Antibiyotik kullanırken dikkat!

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Reçetesiz kullanım faydadan çok zarar getirebilir!

Doktor tavsiyesi olmadan kullanılan, doğru dozda alınmayan antibiyotikler, başta böbrek ve karaciğer olmak üzere organlara zarar verebiliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktor reçetesi olmadan antibiyotik kullanılmasının sakıncalı olduğunu belirtti.

Antibiyotiklerin halk arasında "her hastalığa deva" gibi görülüp yanlış kullanıldığına dikkati çeken Avcı, mevsim itibarıyla artan ilaç kullanımında arkadaş tavsiyesinin değil doktor reçetesinin önemli olduğunu vurguladı.

İnsanların her türlü sağlık sorununda kendi kendilerine antibiyotik almalarının çok sakıncalı olduğunu ve vücuda büyük zarar verebileceğini ifade eden Avcı, "Hastalıklara karşı antibiyotik, mutlaka doktor kontrolüyle alınmalı. Antibiyotik kullanımında mutlaka doktor reçetesi olmalıdır. Hastalığın tanısı sonrası doğru antibiyotik ve belirlenen dozda kullanılması en uygun olandır. Antibiyotik, bakterilerin neden olduğu hastalıklarda kullanılır" dedi.

Doç. Dr. Avcı, virüslerin neden olduğu mevsimsel hastalıklarda dahi antibiyotik kullanımının yaygın olduğuna değinerek, mevsimsel hastalıkların tedavisi için alınan antibiyotiğin hiçbir yararı bulunmadığını anlattı.

Gereksiz yere kullanılan antibiyotik gibi ilaçların başta böbrek ve karaciğer gibi organlara zarar verdiğine işaret eden Avcı, şunları kaydetti:

"Hastaların özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında kullandıkları antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığı bilinmelidir. Antibiyotiklerin yanlış nedenlerle veya doğru olmayan biçimde kullanılması, bakterilerin sonraki tedavilere karşı direnç göstermesine neden olabilir. Doktor reçetesiyle ilaçlar reçeteye uygun zaman aralıklarında alınarak kullanılmalıdır. Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırılmamalıdır. Aksi takdirde faydadan çok zarar

getirecektir."

(AA)

