinin bu düzeyde baskı altında kalması, boyundan kola ve ellere uzanan ağrı ya da uyuşmaya sebep olabilir. Bunu ortaya koyduğumuz en iyi yöntem manyetik rezonans (mr)ile boyun görüntülemesidir.

boyun fıtığı

• Sinirler boyundan çıkıp göğüs kafesinden geçerken bir basıya uğrayabilir ve yine koldan ele uzanan uyuşma yaşanabilir (Torasik outlet sendromu)

• El uyuşmasını beyin damar hastalıklarında yani, beyinde kanama ya da beyine pıhtı atma durumlarında karşılaşabiliriz.

• Multiple skleroz (ms) hastalığında sinirlerde myelin hasarı oluştuğu için uyuşma sık görülen bulgulardandır.

• Diyabeti olanlarda gözlenebilir, en sık ayaklarda gözlenmesine rağmen ellerde de uyuşma görülebilir. Sıklıkla her iki elde tüm parmakları içerir.

• Vitamin B12 eksikliğinde özelikle ellerde uyuşma görülebilir.

• Alkol tüketimi özellikle periferik sinirleri hasarladığı için ellerde uyuşma gözlenebilir.

• Uygunsuz postür; uyurken elin bükülüp kalması, ellere giden sinirlerin uzun süre basıya maruz kalması yine ellerde uyuşma yaratabilir.

• Kalp ile ilgili problemlerde sol kola ve serçe parmağa uzanan uyuşmalar gözlenebilir.

• Bazı ilaç tedavileri elde uyuşmaya sebep olabilir. Kemoterapi ilaçları, antibiyotikler , antidepresanlar ve antiepileptik(nöbet) ilaçların kullanımı esnasında ellerde uyuşmayla karşılaşabiliriz.

Sol El Uyuşması Neden Olur?

Sol el uyuşması, boyun fıtığının sol sinir köküne basması nedeniyle karşılaşılabilir. sol kol ve bilek düzeyinde sinir sıkışması yine ele uzanan uyuşmalara neden olabilir. Kalp ile ilgili problemlerde sol kola ve serçe parmağa uzanan uyuşmalar gözlenebilir. Bunun yanında beyinde var olan bir damar hastalığı ya da kitle nedeniyle de elde veya kolda uyuşmalarla karşılaşabiliriz. Uzun süreli telefon kullanımına bağlı parmaklarda sini sıkışması nedeniyle uyuşmalar gözlenebilir.

Sağ El Uyuşması Neden Olur?

Sağ el uyuşması, boyun fıtığının sağ sinir köküne basması nedeniyle karşılaşılabilir. Sağ kol ve bilek düzeyinde sinir sıkışması yine ele uzanan uyuşmalara neden olabilir. Bunun yanında beyinde var olan bir damar hastalığı ya da kitle nedeniyle de elde veya kolda uyuşmalarla karşılaşabiliriz. Uzun süreli telefon kullanımına bağlı parmaklarda sini sıkışması nedeniyle uyuşmalar gözlenebilir

El Uyuşması Nasıl Geçer?

El uyuşmasının nedenleri belirlemek ve ayırt etmek için en iyi yöntem doktor muayenesi sonrası sinirlerin iletim hızının testi için Emg yatırmaktır. Emg ile sinyalleri iletim hızı normal mi yoksa sinir üzerinde bir hasar oluşturacak bir baskı var mı sorusuna cevap bulabiliriz. Eğer orta ya da ağır düzeyde sıkışma mevcut ise sıklıkla cerrahi ile sıkışan sinirin rahatlaması sağlanır. Hafif düzeyde olan sıkışmalarda ise sıkışmayı arttıracak pozisyonlardan korunmak gerekir.

El Uyuşması Önlenebilir Mi?

El uyuşmasına neden olan sinir sıkışması, el bilek ya da dirsek seviyesinde siniri sıkıştıran pozisyonlardan korunma ile önlenebilir. Eğer el bilek hareketlerinde bükülme sık yapılıyorsa, belirli aralıklarla bileği dinlendirmek önerilir. Bükülme ile birlikte ağır yük kaldırmaktan kaçınmalıyız.