B12 Vitamininin Faydaları

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Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre yüksek miktarda B12 vitamini içeren besinler tüketmek sizi neşeli yapıyor!

İşte B12 hakkında bilmeniz gerekenler...



B12 eksikliği nelere sebep oluyor?

• Vücutta kan hücresi üretimi azaldığından, persiniyöz anemiye,

• Sinir sisteminde bozukluklara,

• Kol ve bacaklarda duyu azalması ve kasılmalara,

• Uyuşukluğa ve unutkanlığa,

• Depresyona ve baş ağrılarına neden olabiliyor.



B12 Vitamini nelerde var?

Karaciğer, böbrek, kırmızı et, deniz ürünleri, tavuk, süt, yumurta, yoğurt ve peynir gibi hayvansal kaynaklı besinlerde bulunuyor.

