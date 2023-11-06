Bebeklere ve çocuklara yulaf ezmesi yedirmek endokrin sistemi olumsuz yönde etkiler mi? Kilo aldırır mı?

Yulaf, bilimsel olarak Avena sativa olarak bilinen tam tahıllı bir besin. Yulaf ezmesi faydaları sebebiyle günümüzde oldukça popüler bir gıda olmuş durumda. Bebek beslenmesinde de önemli bir yeri var. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu yulaf ezmesinin çocuklar üzerindeki olumlu olumsuz etkilerini anlattı.

- Bebeklere ve çocuklara yulaf ezmesi yedirmek endokrin sistemi olumsuz yönde etkiler mi? Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar var mıdır?

Yulaf ezmesi, bebekler ve çocuklar için genellikle sağlıklı bir seçenektir ve endokrin sistemi olumsuz yönde etkilemesi için bilimsel olarak bir kanıt bulunmamaktadır.

- Yulaf yemenin bebeklerde ve çocuklarda istenmeyen kilo artışına neden olması gibi bir durum söz konusu mudur?

Herhangi bir besin maddesini aşırı tüketmek her yaş grubunda istenmeyen kilo artışına yol açabilir.

- Bebeklerin ya da çocukların endokrin sistemlerini olumsuz etkileyen besinler var mıdır? Varsa bunlardan bahsedebilir misiniz?

Bebeklerin ve çocukların endokrin sistemlerini olumsuz etkileyen besinler hakkında belirli bir liste bulunmamakla birlikte, sağlıksız gıdalar, aşırı şeker tüketimi ve yetersiz ve aşırı beslenme, endokrin sistem üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

- Yulaf yemek bebeklerde çocuklarda bazı besinlerin de emilimini engelliyor deniyor. Doğru mu, doğru ise bu besinler neler?

Yulafın bazı besinlerin emilimini engellediği bilgisi doğru değildir. Ancak bazı gıdaların bir arada tüketilmesi, vücut tarafından daha iyi emilimini sağlayabilir.

Örneğin, demir emilimi için C vitamini içeren gıdalarla yulaf tüketmek faydalı olabilir. Diyabet riskini artırabilecek yanlış uygulamalar arasında aşırı şekerli atıştırmalıkların sıkça verilmesi, sağlıksız kilo artışı ve fiziksel aktivite eksikliği gibi faktörler yer alır.

- Bebek çocuk beslenmesinde, diyabet riskini oluşturacak ya da artıracak ebeveynlerde gözlemlediğiniz yanlış uygulamalar var mıdır?

Ebeveynlerin dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni sağlamaları ve paketli gıdalardan uzak durmaları önemlidir.

Yulaf genellikle bebekler için sağlıklı bir gıda seçeneğidir. Yulaf, lif, protein, vitaminler (özellikle B vitaminleri), ve mineraller (örneğin manganez) açısından zengin bir tahıl ürünüdür. Bebeklerin beslenmesine eklemek için uygun bir besin kaynağı olabilir. Ancak, bebeklere yulaf eklemeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

Bebeğinizin hazır olduğunu kontrol edin: Bebeğiniz ek katı gıdalara başlamak için yeterince olgunsa, yani emme refleksi ve baş kontrolü gelişmişse, yavaşça katı gıdalara geçiş yapabilirsiniz. Genellikle bu dönem 6 ay civarında başlar, ancak her bebek farklıdır. Bebeğinizin doktoru da ek gıdalara ne zaman başlamanız gerektiği konusunda size rehberlik edebilir. Yulaf ezmesini uygun kıvamda hazırlayın: Bebeğinize yulaf ezmesi verirken, onun yaşına uygun kıvamda (yeterince sıvı) ve püre kıvamında olmasına dikkat edin. Bebeklerin yutma becerileri geliştikçe kıvamı daha kalın hale getirebilirsiniz. Alerji riskini göz önünde bulundurun: Alerji riskini azaltmak için yeni bir katı gıdaya başlamadan önce doktorunuzla konuşun. Yulaf, genellikle bebeklerde alerjik reaksiyonlara neden olmaz, ancak her bebek farklıdır. İlk başta tek bir gıdayı tanıtın: Bebekler için yeni bir gıdaya başlarken, birden fazla yeni gıda eklemek yerine sadece yulaf gibi bir gıdayı birkaç gün boyunca tanıtın. Bu şekilde olası alerjik reaksiyonları izlemek ve izlemek daha kolay olacaktır.

Sonuç olarak, yulaf, bebekler için sağlıklı bir gıda seçeneği olabilir, ancak bebeğinizin yaşına ve beslenme ihtiyaçlarına uygun şekilde sunulmalıdır.