Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre yüksek miktarda B12 vitamini içeren besinler tüketmek sizi neşeli yapıyor!
İşte B12 hakkında bilmeniz gerekenler...
B12 eksikliği nelere sebep oluyor?
• Vücutta kan hücresi üretimi azaldığından, persiniyöz anemiye,
• Sinir sisteminde bozukluklara,
• Kol ve bacaklarda duyu azalması ve kasılmalara,
• Uyuşukluğa ve unutkanlığa,
• Depresyona ve baş ağrılarına neden olabiliyor.
B12 Vitamini nelerde var?
Karaciğer, böbrek, kırmızı et, deniz ürünleri, tavuk, süt, yumurta, yoğurt ve peynir gibi hayvansal kaynaklı besinlerde bulunuyor.