Kadınların korkulu rüyası adet dönemiyle tatil ya da özel günlerinin çakışması. Adet geciktirici ilaçlar sayesinde bu problemden kurtulabilirsiniz.

Kadınların en büyük problemlerinden biri adet günlerinin özel günler ya da tatil günleriyle çakışması. Düğün gününde adet kanaması yüzünden sıkıntı çekmeyi kimse istemez. Bütün yıl dört gözle beklenen ve planlanan tatilde, deniz ve havuzun keyfini çıkarmak yerine kıyıda oturmayı da kimse istemez. Bu gibi durumlar için adet periyodlarında küçük oynamalar yapabilirsiniz. Uzmanlar düzenli bir hale getirmedikçe adet geciktirici ilaçların kullanılmasında bir sakınca görmüyor. Adet geciktirici ilaçlar hakkında merak edilen her şeyi sizin için araştırdık. Adet geciktirici ilaçları kullanmadan önce yazımıza mutlaka göz atın!





Adet Geciktirici İlaçların Kullanım Amacı Nedir?

Kadınlarda salgılanan östrojen ve progesteron adında iki hormon vardır. Bu hormonlar sayesinde yumurtalar döllenmeye başlar. Döllenme olmazsa iki hormon birden azalır ve adet kanamaları başlar. İşte dışarıdan bir müdahale yapılarak bu hormonların üretilmesi azaltılıp adet döngüsünün ertelenmesine adet geciktirilmesi diyoruz. Adet geciktirici ilaçlar da bu işlev için tasarlanmış haplar. Adet geciktirme ilacı için doktora gitmenize gerek yok. Herhangi bir eczaneden bu ilaçlardan edinebilirsiniz.





Adet Geciktirici İlaçlar Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Adet geciktirici ilaçlar adetten 2-3 gün önce kullanılmaya başlanmalı. Eğer adet dönemi beklenilenden erken olduysa ilacı adetinizin ilk günü de kullanabilirsiniz. İlaçların değişik formları vardır. Bazısı günde 2 kez kullanılırken, bazısı günde 3 kez kullanılır. İlaç kullanıldığı süre içinde kanama görülmez. Eğer ilacı kullanmanıza rağmen kanamanız varsa ilacın etkisini göstermediği anlaşılır.





Adet Geciktirici İlaçların Yan Etkileri Nelerdir?

Adet geciktirici ilaçların kalıcı bir yan etkisi yoktur. Ancak karaciğer bozukluğu olan kadınlar kullanmamalı. Ayrıca uzmanlar 10 günden uzun bir süre adet geciktirici hapları kullanmamayı tavsiye ediyor. Adet geciktirici ilaçların kalıcı bir yan etkisi olmasa da vücutta birtakım değişiklikler gözlenebilir. Herkeste farklılık gösterebilecek bazı etkiler şunlardır: vücutta ödem toplanması, göğüslerde şişkinlik, adet gününün uzaması ve kanama artışı. Bazı kadınlarda ilaçtan sonraki ilk adet döneminde düzensizlik olabilir ama daha sonraki dönemde normale döner. Adet geciktirici ilaçlar bir sene içerisinde en fazla 2-3 kez kullanılmalı. Daha fazla kullanıldığında adet döngüsünün düzeni bozulur ve adet dönemleriniz ağrılı geçer.







Adet Geciktirici İlaçlar Gebeliği Önler Mi?

Adet geciktirici ilaçların gebeliği önleme özelliği yoktur. Bu yüzden ilaç kullanırken korunma yöntemlerine devam edilmeli. İlacı kullanırken aynı zamanda doğum kontrol hapı da kullanıyorsanız koruma sağlayabilirsiniz.





Adet Geciktirici İlaçlar Yerine Bitkisel Çözümler Nelerdir?

Adet geciktirici ilaçlar yerine doğal bitkilere yönelebilirsiniz. Ancak bu bitkiler adetinizin gecikmesinde kesin çözüm değil. Sadece rol oynayan etkenler. Bu bitkiler içinde; civanperçemi, tarçın, zencefil, biberiye ve dülger otunu sayabiliriz. Tam tersi adetinizin gecikmesinden şikayetçiyseniz bu bitkileri tüketmekten uzak durmanızı tavsiye ederiz.





