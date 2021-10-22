Selenyum nedir? Selenyum faydaları ve zararları nelerdir?

Selenyum, beslenme yoluyla alınması gereken temel bir mineraldir. Sağlık sitesi Healthline'a göre selenyum, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye, yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya ve hatta kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcıdır. Healthline selenyumun bir diğer faydalarını şöyle sıralıyor:

Selenyumun faydaları nelerdir?

1. Güçlü bir antioksidan görevi görür

Selenyum, oksidatif stresle savaşan ve vücudunuzu kalp hastalığı ve kanser gibi kronik durumlardan korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.

2. Bazı kanserlere yakalanma riskinizi azaltabilir

Selenyumun daha yüksek kan seviyeleri, belirli kanserlere karşı koruma sağlayabilirken, selenyum takviyesi, radyasyon tedavisi gören kişilerde yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

3. Kalp hastalığına karşı koruma sağlayabilir

Selenyum, oksidatif stresi kontrol altında tutarak ve kalp hastalığı riskinizi azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

4. Zihinsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olur

Selenyum açısından zengin bir diyet, Alzheimer hastalığı olan kişilerde zihinsel gerilemeyi önlemeye ve hafıza kaybını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

5. Tiroid sağlığı için önemlidir

Selenyum, tiroid bezini oksidatif stresten korur ve tiroid hormonu üretimi için gereklidir. Selenyum, Hashimoto hastalığı ve diğer tiroid hastalığı türlerine sahip kişilere yardımcı olabilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

6. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Selenyum, bağışıklık sisteminizin sağlığı ve düzgün çalışması için çok önemlidir. Daha yüksek selenyum seviyeleri, HIV, grip, tüberküloz ve hepatit C'li kişilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

7. Astım semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir

Selenyum, vücuttaki iltihabı azaltma kabiliyeti nedeniyle astımlı insanlara fayda sağlayabilir. Ancak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Selenyum Tüketimi Ne Kadar Olmalı?

Yaş Erkek Dişi Gebelik emzirme Doğumdan 6 aya kadar 15 mikrogram* 15 mikrogram* 7-12 ay 20 mikrogram* 20 mikrogram* 1-3 yıl 20 mikrogram 20 mikrogram 4-8 yıl 30 mikrogram 30 mikrogram 9-13 yıl 40 mikrogram 40 mikrogram 14-18 yıl 55 mikrogram 55 mikrogram 60 mikrogram 70 mikrogram 19-50 yıl 55 mikrogram 55 mikrogram 60 mikrogram 70 mikrogram 51+ yıl 55 mikrogram 55 mikrogram

SELENYUM HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ: DR. KOCAKAYA ANLATTI

"Selenyum vücutta son derece düşük miktarda bulunan ancak birçok biyolojik yolakta kullanılan bir elementtir. Vücudun antioksidan mekanizmaları selenyum ile çalışır, bağışıklık sistemi organlarınca kullanılır" diyen Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya selenyum hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Kocakaya'nın paylaştığı bilgiler şöyle:

Selenyum nedir?

Selenyum vücutta son derece düşük miktarda bulunan ancak birçok biyolojik yolakta kullanılan bir elementtir.

Selenyum tüketimi ne işe yarar?

Vücudun antioksidan mekanizmaları selenyum ile çalışır, bağışıklık sistemi organlarınca kullanılır. Selenyum desteği Haşimato tiroiditi gibi iltihabi hastalıkların seyrini yavaşlatabilir.

Günlük selenyum tüketimi ne kadar olmalı?

Çocuklarda 20 mikrogram olan günlük ihtiyaç erişkinlerde 22 mikrograma kadar yükselir.

Selenyum içeren gıdalar hangisi?

Selenyum en çok deniz ürünleri, sakatat ve ette bulunurken tarım yöntemi ve ekim yapılan toprağın selenyum içeriğine göre meyve sebzelerdeki miktarı değişir.

Selenyumun yan etkisi var mı?

Fazlalığı saç dökülmesi ve cilt kuruluğuna ve deri alerjilerine neden olur.

Selenyum fazlalığı neden olur?

Selenyum içeren besinlerin fazla alınması ve “mega doz” desteklerin aşırı kullanılması ile oluşur. Çin'de Enshi bölgede aşırı selenyum içeren bitki bazlı beslenme neticesinde saç dökülmesi tırnak kaybı, diş çürümesi de dahil belirtiler gösteren bir toplum sağlığı problemi kaydedilmiştir.

Selenyum eksikliği neden olur?

Selenyum 30'dan fazla enzim içeriğinde bulunur. Bu enzimlerin en çok bilineni vücudun önemli antioksidan savunmalarından biri olan glutatyon peroksidazdır.

Selenyum eksikliğinin belirtileri?

Ağır eksikliğinde kasların işlevleri bozulur. Hem kalp kasları hem iskelet kasları etkilenebilir. Bağışıklık sistemi işlevi bozulur, tırnaklarda beyaz değişimler görülür.

Fazla selenyum takviyesinin sonuçları nedir?

Günlük alınması gereken miktar ile insanı zehirleyen miktar en çok selenyumda birbirine yakındır. Bu nedenle eksikliği olan birinde yerine konması harikalar yaratırken fazlası yıkıcı olabilir.

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