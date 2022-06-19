Hamilelikte kasık ağrısı neden olur? Tehlikeli midir? Hamilelikte kasık ağrısı sebepleri nelerdir?

Hamile kadınların en sık şikayet ettikleri konulardan biri kasık ağrılarıdır. Gebeliğin herhangi bir döneminde bunu hissetmeyen bir kadın yoktur diyebiliriz. Peki hamilelikte kasık ağrısı neden olur? Normal midir? Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman başlar? Doğum sancısından farkı nedir? Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt hamilelikte kasık ağrısını detaylıca anlattı.

HAMİLELİKTE KASIK AĞRILARI NEDEN OLUR?

Hamilelikteki kasık ağrılarının birçok nedeni vardır. Fizyolojik yani doğal nedenlerden biri rahimin büyümesidir. Normalde iri bir armutun şekil ve büyüklüğündeki rahim 9 ayda, içinde 3 kilo civarı bir bebek, yarım kilo kadar eşi ve 1,5 litre sıvı taşıyacak kadar büyür. Bu esnada onu pelvis dediğimiz leğen kemiği içinde yan ve arka duvara tutunmasını sağlayan ligament adı verilen bağlar gerilir ve ağrılara neden olur.

Bir başka ağrı nedeni eklemlerin yumuşaması ve gevşemesidir. Bu daha çok gebeliğin son aylarında ağrıya neden olur. Düşünün ki bebek leğen kemiği içindeki dar bir açıklıktan çıkmak zorunda. Bunun olabilmesi için birkaç kemiğin birleşmesinden oluşan leğen kemiğinin, birleşme noktalarındaki bağlarından esnemesi gerekir. Bu olmasaydı normal doğum olamazdı. Vücut ağırlığının artması ve bebeğin leğen kemiğine baskı yapması da kasık ağrılarına neden olur. Bebeğin sert hareketleri bir başka ağrı nedenidir. Gebeler sıklıkla bir yandan diğer yana dönerken ağrı duyduklarını söylerler.

Son olarak da doğuma yaklaştıkça BRAXTON HİCKS adı verilen ağrılar başlar. Bunlara bir tür antrenman ağrıları diyebiliriz. Rahim adeta kendini doğuma hazırlamak için ara sıra kasılmalar yapar. Bunlar rahim ağzının yumuşaması, kısalması ve hafifçe açılmasına yardımcı olur. Böylece gerçek doğum ağrıları başladığında işler kolaylaşmış olur.

Bağırsakların neden olduğu kasık ağrıları da rahim kasılması ile karıştırılabiliyor. Gebelik hormonlarından özellikle progesteron düz kasları gevşetir. Dolayısı ile bağırsakların hareketleri yavaşlar ve kabızlığa eğilim olur. Gebelerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Yumuşak, lifli gıdalar ve bol sıvı alınmalıdır.

HAMİLELİKTE KASIK AĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAR, NEYE İŞARET EDER, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER?

Hemen gebeliğin başından itibaren başlayabilir. Özellikle rahimin büyümesi ve onu tutan bağların gerilmesi erken dönemde ağrı yapabilir. Gene de ağrıların nedeninin tespit edilmesi önemlidir. Yanlış tanı gereksiz girişimlere, geç teşhis ise istenmeyen sonuçlara neden olur. İlk 3 ay içerisinde ilk ekarte edilmesi gereken gerçek bir düşük tehdidinin varlığı olmalıdır. Bu tür bir ağrı ritmik olarak kasılmalara neden olur. Genellikle kanama eşlik eder. En önemlisi de rahim ağzı kalınlığı azalır. Şüphe edildiğinde rahim ağzı kalınlığı ultrasonla ölçülmelidir. Karından yapılan ultrasonla görülebilir ama vajinal yoldan yapılan ultrason daha güvenilirdir. Ağrıları olan birçok kadın bu muayenenin bebeğe zarar verebileceğinden korkarsa da bir zararı yoktur.

Gebeliğin özellikle başlarında ve ortalarında olan kasık ağrılarında bir idrar yolu enfeksiyonu olasılığını da düşünmek gerekir. Zira gebelik hormonları bütün düz kasları gevşettiği gibi idrar yollarını da gevşetir ve idrar akışı yavaşlar. Bu hamile kadınların daha sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmesine sebep olur. İdrar yolu enfeksiyonları ayrıca erken doğumu da tetikleyebildiği için erken tespit edilip tedavi edilmesi gerekir. Bu nedenle rutin gebelik takipleri esnasında idrar kültürü ve tam idrar tahlili yapılır.

Bebek hareketlerinin, rahimi tutan bağların yaptıkları ağrının, düşük ya da erken doğuma yol açabilen gerçek rahim kasılmalarından en önemli farkı ritmik olmamalarıdır. Gebeliğin sonlarına doğru olan ve normal kabul ettiğimiz BRAXTON HİCKS kasılmaları ise ritmik olabilir. Örneğin 15-20 dakikada bir gelip 15-20 saniye sürebilir. Ancak gerçek doğum ağrılarının sıklığı, süresi ve şiddeti giderek artarken, bunlar bir müddet sonra ortadan kalkarlar. Bütün ağrıların ne zamana kadar devam edeceği, ağrının sebebine bağlıdır. İdrar yolu enfeksiyonuna bağlı bir ağrı tedavi edildikten sonra geçecektir. Braxton Hicks kasılmaları başladıktan sonra doğuma kadar devam eder eder ama bu ağrıların özelliği seyrek aralıklarla olmasıdır. Birkaç gün ya da birkaç aralıklarla olup geçerler.

GERÇEK BİR DOĞUM SANCISINI DİĞERLERİNDEN NASIL AYIRT EDEBİLİRİZ?

Doğum sancıları ritmiktir. Düzenli aralıklarla gelir. Örneğin başlangıçta 20-30 dakikada bir olur, 15-20 saniye sürer ve çok şiddetli değildir. Başlangıçta yalancı doğum ağrılarından ayırt etmek kolay değildir. Gerçek doğum ağrısı ise giderek sıklaşacak, süresi ve şiddeti artacaktır. Bele ve kasıklara doğru vurmaya başlar. Ağrılar tam olarak başladığında 3-4 dakikada bir gelir, her ağrı 1-1,5 dakika sürer.

Ağrıları başlayan bir gebenin hastaneye gitmesi uygun olur. Bebeğin kalp sesleri dinlenir, pozisyonu değerlendirilir, rahim ağzı açıklığı kontrol edilir. Doğum tam başlamamış ise eve gönderilebilir. Gebenin çok erken hastaneye yatması, günlerce süren bir hastane sürecine sebep olur. Bu da her bakımdan yıpratıcı olup, normal doğumu zorlaştırır. Bebekle veya süreçle ilgili aksi bir durum varsa hastane yatışı yapılacaktır. Son olarak ağrılar başlamadan da olsa kanaması olan veya suyu gelen gebelerin hastaneye başvurması gerekir.