Evde iç mekan alerjilerini kontrol etmek için 7 ipucu

Alerjiler yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir. Ancak en çok mevsim değişikliği sırasında görülürler. İster genel olarak ev, ister kıyafetlerimiz olsun, alerjenlerin iç mekanlarda kendilerine yer bulması ve solunum veya burun sorunlarına neden olması kolaydır. Eğer kapalı alanda geçirdiğiniz süre boyunca bile kötüleşen alerjiniz varsa bu tarif tam size göre!

İÇ MEKAN ALERJİLERİNE NE SEBEP OLUR?

Sağlıklı yaşam doktoru Dr. Kiran R Dhake, iç mekan alerjilerinin çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

1. Tozlar

Bazı mikroskobik organizmalar yatak takımları, battaniyeler, perdeler, döşemeli mobilyalar ve halılar gibi sıcak ve nemli ortamlarda hayatta kalır. Uzman, diğer en yaygın üreme alanlarının fan kanatları ve klima delikleri olduğunu söylüyor.

2. Evcil hayvan teması

Bazen, küçük deri parçaları veya tüyler evcil hayvanlar (kediler, köpekler, kuşlar, kemirgenler ve kürklü veya tüylü diğer hayvanlar) tarafından dökülür.

3. Polen

Polen, dış mekan veya çevresel alerjik koşullarla ilişkili olsa da, polen iç mekandaki bitkiler aracılığıyla iç mekana taşınabilir ve ayrıca oyuncaklar, giysiler, ayakkabılar, çantalar veya açık pencere ve kapılardan da eve taşınabilir.

4. Ev küfü

İç mekan alerjilerine banyo, mutfak, duvar alt kısımları, balkonlar, bodrum katları ve sızdıran boruların çevresi gibi nemli alanlarda gelişen mantarlar neden olabilir.

5. Hayvan/kuş/böcek dışkısı

Çeşitli organizmaların dışkılarından çıkan parçacıklar havaya karışır ve hassas kişilerde alerjik reaksiyonları tetikler.

6. İç mekan tahriş edici maddeleri

Günlük yaşamımızda, solunum sistemini tetikleyebilen ve alerji semptomlarını şiddetlendirebilen duman, parfüm gibi güçlü kokulu ürünler, ev temizleyicileri, sivrisinek bobini ve aerosol spreyler dahil olmak üzere iç mekanlarda kullanılan tetikleyici olabilecek çeşitli ürünler bulunmaktadır.

İÇ MEKAN ALERJİLERİNİN BELİRTİLERİ

İç mekan alerjilerinin yaygın semptomlarından bazıları şunlardır:

1. Burun akıntısı veya kaşıntısı veya havasız/tıkalı burun.

2. Tekrarlanan hapşırma.

3. Kızarıklık ile birlikte veya kızarıklıksız, kaşıntılı veya sulu gözler.

4. Hırıltılı öksürük

5. Göğüs rahatsızlığı veya göğüste sıkışma.

6. Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

7. Deri döküntüleri.

8. Nazal damlama sonrası – kalıcı, kuru öksürük.

İÇ MEKAN ALERJİLERİ NASIL AZALTILIR?

Ev ortamındaki alerjenlerin kontrol edilmesi, iç mekan alerji semptomlarını önemli ölçüde azaltabilir. İşte uzmanın vurguladığı çareler:

1. Düzenli temizlik

Toz akarlarını, hayvan dışkılarını ve diğer alerjenleri ortadan kaldırmak için sık sık temizlik yapılması önemlidir.

• Halıların, kilimlerin, kürk mobilyaların ve döşemelerin, küçük parçacıkları yakalamak için HEPA filtreyle donatılmış bir cihaz kullanılarak haftalık olarak periyodik olarak vakumlanması.

• Alerjenlerin havaya yayılmasını önlemek için, önemli miktarda toz içerebilecek alçak yüzeylerin nemli bir bezle temizlenmesi.

2. Düzenli yıkama

Toz akarlarını öldürmek için yatak çarşafları, yastık kılıfları ve battaniyeler de dahil olmak üzere yatak takımlarının sıcak suda haftalık olarak kuru yıkanması.

Alerjenlere karşı bariyer oluşturmak için hipoalerjenik yatak ve yastık kılıfı kullanılması tavsiye edilir.

3. Düşük nemi koruyun ve nemi kontrol edin

Toz akarları ve küfler nemli ve sıcak ortamlarda gelişir.

Bodrum, banyo gibi nemli alanlarda nem alma cihazı kullanarak iç mekan nem seviyesini yüzde 30-50 arasında tutun.

Banyolara ve mutfağa egzoz fanları takın.

Zeminden nemin girmesini önlemek için, gezinme alanlarındaki kirin üzerine plastik bir örtü koyun. Tarama alanlarının iyi havalandırıldığından emin olun.

Sızıntıları derhal giderin ve nemi önlemek için uygun havalandırma sağlayın.

4. Evcil hayvanlarla temasa dikkat edin

Bir kişinin solunum yolu alerjileri geliştirmeye yatkın olması durumunda hayvanlarla teması minimum düzeyde olmalıdır. Evde evcil hayvan varsa uzman bizden şu önlemleri almamızı istiyor:

Dökülen kepek miktarını azaltmak için onları düzenli olarak yıkayın.

Evcil hayvanları yatak odalarından uzak tutun ve döşemeli mobilyalarla temaslarından kaçının.

Yatak takımlarını sık sık yıkayın.

Evcil hayvan tüyü parçacıklarını yakalamak için HEPA filtreli bir hava temizleyici kullanmayı düşünün.

5. Eve giriş noktalarını güvenli hale getirin

Polen gibi dış mekan alerjenlerinin eve dönüşünü aşağıdaki yollarla önleyin:

Özellikle polenlerin yoğun olduğu dönemlerde pencere ve kapıların kapalı tutulması.

Çift camlı pencereler ve alerjenlere dayanıklı pencere telleri kullanın.

Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde pencereleri kapatın ve klima kullanın.

6. Alerjene dayanıklı örtüler ve hipoalerjenik koruyucular kullanın

Toplama tozu akarlarının, evcil hayvan tüylerinin ve diğer alerjenlerin bu alanlarda durmasını önlemek için şilteleri, yastıkları ve döşemeli mobilyaları alerjenlere dayanıklı örtülerle örtün.

Etkinliğini korumak için bu örtüleri periyodik olarak sıcak suda yıkayın.

7. İç mekan hava kalitesini artırın

Uzman tarafından hesaplanan aşağıdaki önlemlere uyularak hava temizleme işlemi yapılmalıdır:

İç mekan havasındaki havadaki alerjenleri ortadan kaldırmak için iyi CADR'ye sahip HEPA filtreli bir hava temizleyici kullanmak.

Maksimum verimlilik için hava temizleme cihazlarını yatak odası veya oturma odası gibi sık erişilen alanlara yerleştirin.

Ayrıca, optimum hava kalitesini sağlamak için ısıtma ve soğutma sistemlerinizdeki hava filtrelerini düzenli olarak değiştirin.

Klima ve ısıtma sistemlerinin düzenli bakımı.

Bu karşı önlemlerin uygulanması, daha alerji dostu bir alana katkıda bulunabilir ve alerjenlere maruz kalmayı ve alerji semptomlarıyla ilişkili rahatsızlıkları en aza indirerek daha iyi solunum sağlığı sağlayabilir.