Genital bölge pH’ını bozan durumlar neler? Enfeksiyondan korunmanın 11 yolu

Özellikle sıcaklık ve nem oranının arttığı yaz aylarında terlemenin artış göstermesiyle enfeksiyon riski de artıyor. Bu bağlamda da genital bölgenin pH değeri korunarak; ağrı, akıntı, yanma, kaşıntı, kanama gibi durumlarla karşılaşılma riskinin en aza indirilmesi gerekiyor. Peki özellikle nelere dikkat edilmeli? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çetin yanıtladı.

AĞRI, KAŞINTI VE YANMANIZ VAR MI?

Genital enfeksiyonlar (vajinit) genital bölgenin iç kısmındaki mukozanın iltihaplanmasıdır. Genital enfeksiyonlarda sıklıkla karşılaştığımız belirtiler:

Kaşıntı: Genital bölgenin içinde veya dışında yoğun kaşıntı ve tahriş

Akıntı: Normalden farklı olarak kötü kokulu, koyu kıvamlı ve farklı renkte akıntı.

Yanma: Genital bölgede kaşıntıya eşlik eden sıklıkla idrar yaparken veya cinsel ilişki sırasında hissedilen yangı.

Ağrı: Cinsel ilişki sırasında veya idrar yaparken genital bölgede hissedilen ağrı.

Kanama: Özellikle idrara çıkıldığında genital lekelenme tarzında kanamalar da genital enfeksiyon belirtisi olabilir.

pH'I BOZAN DURUMLAR NELER?

Genital bölge mukozası mükemmel bir düzen ve dengeye sahip floradan oluşmaktadır. Sağlıklı bir kadının genital bölge mukozasında Lactobacillus türü yararlı bakteriler baskın olarak bulunmaktadır. Bu floradaki yararlı bakteriler genital Ph’nın (3.8-4.5) dengede kalmasını ve genital ortamın asiditesini düzenlemektedir.

Genital bölgenin havasız kalması,

Korunmasız sık cinsel ilişki,

Antibiyotik kullanımı,

Bazı hormonal ilaçların kullanılması,

Bağışıklık sisteminin bozulması,

Parfümlü günlük pedlerin sık kullanımı genital ortamın dengesini bozup yararlı mikroorganizmaların sayısının azalmasına sebep olur. Bunun sonucunda da genital pH bozulur ve karşımıza genital enfeksiyonlar çıkmaya başlar.

NEDEN YAZ AYLARINDA ENFEKSİYON ARTIŞ GÖSTERİR?

Yaz mevsiminde sıcaklık ve nem oranının artmasına bağlı olarak terlemenin artması ile;

Genital bölgenin yeterince havalanmaması,

Yaz aylarında ev dışında daha fazla zaman geçirilmesi,

Hijyenik olmayan tuvaletlerin daha sık kullanılması,

Deniz ve havuz sonrası ıslak mayo ve bikini ile kalınması,

Havuza ve denize girerken hijyen kurallarına yeterince uyulmaması, kadınlarda genital ve idrar yolu enfeksiyonlarının artmasına sebep olmaktadır.

Özellikle havuzlarda hijyenin yeterli düzeyde sağlanamaması ve su sirkülasyonunun yetersiz olması, bakteri virüs ve mantar gibi hastalıkların bulaşma riskini artırabilmektedir.

GENİTAL BÖLGENİN DENGESİNİ SAĞLAYACAK 11 ÖNERİ

1- Genital temizlik mutlaka önden arkaya doğru yapılmalıdır. Aşırı temizlik, genital bölgenin kontrolsüz ve sık yıkanması hijyen olmaktan çıkıp enfeksiyonlara zemin hazırlar.

2- Mümkünse pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli ve günlük değiştirilmelidir.

3- Gereksiz yere ve sık antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.

4- Renkli kokulu tuvalet kağıtları ve ve parfüm içerikli günlük pedler genital bölgenin düşmanıdır. Mümkün oldukça kaçınılması gerekir.

5- Genital bölgenin hava almasını zorlaştıran ve nem dengesini bozan dar kıyafetler kullanılmamalıdır.

6- Adet dönemlerinde vajinal tampon kullanılıyorsa sık değiştirilmelidir. Uzun süre kaldığında ciddi enfeksiyonlara yol açmaktadır.

7-Genital duş asla önerilmemektedir. Genital bölgenin içerisini su ile yıkamak genital asit-baz dengesini bozarak fırsatçı enfeksiyonlara sebep olabilmektedir.

8- Tek eşli ve uzun süreli ilişkiniz yoksa cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar açısından mutlaka prezervatif kullanılmalıdır.

9- Adet dönemlerinde cinsel ilişkiden kaçınılması gerekmektedir.

10-Özellikle yaz aylarında ıslak mayo ve bikini ile uzun süre kalınmamalı, deniz veya havuzda çıktıktan sonra mutlaka değiştirilmelidir.

11- Bağışıklık sisteminizi zayıflatan sigara, alkol ve stresten uzak durulmalıdır. Bazı enfeksiyon çeşitlerine karşı genital florayı koruyan probiyotikler tüketilmelidir.