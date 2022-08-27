Gebelikte anti TPO yükselmesi neden olur? Normal değerler nedir? Gebelikte anti TPO yükselmesine dair 6 soru cevap

Anti Tiroglobulin ve Anti TPO bağışıklık sistemini önemli derecede etkileyen antikorlardır. Peki gebelikte anti TPO yükselmesi neden olur? Gebelikte anti tpo yükselmesi bebeğe zarar verir mi? Düşürülmesi için ne yapmak gerekir? Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Adnan Yay, gebelikte anti TPO yükselmesine dair bilmemiz gerekenleri anlattı.

Gebelikte anti tpo yükselmesi neden olur , ne anlama gelir?

Anti-TPO, tiroid hormonlarının sentezi için kullanılan Tiroid Peroksidaz enzimine karşı geliştirilen antikordur. Anti-TPO yüksekliği otoimmün tiroid hastalığının göstergesidir. En sık Hashimato tiroiditinde yüksek saptanır. Eğer kişide otoimmün tiroid hastalığına yatkınlık varsa gebelik esnasında Anti-TPO yüksekliği yada bir diğer otoantikor olan Anti –Tg (Anti Tiroglobulin) yüksekliği görülebilir. Yükselen bu otoantikorlar neticesinde gebelik esnasında ve sonrasında tiroid hormon bozukluğu gelişme riski artmış olur.

Normal değerler nedir?

Anti-TPO testinin normal değer aralığı çalışılan kitlere göre farklılık gösterebilse de genellikle 0-9 IU/ml olmalıdır. Anti-TPO seviyesi özellikle >35 IU/ml ise bağışıklık sistemi ciddi bir alarm veriyor ve yüksek ihtimalle tiroid hormon bozukluğu yaşama riskiniz var demektir, bu yüzden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı gözetiminde yakın tiroid hormon takibi yapılması gerekmektedir.

Gebelikte anti tpo yükselmesi bebeğe zarar verir mi?

Gebelik öncesi dönemde, anti-TPO yüksekliği olan tiroid hormonları normal olan kadın hastada gebelik süresince TSH yükselmesi riski %20 artmıştır. Anti -TPO yüksekliği gebelikte; eğer Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı tarafından tiroid hormon değerleri normal aralıkta tutulursa bebeğe herhangi bir zarar vermez. Burada önemli olan nokta gebelik haftasına göre tiroid hormon düzeylerinin kontrolünün sağlanmasıdır.

Gebelikte anti tpo yükselmesi nasıl düşürülür?

Gebelikte ve normal kişilerde Anti-TPO yüksekliğini düşürmek için uygulanabilecek birkaç seçenek olsa da bu değeri kesin olarak düşürecek bir metod yoktur. Ancak yine de denenebilecek yöntemler arasında; bağırsak florasının korunması ve düzenlenmesi için probiyotik kullanımı, çok güçlü bilimsel kanıtları olmasa da glutensiz beslenme, otoimmün Paleo diyeti gibi diyet uygulanması denenebilir. Beraberinde selenyum, D vitamini, koenzim Q10 ve magnezyum kullanımının otoimmüniteyi azaltabileceğine dair çalışmalar vardır. Bunun yanı sıra iyot seviyesinin optimal düzeyde olması da oldukça önemlidir. Düşük doz lazer tedavisinin de antikor seviyelerini azaltmaya yardımcı olabileceğini bildiren çalışmalar vardır.

Gebelikte anti tpo yüksekliği nasıl tedavi edilir?

Gebelikte Anti-TPO yüksekliğini düşürmeye yönelik olarak uygulanan bir tedavi metodu yoktur. Yukarıda bahsedilen otoimmün süreci azaltmaya yönelik beslenme-diyet önerileri ve vitamin-mineral takviyeleri denenebilir. Gebelerde normal kişilere göre iyot ihtiyacı artması nedeni ile mutlaka gebelik boyunca endokrinoloji uzmanının uygun gördüğü dozda iyot takviyesi kullanılmalıdır.

Gebelikte anti tpo yüksekliği yaşayanların nelere dikkat etmesi gerekir?

Gebelikte Anti-TPO yüksekliği yaşayan hastalarımızın her şeyden önce mutlaka tiroid hormon bozukluğu gelişme riski açısından aylık kontrolleri yapılması gerekmektedir. Bunun yanında sağlıklı ve dengeli beslenmeleri önemlidir. Gebelik ve emzirme boyunca günlük iyot alımı 250 µg/gün olmalıdır. Standart iyotlu tuz tüketen bir gebede, günlük iyot alımının ortalama 100-150 µg/gün olduğu varsayıldığında, 100-150 µg/gün; tuz kısıtlaması yapılan gebede 200 µg/gün iyot takviyesi endokrinoloji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır. Bunun yanı sıra eksikliği varsa şayet selenyum, D vitamini ve magnezyum takviyesi de yapılmalıdır.