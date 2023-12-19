Fıtık oluşumunu engellemek için neler yapılabilir?

Ancak hareketsiz yaşam kadar yanlış hareket etmenin de bel ve boyun hasarlarına yol açtığını söylememiz gerek. En sık rastlanan omurga rahatsızlıkları hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Opr. Dr. Evren Fehmi Atay, sağlıklı bir omurga için günlük yaşantımızda dikkat etmemiz gereken hususları anlatıyor…

Omurga yapısı hakkında bilgi veren Opr. Dr. Evren Fehmi Atay, “Omurgamız bizi dik tutan sistemdir. En basit anlatımıyla omurgayı çocukların üst üste dizdiği küpler gibi düşünebiliriz. Vücudumuzdaki bu küplerin arasında jöle kıvamında bir yapı olduğunu hayal edelim. Bu jöle kıvamındaki yapı bizim sağa sola dönmemizi, hareket etmemizi veya arkamıza rahatça yaslanmamızı sağlar. Bu küplerin arkasında ise beyne ulaşan kanallar bulunur. Bunu da elektrik kablosu gibi hayal edebiliriz. Bu elektrik kabloları yani sinirler beyinden aldığı akımı uzuvlara, uzuvlardan aldığı uyarıları da aksiyon potansiyelleri şeklinde beyne ulaştırır. Yanlış hareket etmek ya da hareketsiz kalmak gibi durumlarda bu bölgede yaşanan rahatsızlıklar boyun ve bel bölgemizde ağrılara neden olur” diyor.

BU AĞRILARI CİDDİYE ALIN!

Bel ve boyun ağrılarının bir kısmı basit ağrı kesicilerle iki hafta içerisinde düzelebildiğini söyleyen Opr. Dr. Evren Fehmi Atay, “Ciddiye almamız gereken bel /boyun ağrısı problemleri ise kasların dışında, kemik dokuda veya jöle kıvamındaki disk dokusunda meydana gelen sinirleri sıkıştıran ve hasar verdiren sorunlardan oluşuyor. Mesela, ani öne eğilmeler sonrasında disk dokunun balon yapması yani fıtık oluşması ya da eklemlerdeki ufak kırıklar basit ağrı kesicilerle tedavi edilemeyen rahatsızlıklardandır. Tabii ki bel veya boyun fıtığının evreleri bulunuyor. Burada sinir dokusunun ne kadar ezildiği büyük önem taşıyor. Basit hasarlar fizik tedaviyle iyileştirilebilirken daha ciddi hasarlar ancak ameliyat ile tedavi edilebiliyor” şeklinde konuşuyor.

FITIK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Aniden yere eğilmenin, ağır yük taşımanın ve çeşitli ters hareketlerin bel fıtığına neden olduğunu belirten Opr. Dr. Evren Fehmi Atay, “Yaş faktörü de her hastalıkta olduğu gibi bel fıtığını da tetikleyebiliyor. Bunların haricinde otomobilde öne doğru ani savrulmalar ve yüksekten düşme gibi kazalar omurganın çökmesine, hasar görmesine ve fıtık oluşumuna yol açabiliyor” diyor. Bu sorunlardan kaçınmak için yere eğilirken, ağırlık taşırken ya da spor aktivitesi yaparken ani değil, kontrollü hareket etmek gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Evren Fehmi Atay, uzun saatler ekrana bakmaktan kaçınmanın, basit hareketlerle omurgayı desteklemenin, sedanter yaşamdan uzak durmanın önemini de hatırlatıyor.