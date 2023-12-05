Göbek fıtığı neden olur? Göbek fıtığı nasıl tedavi edilir?

Göbek fıtığı, tıpta umbilikus olarak adlandırılan göbek deliğinin çevresinde görülen ya da hissedilen şişliklerdir. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Refik Bademci göbek fıtığına dair merak edilenleri anlattı.

Göbek Fıtığı Nedir?

Göbek fıtığı, göbek etrafında olan karın duvarının zayıflığından dolayı karın içinde olan organların (ince bağırsak, kalın bağırsak veya karın içi yağlı doku dolarak adlandırılan (omentum) yapıların göbek çevresinden dışarıya cilt altına doğru çıkması olarak tanımlanabilir. Kadınlarda daha sık görülür.

Göbek Fıtığı Belirtileri Neler?

Göbekte etrafında ağrı ve şişlik, Karında genel olarak şişkinlik, ara ara olan Karın ağrısı genel olarak göbek fıtığının şikayetleridir. Bağırsaklar karın duvarında olan fıtıklarda sıkışabilir bu durum gelişirse bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı olabilir. Ayrıca eğer karın içinde olan diğer organların fıtık içinde sıkışırsa göbek etrafında Ağrı ve enfeksiyon bulguları da olabilir.

Göbek Fıtığının Sebepleri Nelerdir?

Yaşlı, obezite varlığında ve akciğer hastalığı olanlarda görülür. Kötü beslenme, diyabet hastalığı, sigara kullanımı, kötü cerrahi teknik ile kapatma ve dikiş materyali gibi risk faktörleri de mevcuttur.

Göbek Fıtığı Teşhisi Nasıl Konulur?

Tanı için fizik muayene yeterlidir. Gerekli durumlarda ultrasonografi ve tomografi çekmek gereklidir. Hastalarda operasyon öncesi karın içinde safra kesesi taşı gibi başka hastalık olup olmadığını değerlendirmekte fayda vardır.

Göbek Fıtığının Tedavisi Nedir?

Fıtıkların tedavisi cerrahidir, laparoskopik veya açık cerrahi yapılabilir. Tercihan laparoskopik olarak yapılmalıdır. Kapalı olarak tamir edildiğinde iyileşme süresi daha kısadır.

6 hafta kadar ağrılık kaldırmamakta, ağır egzersiz yapmamakta fayda vardır. Kronik öksürüğü olanlarda öksürük sırasında göbeğe elleri ile destek olması fayda sağlayabilir.

Hastanın ameliyat riski yüksek ise lokal anestezi ile de yapılabilir. Yama kullanılmayan durumlar da vardır ancak yama kullanılmayan durumda fıtığın tekrar etme olasılığı daha fazladır.