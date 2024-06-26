Endorfin nasıl artırılır? Vücudunuzdaki endorfini artırmanın 9 yolu

İyi bir ruh hali ister misiniz? Peki, endorfinlerin devreye girmesine izin verin! Bunlar, doğal ağrı ve stres giderici görevi gören bir tür "iyi hissettiren" beyin kimyasallarıdır. Bunlar, merkezi sinir sistemimiz ve hipofiz bezimiz tarafından salgılanan, vücutta bulunan kimyasal habercilerdir. Ancak bunlar, acıyı yönetmek ve zevk hissetmek için vücudun diğer kısımlarından da salınabilir!

Hawaii Medical Journal'a göre endorfinler, bir kişinin incindiği, stresli veya endişeli hissettiği veya özgüveninin artmasına ihtiyaç duyduğu durumlarda son derece faydalıdır. Seks, aşk, kahkaha veya egzersiz gibi zevkli aktiviteler sırasında serbest bırakılırlar. Endorfinler ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendirirken hafızayı ve bilişsel sağlığı da geliştirir.

ENDORFİNLER NE ZAMAN SALGILANIR?

Endorfinler, bir kişi yaralandığında, stresli zamanlar geçirdiğinde veya yemek yeme, seks veya egzersiz gibi aktivitelerle doğal ödül sisteminiz aktive edildiğinde salınma eğilimindedir. Endorfinler vücutta salındığında mutluluk hissini tetikleyebilir. Basitçe, kendinizi son derece iyi hissetmenizi sağlayabilirler.

ENDORFİN SALGILAMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Vücudumuzun doğal endorfinlerini artırarak genel sağlığımızda iyileşmeye tanık olabiliriz. Yüksek endorfin seviyeleri acıyı azaltır ve zevk duygusunu artırır. Ayrıca yardımcı olabilirler:

Daha düşük stres, anksiyete ve depresyon belirtileri

Ruh halinizi artırın

Benlik saygısını geliştirin

Bilişsel işlevi destekleyin

Daha iyi bağışıklık sistemi

Enflamasyonu azaltın

İştahı düzenleyin

ENDORFİN DOĞAL YOLLARLA NASIL ARTIRILIR?

Vücuttaki endorfin düzeylerini doğal olarak artırmanın birçok yolu vardır. Bunlardan bazıları:

1. Kendinizi egzersizle şımartın

Hepimiz egzersiz yapmanın birçok fiziksel sağlığa faydalarının farkındayız. Bununla birlikte, endorfinler sayesinde zihinsel sağlığa faydaları da bir düzine kadardır. Daha fazla egzersiz her zaman daha fazla endorfin üretimi anlamına gelir, ancak herhangi bir miktar hareketsiz kalmaktan ve hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. 2011 yılında yapılan araştırmalara göre 30 dakikalık egzersiz sonrasında vücutta endorfin salgılandığı belirtilmektedir. Grup egzersizleri bile endorfin artışı sağlayabilir. Biology Letters Journal'a göre, 12 katılımcı grup halinde egzersiz yaptıklarında tek başına yaptıklarına kıyasla daha fazla endorfin artışı yaşadı.

2. Her gün meditasyon yapın

2011'deki bir araştırmaya göre meditasyon, vücuttaki endorfin salınımını artırmanın harika bir yoludur. Meditasyon vücudunuzun rahatlamasına ve içsel bir sakinlik durumuna ulaşmanıza yardımcı olur. Meditasyonun sağlığa olan diğer faydalarından bazıları; sağlığın iyileştirilmesi, ruh halinin iyileştirilmesi, hastalıklarla baş etme yeteneğinin arttırılması ve uyku düzeninin ve kalitesinin iyileştirilmesidir.

Meditasyonun en basit biçimlerinden biri, kendiniz için rahat bir yer ve pozisyon bulduğunuz ve sadece nefesinize odaklanarak meditasyon yaptığınız dikkatli meditasyondur. Düşünceler yüzeye çıkmaya başladığında, onlarla ilgilenmezsiniz ve sadece bir gözlemci gibi davranırsınız ve o düşünce bulutlarının geçip gitmesine izin verirsiniz. “Düşüncesizlik” aşaması pratikle birlikte gelir ve orada mutluluk ve dinginliği deneyimlersiniz.

3. Aromatik yağların kokusunu alın

Lavanta gibi en sevdiğiniz sakinleştirici yağları koklamak endorfin salınımını tetikleyebilir. Yağların aromasını çevrenize yaymak ve dinginliği yaşamak için difüzör kullanabilirsiniz. Diğer öforik yağlardan bazıları biberiye, portakal veya greyfurt gibi narenciye kokuları, ylang ylang ve sığladır.

4. Sekse önem verin

Seksin size mutluluk hissi verdiği biliniyor çünkü vücutta oksitosin gibi diğer aşk hormonlarıyla birlikte endorfin de salınıyor. Endorfin seviyesindeki artış, seksin kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olmanın ötesinde, ağrıyı dindirme, stresi azaltma ve özgüveni artırma gibi başka faydalar da sağlamasının ardındaki mantık olabilir.

5. Bitter çikolata yiyin

Bitter çikolata yemek, endorfin salınımına yardımcı olarak mutluluk hissini artırır. Ayrıca stres veya üzüntü zamanlarında canınızın çikolata çektiğini de fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, kendinizi iyi hissetmenizi sağlamasıdır, dolayısıyla onu tekrar arama olasılığınız daha yüksektir.

6. Daha çok gülün

Arkadaşlarınızla yüksek sesle güldüğünüzde o güzel duyguyu her zaman fark etmişsinizdir. Ruh haliniz birdenbire daha iyi hissetmeye başlar ve o sürekli endişe veya stres döngüsünden bir soluklanma bulursunuz. Bilişsel davranışçı terapide kahkaha terapisi adı verilen ve aynı zamanda stres ve depresyon duygularını da azaltabilen bir teknik vardır.

Dahası, sevdiklerinizle eğlenceli bir etkinliğe katıldığınızda vücudunuz da endorfin salgılar. Journal of Neuroscience'da yapılan bir araştırma, yakın arkadaş grubunuzla yarım saatlik komedi izlemenin endorfin düzeylerini artırdığını gösterdi. Bu nedenle, bir dahaki sefere arkadaşlarınızla buluştuğunuzda ve ne izleyeceğinize karar veremediğinizde, bir komedi filmi izleyin ve endorfin artışının keyfini çıkarın.

7. Nazik olun

Tanıdığınız birine veya yardımınıza ihtiyacı olan birine karşı gösterdiğiniz nezaket, üzerinizdeki yükün kalktığını hissetmenize neden olabilir. Birine iyi davrandığınızda kendinizi her zaman daha iyi ve mutlu hissedersiniz, çünkü bu rastgele nezaket eylemleri endorfin salınımını tetikler. Bu yükseliş kalıcı değildir ancak beraberinde gelen olumlu duygular genel olarak herkese karşı böyle davranmanıza neden olur.

8. Müzik dinleyin

Hepimiz müzik dinlemenin ruh halimizi nasıl iyileştirdiğini deneyimledik. Müzik dinlemek başlı başına bir terapi etkinliğidir ve dolayısıyla vücudumuzdaki endorfin seviyesini artırır. Evrimsel Psikoloji dergisine göre, müzik performansının endorfini artırma şansı sadece dinlemekten daha yüksektir. Böylece, size o heyecanı veren ne olursa olsun, müzik bile yapabilir veya performans sergileyebilirsiniz! Müziğin zihinsel sağlık yararları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okuyun.

9. Biraz güneş ışığı alın

Sabah güneşine dalmanın birden fazla faydası vardır. Güneş ışığı, cildinizin önemli bir besin olan D vitamini üretmesine yardımcı olmanın ötesinde melatonin ve serotonin üretimini de artırır. Bunlar ruh halinizi iyileştirmeye, enerjinizi artırmaya ve kaliteli uyku çekmenize yardımcı olur. Güneşin UV ışınları vücudunuzdaki endorfin seviyesini artırır. Güneş ışığından faydalanmanıza yardımcı olmak için haftada en az 3-4 kez veya yaklaşık 15 dakika boyunca mümkün olduğunca sık dışarı çıkmaya çalışın. UV ışınları zararlı olduğundan ve cilt kanserine neden olabileceğinden SPF 15 veya daha yüksek güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.