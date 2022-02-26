Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur nasıl tüketilir? Hamilelikte ıhlamur tüketilir mi?

Ihlamur içerdiği bileşenler sayesinde sağlığa pek çok faydası vardır. Ihlamur genellikle kış aylarında tüketilebilen bir besin olarak vücuttaki toksik bileşiklerin uzaklaşmasında da rol oynar. Peki ıhlamurun faydaları nelerdir? Hamilelikte ıhlamur tüketilmeli mi? Ne kadar tüketilmeli? Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz ıhlamur hakkında merak edilenleri aktardı.

Ihlamurun faydaları nelerdir?

Ihlamur, gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini destekler. Ihlamurun içeriğindeki flavonoidler sayesinde iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken; içeriğindeki müsilaj bileşeni ile öksürüğü hafifleterek boğazı yumuşatmaya destek olur. Antioksidan özelliği ile vücuttaki toksik bileşiklerin uzaklaştırılmasında rol oynar. İçeriğindeki uçucu yağlar sayesinde stresi azaltarak vücudun sakinleşmesine destek olur. Şişkinlik, hazımsızlık, konstipasyon gibi şikayetleri olan bireylerde bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Ihlamurun yan etkileri nelerdir?

Tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi ıhlamurun da yüksek tüketimi istenmeyen etkilere neden olabilir. Ihlamurun aşırı tüketimi kardiyotoksik etki yaratabilir. Aynı zamanda diüretik etkisi sebebiyle ıhlamurun aşırı tüketimi vücuttan aşırı su atımına neden olabilir. Özellikle uzun süre kaynatılarak tüketilen ıhlamur vücutta toksik etki yaratabilir. Alerjik bünyeye sahip olan bireylerin ve düzenli ilaç kullanımı olan bireylerin tüketmeden önce uzmana danışmalarında fayda var.

Ihlamur çayının faydaları nelerdir?

Ihlamur çayı ölçülü tüketildiği taktirde herhangi bir probleme yol açmadan birçok olumlu sağlık etkisi sağlar. Ihlamurun sakinleştirici etkisi uyku kalitesinde artış sağlar. İçeriğindeki aktif bileşenler vücuttaki toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır böylelikle hastalıklara karşı koruma sağlar. Ihlamur öksürük kaynaklı oluşan boğaz tahrişlerinin giderilmesinde etkilidir. Solunum yolu enfeksiyonlarında iltihaplanmayı azaltmaya destek olabilir. Aynı zamanda balgam söktürmeye yardımcı olur. Grip ya da soğuk algınlığı gibi durumlarda tüketildiğinde terleme sıklığını arttırarak vücut ısısını düzenlemeye destek olur.

Ihlamurun hamilelikte faydaları nelerdir?

Ihlamur, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncinin arttırılmasına destek olur. Antioksidan içeriği sayesinde bakterilere karşı koruma sağlar. Stres, kaygı ve uykusuzluğu gidermeye yardımcı olarak hamilelikte olumlu sağlık etkileri sağlayabilir. Hamilelikte ıhlamur orta düzeyde güvenilir olarak tüketilebilecek çay kategorisinde yer alsa da hamile kadınların tüketmeden önce bir uzmana danışmasında ve bilinçsiz tüketiminden kaçınmasında fayda bulunur. Aynı zamanda tüketilirken açıkta satılanlar yerine poşetli kapalı olarak satılan alternatifler tercih edilmelidir.

Ihlamur ne kadar tüketilmeli?

Günde 3 fincana kadar ıhlamur tüketerek olumlu sağlık etkilerinden faydalanabilirsiniz. Ihlamur tüketilirken uzun süre bekletilmemesine ve uzun süre kaynatılmamasına özen gösterin. Ihlamurun uzun süre kaynatılması ve bekletilmesi içeriğindeki aktif ve yararlı bileşenlerin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle bir tutam ıhlamuru kaynar suya ekleyerek kısık ateşte 7-8 dakika kadar demleyerek tüketin. İçeriğindeki uçucu yağların kaybolmaması için demlerken ıhlamurun üzerinin kapalı olmasına özen gösterin.

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