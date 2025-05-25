Göbek yağlarınızı kısa sürede azaltmanıza yardımcı olabilecek 3 çorba tarifi

Kadınların kilo verme yolculuklarında düz bir karına sahip olmanın önemli bir hedef olduğunu herkes bilir. Bu noktaya gelmenize yardımcı olabilecek birçok egzersiz ve düşük karbonhidratlı diyet olsa da, düz bir karın için ne yiyeceğiniz konusunda kafanız karışır. Salata yemeyi sevmiyorsanız ancak sizi tok tutacak bir yemek arıyorsanız, çorbalar harika bir seçenek olabilir. Göbek yağını azaltmak için çorba tüketmek harikalar yaratabilir çünkü bu yemekler lif açısından zengin ve kalorisi düşüktür. Ancak çorbanızı tam tahıllı malzemeler, az yağlı süt ürünleri seçenekleri ve bol miktarda taze sebze ve ot ekleyerek olabildiğince sağlıklı hazırladığınızdan emin olmalısınız.

ÇORBA KİLO VERMEYE NASIL YARDIMCI OLUR?

Çorbalar, düşük kalorili yoğunlukları ve yüksek hacimleri sayesinde kilo vermeye yardımcı olur ve bu da kişiyi daha az kaloriyle tok tutar. British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, çorba tüketiminin daha düşük obezite riski ile ilişkili olduğunu ve vücut ağırlığı yönetimine yardımcı olduğunu belirtmektedir. Diyetisyen Garima Goyal, "Ayrıca, sebzeler, baklagiller veya tam tahıllar gibi çorbanın içeriklerine dayanarak, çorbalar sindirimi yavaşlatan ve kişiyi daha uzun süre tok tutan lif açısından zengin hale gelir," diye açıklıyor. Ek olarak, bu içerikler çorbayı vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengin hale getirir. Çorbanın bazı içerikleri, acı biber veya zencefil gibi vücudun metabolizma hızını artırır. Çorbanın yüksek su içeriği de sıvı alımına ve tokluğa katkıda bulunur.

GÖBEK YAĞLARINI YAKMAK İÇİN 7 ÇORBA TARİFİ

1. Baharatlı Lahana Çorbası

Malzemeler:

1 su bardağı lahana, rendelenmiş

1 soğan, doğranmış

1 havuç, küp doğranmış

1 dolmalık biber, küp doğranmış

2 diş sarımsak, kıyılmış

1 domates, doğranmış

1 çay kaşığı zeytinyağı

½ çay kaşığı kırmızı biber

4 su bardağı sebze suyu

Tuz ve karabiber damak tadınıza göre

Adımlar:

1. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın, sarımsak ve soğanı ekleyin ve güzel kokana kadar soteleyin.

2. Havuç, dolmalık biber ve lahanayı ekleyin ve 5 dakika pişirin.

3. Domates, sebze suyu, acı biber, tuz ve karabiber ekleyin.

4. 20 dakika kısık ateşte pişirin, ardından sıcak servis edin.

2. Brokoli ve Ispanak Detoks Çorbası

Malzemeler:

1 küçük brokoli

1 su bardağı ıspanak

1 adet doğranmış kabak

1 adet doğranmış soğan

2 diş kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sebze suyu

Tuz ve karabiber tadına göre

Adımlar:

1. Zeytinyağını ısıtın, sarımsak ve soğanı ekleyin ve soteleyin.

2. Brokoli, ıspanak ve kabak ekleyin ve 5 dakika pişirin.

3. Sebze suyunu dökün ve tuz ve karabiber ekleyin.

4. 15-20 dakika kısık ateşte pişirin, ardından pürüzsüz olana kadar karıştırın.

3. Domates Fesleğen Çorbası

Malzemeler: