Vücudumuzu dış etkilere karşı savunma görevi üstlenen bademciklerimiz, enfeksiyon kapma riskini bu soğuk havalarla birlikte artırıyor. Bademcik şişmesi altında farklı nedenlerin var olduğu bir rahatsızlık olarak biliniyor. Rahatsızlığın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini sizin için araştırdık.

Neredeyse herkesin bir şekilde yakalandığı bir hastalık olarak bilinen bademcik şişmesi, çocuklarda ve yaşlılarda da benzer belirtilerle gerçekleşir. Özellikle soğuk havaların etkin olduğu dönemlerde daha fazla yaygınlaşan hastalık, kısa dönem ilaç tedavisi ile sonuçlanabilir. Bazı durumlar bademciklerin alınması ile sonuçlansa da bu herkes için geçerli olmayan bir durumdur.



Bademcik şişmesi nedir, neden olur?

Bademcik, boğazımızın sağında ve solunda bulunan iki bölümden lenfoid bir dokudur. Dışarıdan aldığımız mikrop ve virüslerin enfekte olarak boyut olarak büyümesi bademcik üzerinde iltihaplanma yaratır ve vücutta farklı rahatsızlıklara yol açar. Soğuk hava, yabancı virüsler ve soğuk içecekler bademcik şişmesine neden olan etmenler olarak bilinir. Boğazınızın sonunda sağda ve solda bulunan ve gözle görebildiğiniz renk değişimleri, bademciklerinizin iltihap seviyesini size gösterebilir. Eğer boğazınız kızarmış bir durumda ise hastalığın başlarında olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bu kızarıklık beyaz, sarı veya yeşilimsi renklere kayıyorsa, iltihap oranının epey arttığını işaret etmektedir. Çok önemli bir rahatsızlık olmasa da, doğru ve zamanında tedavi uygulanmadığında risk taşıyan bir hastalıktır.



Bademcik şişmesine iyi gelen doğal yöntemler

"Bademcik şişmesine en iyi ne gelir?" diye düşünecek olursak bu noktada en etkili doğal çözüm bal ve limon karışımı diyebiliriz. Bir bardak sıcak suya bir kaşık bal ve bir limonun suyunu ekleyip iyice karıştırın. Günde iki defa içtiğinizde boğazı yumuşattığı gibi ağrıyı da oldukça azaltır.



Bademcik şişmesi limon kullanımıyla oldukça aza indirilebilir. Dilimlediğiniz limonlara biraz tuz serperek gün boyu tüketebilirsiniz. Bademcik şişmesine limon suyu ve sıcak su karışımı hazırlayarak da engel olabilirsiniz. Sıcak su ve limon suyunu biraz demleyerek ılıklaştığı zaman içmeye başlayın, bu uygulamayı güne yayarak için. Oldukça rahat ve hızlı bir etkisi olduğunu göreceksiniz. Bademcik şişmesi karbonat ve limon karışımı ile de en az diğer yöntemler kadar etki gösterir. Bir limonun suyuna, bi yemek kaşığı karbonat ekleyip gün içerisinde aklınıza geldikçe gargara yaparak boğazınızdaki mikropları balgam yoluyla atabilirsiniz. Bu temel yöntemler dışında da bazı doğal çözümler var.







Tuzlu Suyla Gargara: Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı tuz ekleyip günde 2-3 defa gargara yaparak şişlik ve enfeksiyonu azaltabilirsiniz.



Zerdeçal: Doğal antiseptik olan zerdeçalı, bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı kadar ekleyerek tüketin. Günde 4-5 defa gargara yaptığınızda boğaz ağrınız geçer ve iltihap kurur.



Süt: Her derde deva olan sütü, bir tutam karabiber ve bir çay kaşığı zerdeçal ile karıştırıp içerseniz şişliğe iyi gelir.



Sarımsak: Çok güçlü bir doğal antibiyotik olan sarımsaktan 2-3 diş kadar alıp cezvede sıcak suyla kaynatabilir; 10-15 dakika kadar demleyip içebilirsiniz.



Bademcik şişmesine dondurma iyi gelir mi?

Sağlık konusunda doğru bildiğimiz yanlışlıklardan birisi de, soğuk yiyecekler ve boğaz enfeksiyonlar arasında kurduğumuz bağdır. Genel olarak, soğuk besinlerin boğazlarda şişme ve çeşitli enfeksiyonlara neden olduğu bilinse de bu enfeksiyon ve hastalıklar farklı mikropların vücuda alınmasından kaynaklıdır. Doktorların genel kanısı her mevsim dondurma tüketilebileceği yönündedir. Çünkü sıcaklık veya soğukluktan ziyade insanı düşük bağışıklık sistemi ve vücuda alınan mikroplar hasta eder. Bademcik şişmesi durumunda dondurma tüketimine soğuk olduğu için değil, sütten üretildiği ve bol miktarda bakteri taşıdığı için dikkat edilmelidir. Eğer hijyenik olmayan bir dondurma tüketirseniz bu sizi hasta edebilir ya da var olan hastalığınızı arttırabilir. Fakat bu dondurmanın soğuk olmasından kaynaklı değildir. Aksine böyle bir durumda dondurma iyi gelmektedir. Çünkü mikropların üremesi sıcak ortamlarda olur, soğuk ve sağlıklı gıdalar sizi daha çok korumaktadır.



Bademcik şişmesi kaç gün sürer?

Eğer kendinize dikkat ederek doğal yöntemleri gün aşırı uygularsanız, 4 ila 5 gün içerisinde hastalığı vücudunuzdan tamamen atmış olursunuz. Fakat özellikle de kış aylarında vücut daha dirençsiz kaldığı için 7 ila 10 arasında değişen bir iyileşme dönemi söz konusu olabilir.