AIDS belirtileri nelerdir? AIDS nedir? Nasıl bulaşır? İnsandan insana bulaşan AIDS hastalığın hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.

AIDS belirtileri nelerdir sorusunun cevabını bilip erken teşhis etmek için oldukça önem arz ediyor. Tıpkı diğer tüm hastalıklar gibi. Fakat AIDS belirtileri nedirden önce AIDS ve HIV kavramlarının ne olduğunu bilmek, yani önce hastalığı tanımak gerekiyor.





AIDS Hastalığı Nedir?

Acquired Immune Deficiency Syndrome, yani kısaca AIDS’in Türkçe karşılığı Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu’dur. AIDS, virüs kaynaklı bir bağışıklık problemidir, yani bulaşıcıdır. AIDS’e yol açan HIV virüsü, hücreleri yok ederek bağışıklık sistemimize saldırır. AIDS’in erken dönemde tespit edilmesi için özellikle başkalarına bulaşmasını engellemek adına belirtileri mutlaka bilinmeli.





Erken Tanı Çok Önemli!

HIV virüsüne karşı geliştirilen ilaçlar, erken tanı döneminde bağışıklık sistemimimiz ciddi hasar görmeden enfeksiyonla savaşabilir. İlk etapta kesin ve tek çözüm olmayabilir. Tedaviden sonra kişinin yaşam standartlarına ve bağışıklık sistemine göre yıllar sonra tekrardan oluşma ihtimali var. Tabii hiç oluşmayabilir de.







AIDS Nasıl Bulaşır?

AIDS, insandan insana bulaşan bir hastalıktır. HIV virüsü taşıyan kişilerin vücut sıvılarının insanlara bulaşması sonucunda yayılan AIDS; özellikle cinsel yolla, kan yoluyla ve anne sütüyle bulaşır.





AIDS Belirtileri Nelerdir?

HIV virüsü bulaştıktan sonra uzun yıllar boyunca kendini göstermeyebilir. Yaşam standartlarınıza ve virüsün size bulaşma şekline göre AIDS belirtileri ve hastalığın kendini göstermesi değişiklik gösterebilir. HIV virüsü vücudunuza girdikten sonra çoğalmaya başlar ve belli standartları geçtikten sonra AIDS belirtileri de ortaya çıkmaya başlar.



Yorgunluk, aralıklı ishal, ağızda beyaz leke veya yaralar oluşması, bağışıklık sisteminizin çökmeye başlamasıyla birlikte sık sık hasta olma durumu belirtiler arasındadır. Bu belirtiler herhangi bir hastalığı akla getirebilmesinden dolayı AIDS genelde göz ardı edilir. Bu noktada kendinizi ve belirtileri iyi gözlemlemeniz ve en kısa sürede bir doktora başvurmanız gerekmektedir.



Hastalık ilerlediğinde belirtiler de farklılık gösterir. Aşırı kilo kaybı, uzun süreli ishal, sık sık ateşli hastalık geçirme, ağız içindeki beyaz lekeli yaraların artması, solunum yolu hastalıkları, unutkanlık ve vücudunuzun çeşitli yerlerinde morluk ve lekeler oluşması hastalık ilerlediğinde ortaya çıkabilir.



