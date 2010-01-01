Belirti vermeden ilerleyen ve tesadüfen tanı almadığı sürece fark edilmeyen böbrek kanserinin risk faktörlerinin başında sigara geliyor. Yapılan düzenli kontrollerde fark edilmesi halinde ise tedaviden yüksek oranda başarılı sonuçlar alınabiliyor.

Böbrek kanseri, tedavi edilmediği taktirde çok hızlı ilerleyerek lenf ve akciğerler gibi çevre doku ve organlara yayılabiliyor. Her ne kadar ortaya çıkma nedenlerine ilişkin çok kesin bilgiler olmasa da çevresel faktörlerin riski artırdığı biliniyor. Özellikle son 10 yılda böbrek kanserinin görülme sıklığının 10 kat arttığına dikkat çeken Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, erken evrede kanserin hiçbir belirti vermeden ilerlediğini ve bu nedenle yapılacak düzenlik sağlık kontrollerinin çok önemli olduğunu söylüyor: “Taramalar sayesinde erken evrede yakalanan böbrek kanserinin tedavisinde çok yüksek oranda başarı sağlanabiliyor."



Risk faktörlerinin başında sigara geliyor

Yetişkin kanserlerinin yüzde 3’ünü oluşturan böbrek tümörlerinde son yıllarda görülen artış dikkat çekiyor. Çoğunlukla yaşa bağlı olarak yükselen hasta sayısına rağmen, erken evrede yapılan cerrahi tedavi başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı oluyor. Böbrek kanserinde yaşın önemli bir risk faktörü oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Oktay, bu nedenle özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerin çok daha dikkatli davranması gerektiğine işaret ediyor. Erkeklerde, kadınlara oranla iki kat daha fazla görülen böbrek kanserinin ortaya çıkmasında kalıtsal geçişin etkisi olmuyor. Ancak doğal olmayan ve katkı maddesi barındıran gıdalar, yağdan zengin beslenme alışkanlığı, çevresel etkenler, kimyasallara maruz kalma ve sigara kullanımı böbrek kanserinin risk faktörleri arasında sayılıyor. Sigaranın bağışıklık sisteminin yapısını bozduğu için böbrek kanseri gelişmesinde önemli bir etken olduğunu anlatan Prof. Dr. Oktay, “Bu alışkanlık, böbrek kanserinin ortaya çıkmasında risk oluşturabileceği gibi rahatsızlık ortaya çıktıktan sonra hastalığın daha agresif seyretmesine de etki ediyor” diye konuşuyor.



Erken evrede belirti vermiyor

Günümüzde görüntüleme yöntemlerinin birçok hastalıkta kullanılması ve düzenli sağlık kontrolleri sayesinde, küçük çaplı tümörlerin büyük kısmı şans eseri tanı alıyor. Böbrek kanserlerinin erken dönemde hiçbir belirti vermediğini ve tespit edilmemişse hastalığın uzun yıllar fark edilmeden ilerlemesini sürdürebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Oktay, “Vakaların çok azında erken evrede idrarda kanama belirtisi görülebiliyor. Ancak bunun için tümör çapının 8-10 cm’ye ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir nedenle yapılan ultrason muayenesi sonrasında şüpheli durumlar saptanırsa, tanıyı kesinleştirmek için Bilgisayarlı Tomografi’den (BT) yararlanılıyor” diyor.



Tedavi kişiden kişiye değişiyor

Böbrek kanserinin tedavisi; tümörün böbreğin içindeki konumu, büyüklüğü, derecesi ve farklı organlara yayılıp yayılmadığı gibi hastadan hastaya değişen farklı kriterlere göre planlanıyor. Bununla birlikte, tümörün ameliyatla çıkarılmasının amaçlandığı cerrahi, tedavi protokolünün ilk sırasında yer alıyor. Özellikle 4 cm’den küçük tümörlerde parsiyal nefrektomi denilen, böbreğin korunup sadece tümörün çıkarıldığı cerrahinin altın standart olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Oktay, şöyle devam ediyor: “Parsiyel nefrektomi, laparoskopik ya da robotik olarak yapılıyor. 4 cm’den büyük tümörlerde, böbrekteki yerleşim yerine göre cerrahi planlanıyor. Eğer tümör damarlanmanın olduğu yatak bölgesinde ise böbreğin tamamının alınması tercih ediliyor. Ancak tümör böbreğin kenarlarına yakın bir bölgede yerleşmişse boyutu 6-7 cm olsa da parsiyel nefrektomi yapılarak böbrek korunuyor.”





*Acıbadem Hayat dergisinden alınmıştır.