Balgam kimi zaman nefes almayı güçleştiren, solunum yollarını tıkayan, uykusuz gecelere sebep olan bir dert… Fakat bu derdin de bir çaresi var. Tamamen doğal balgam söktürücü çeşitleri ile bu rahatsız edici durumdan kurtulabilirsiniz; üstelik hiçbir yan etkiye maruz kalmadan.

Balgam, akciğerlerimizin bir nevi temizlik maddesi olarak ürettiği, koyu kıvamlı bir salgı. Solunum yollarını etkileyen kir, mikrop gibi etmenlerin dışarı atılmasında önemli rol oynuyor. Fakat bazen normal miktarın çok üzerinde balgam salgılanması hayatı zehir edebilir. İşte böyle durumlarda kullanabileceğiniz etkili bir balgam söktürücü ile bu sıkıntıdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.



Balgam söktürücü nedir?

Vücudun korunma mekanizmalarından biri olan balgam, kirli hava koşulları, alerji ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle artış gösterdiğinde; ağız yoluyla atmakta zorlanan kişilerde tıkanmalara ve öksürük nöbetlerine yol açabilir. İşte böyle durumlarda balgamın atılmasını kolaylaştıran ilaçlar ya da doğal balgam söktürücü çeşitleri ile solunum yollarınızı rahatlatarak öksürüklerin de önüne geçebilirsiniz. Balgam söktürücüler solunum yollarını ve boğazı rahatlatarak balgamın çıkışını kolaylaştıran maddelerdir. Bu maddeleri balgam söktürücü gargara, balgam söktürücü pastil ya da şurup şeklinde bulabileceğiniz gibi isterseniz bitkisel karışımlardan da faydalanabilirsiniz.



Balgam söktürücü bitkiler ve balgam söktürücü doğal yollar

İlaçların hastalıklara çare olduğu kadar başka hastalıklara da davetiye olduğunu bilenler tercihini bitkisel yöntemlerden yana kullanıyor. Balgam için de kısa bir araştırma yaptığınızda yüzlerce balgam söktürücü bitkisel çözüm önerisine rastlayabilirsiniz. Fakat burada denenmiş, en etkili balgam söktürücü bitkileri bulacaksınız.



Balgam konusunda gerçekten bir mucize etkisi yaratan ilk balgam söktürücü bitki okaliptüs. Yaklaşık 2 litre kaynamış suyun içine 10 Okaliptüs yaprağını atarak kısık ateşte beş dakika kadar tencerenizi bekletin. Daha sonra bir örtünün altında bu tencereden okaliptüs buharını içinize çekin. Buharı solurken hem burnunuzdan hem de ağzınızdan sırayla nefes alın. Özellikle geceleri yapacağınız bu işlemle balgam sorununuzdan kurtulmanın yanı sıra burun tıkanıklığı ve baş ağrılarınızdan da kurtulabilirsiniz. Aynı yöntemi adaçayı bitkisi ile de uygulayabilirsiniz.



Buhar yönteminin dışında bazı bitkilerle balgam söktürücü içecekler hazırlayabilirsiniz. Kaynamış suyun içerisine bir tutam atılarak çay halinde tüketebileceğiniz en etkili bitkiler; ısırgan otu, ayva yaprağı, kekik, zencefil, papatya ve andız otu. Bu bitkilerle yapacağınız çaylara bal ve limon da ekleyebilirsiniz. Yalnız unutulmaması gereken nokta; ısırgan otunun etken maddeleri sebebiyle hamile ya da emziren kadınlarda, tansiyon hastalarında ve mide rahatsızlığı olanlarda kullanılmaması gerekiyor. Böyle durumlarda diğer bitkilerden faydalanabilirsiniz.



Bir diğer etkili bitki Aloe Vera. Bu bitkinin birkaç damlalık özütünü çay şeklinde içtiğinizde solunum yollarını temizleyerek balgamın atılmasını kolaylaştırır.



Balgam konusunda en etkili bitkiler arasında yer alan bir diğer balgam söktürücü ayva da hem çekirdeği hem meyvesi hem de yapraklarıyla tam bir sağlık deposu.







Balgam söktürücü formüller nelerdir?

Buhar ve bitki yapraklarıyla yapılan çaylar en pratik balgam yumuşatma yöntemleri olsa da bazı karışımlarla da bu sorundan kurtulabilirsiniz. Bunun için en etkili formül; soğan ve sarımsağın iyileştirici etkisinden faydalanmak. Doğradığınız birer adet soğan ve sarımsağı bir bardak sıcak suyun içerisine atarak suyun soğumasını bekleyin. Su soğuduğunda süzerek suyu ve soğan-sarımsak ikilisini ayırın. Süzerek ayırdığınız suyun içerisine bir kaşık zencefil ve iki kaşık tarçın ekleyin. Daha sonra bu karışımı kapaklı bir kaba alarak çalkalayın. İyice karıştırdıktan sonra bir bütün limonun suyunu ve üç kaşık balı karışımın içine ekleyin. Sonrasında tekrar çalkalayın. Bu şekilde hazırladığınız karışımdan günde üç defa birer kaşık yiyebilirsiniz.



Bir diğer balgam söktürücü formül bal, ceviz ve limon üçlüsü. Bir cevizin yarısını ezerek bir kaşık balın içerisine atın. Üzerine limon damlatarak hazırlayacağınız bu karışımı da mutlaka günde üç defa tüketin.



Damak zevkinize göre kullanabileceğiniz diğer formül; bir bardak kaynamış suya bir kaşık kekik, bir kaşık bal ve yarım limon eklemek. Bu karışımı da yine günde üç defa içmeniz gerekiyor.



Neredeyse herkesin bildiği bir diğer balgam söktürücü incir ise isterseniz sütlü tatlı haline getirilerek de tüketilebilir.



Bebeklerde balgam söktürücü gıdalar

Zencefil, bal gibi bazı gıdaların bebeklerde kullanımı sakıncalı olabilir. Bu nedenle bebeğinizin balgam sorunu için farklı birkaç önerimiz var. İlk deneyebileceğiniz yöntem bebeğinizin sırt ve göğüs bölgesine okaliptüs yağı sürmek. Bunun dışında, kaynar suya elma kabukları atarak bir süre bekletip bebeğinize suyunu içirebilirsiniz. Çörek otu da mucize gıdalardan. Bir bardak suya çörek otu atarak kaynatıp, ılıklaşınca süzerek suyunu bebeğinize içirebilirsiniz. Yine ıhlamur ve adaçayı da bebeğinize kaynatarak içirebileceğiniz doğal balgam söktürücü çeşitleri.



Hamilelikte balgam söktürücü kullanımı

Hem bebeğin hem de anne adayının sağlığı açısından, hamilelik gibi hassas bir dönemde doktor onayı olmadan ilaç ya da bazı bitkileri kullanmak tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden hamilelik döneminde balgam sorunu ya da başka bir hastalık için doktorunuza danışmadan kesinlikle hiçbir maddeyi kullanmayın. Sıcak su ile alacağınız duşlarda buharı içinize çekmeniz solunum yollarını açarak balgamı yumuşatır. Nane, rezene ve kekik çayı gibi sıcak içecekler de boğazınızı rahatlatmaya yardımcı olur. Balgam sorununuzun ilerlemesi bebeğe zarar verebilecek enfeksiyonların habercisi olabilir. Bu nedenle doktorunuza görünmeyi ihmal etmeyin.