Anne adaylarına "yılbaşı diyeti" önerisi

Anne adayları, özellikle yılbaşı gecesi aşırı yemek tüketiminden kaçınmalı...

Uzmanlar, anne adaylarını yılbaşı akşamı yenilen yemeklere dikkat etmeleri ve yemeklerin mümkün olduğunca yavaş yavaş tüketilmesi gerektiği konusunda uyardı.



Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Nazan Karahan, yaptığı açıklamada, hayatın her döneminde olduğu gibi gebelik döneminde de dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu, özellikle de özel akşamlarda hazırlanan sofralara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Yeni yıla girerken de özel sofraların hazırlandığını ve özel yemeklere gidildiğine işaret eden Karahan, "Düzenli ve yeterli beslenme çok önemlidir. Bu nedenle anne adayları yılbaşı akşamı özel hazırlanan sofralarda kendilerine dikkat etmesi gerekir. Yenilen yemeklerin mümkün olduğunca yavaş yavaş tüketilmesi gerekir. Yağlı ve ağır yemeklerin fazla miktarlarda tüketilmesi halinde sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir. Tatlı, kızartma ve mezelere dikkat edilmesi gerekir. Yılbaşı günü akşam sofraları düşünülerek öğün atlanabilir. Bu kesinlikle yanlıştır. Öğün kaçırma durumu gebelerde sıkıntı yaratır" diye konuştu.



Karahan, meyve ve sebzelerin tüketilmesinin faydalı olacağını dile getirerek, et ve süt ürünlerinin gebelik sırasında gerekli proteini sağlayacağını kaydetti.



Bunun doktorun önerdiği miktarda kullanılabildiğini anlatan Karahan, "Balık tüketilmesi, ceviz tüketilmesi bebeğin beyin gelişimi için faydalıdır. Bol sıvı alımı da önemlidir ve bu oğunlukla sudan karşılanır. Bol su içilmelidir. Hamileler, alkollü içeceklerden uzak durmalıdır. Çiğ olan et, köfte ve sucuk, pastörize edilmemiş sütleri tüketmekten kaçınmak gerekir" dedi.



