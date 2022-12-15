Göz kapağı düşüklüğü neden olur? Nasıl tedavi edilir? 5 soruda göz kapağı düşüklüğü

Tıpta pitozis olarak da bilinen göz kapağı düşüklüğünün göz kapağının normalde olması gereken seviyeden daha aşağıda olması anlamına geliyor. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Prof. Dr. Didem Serin göz kapaklığı düşüklüğünün nedenleri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından Gözde çapaklanma neden olur?, Göz kuruluğu neden olur? makalelerimizi de okuyabilirsiniz.)

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Göz kapaklarının değişik nedenlerle olması gerekenden daha düşük görünmesidir. Sadece kapak cildinin gerginliğini kaybederek sarkmasına bağlı oluşan durum dermatoşalazis olarak adlandırılır, bu durumda her iki göz açıklığı eşittir. Değişik nedenlerle göz kapağını kaldıran kasın zayıflaması sonucu göz kapağının olması gereken seviyeden daha aşağıda durması ise ptozis olarak adlandırılır; bu durum tek taraflı ise bir göz daha küçük veya kısık görünür.

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz kapaklarında ciltte gevşeme ve sarkma, kapak seviyesinde düşme görülebilir. Bu durumlar hastada daha yorgun ve yaşlı bir görünüme neden olmasının yanında görme alanında daralmaya yol açar.

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Göz kapağı düşüklüğünün en sık nedenleri yaşın etkisiyle ortaya çıkan ciltte esneklik kaybı veya kapağı kaldıran kasta zayıflamadır. Birçok farklı faktör de kapak sarkması veya düşüklüğüne katkıda bulunabilir.

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Teşhis poliklinik muayenesi ile kolaylıkla konulur. İleri tetkikler ptozis varsa nadiren gerekebilir.

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Göz kapağında sarkma, düşüklük veya her ikisi aynı anda olabilir ve her durumda tedavi ameliyatla mümkündür. Göz kapaklarında sadece sarkma varsa blefaroplasti uygulanır. Bu girişimde, üst ve/veya alt göz kapaklarından hastanın anatomisine uygun şekilde fazla cilt dokusu ve gerekirse yağ dokusu çıkarılır. Çıkarılan doku miktarlarının çok iyi planlanması gerekir. Göz kapaklarının seviyesinde düşüklük varsa ptozis ameliyatı uygulanarak kapağı kaldıran kas güçlendirilir.