Akuajenik kaşıntı nedir? Suya alerjiniz olabilir mi?

Youtubeda yaklaşık olarak 130,000 takipçiye sahip olan Niah Selway acı çekmeden terleyemez, ağlayamaz ve duş alamaz. Akuajenik kaşıntı olarak bilinen hastalık vücudun suyla temas etmesi durumunda vücudunda yanma hissi oluşturuyor. Neyse ki, Niah Selway’in organları bu durumdan etkilenmiyor yani su içmesinde hiçbir problem olmuyor.

Selway İngiltere'de yaşayan bir youtuber ve bu durumu youtube kanalında anlatıyor. Çocukken ara sıra vücudunun reaksiyon gösterdiğini ancak doktoralın neye alerjisi olduğunu ve bu durumu çözemediklerini açıkladı. Büyüdüğünde bu reaksiyonların şiddeti artmış ve böylelikle doktorlar Akuajenik kaşıntı teşisini koymuşlar.

AKUJENİK KAŞINTI GENETİK Mİ?

Genetik ve nadir rastlanan hastalıklar tıp merkezine göre, akujenik kaşıntı genetik bir hastalık olmasına rağmen hastalığın belli bir sebebi yoktur. Kan kanseri gibi hastalığın sebebi olabilir fakat bu Selway’in durumunda kanser olup olmadığı belli değildi.

Youtube kanalında da pek çok tedavi yöntemi denediklerini ne yazık ki hiçbirinden bir sonuç alamadıklarını ve doktorların bir tedavisinin olmadığını söylese de kendisi bu hastalığını yeneceğine dair umutlu.

ALERJİK REAKSİYON DURUMU OLMADAN TUVALETE GİDEMİYOR

Selway bir videosunda alerjik bir reaksiyon durumu olmadan tuvalete gidemediğini kalçasında ve tüm arka sırtında her tuvalete gittiğinde alerjik reaksiyon olduğunu belirtiyor.

Selway yağmurlu havalarda evde oturmak durumunda kalıyor. Şemsiyenin işe yaramadığını hatta dalgıç kıyafeti giyinse bile evden dışarı çıkmadığını söylüyor.

Suyla temas ettiği herhangi bir durumda alerjik reaksiyon tepkimesi 3 saate kadar sürdüğünü söylüyor hatta bu durumu göstermek için kanalında banyo yaparken bir video çekti.

Selway bu sürecin alışmak ve güçlü kalmakla ilgili olduğunu belirtti. Bu süreç onun için ne kadar zor olsa da onu daha güçlü bir insan yapmış.