Uzmanlar, kış hastalıkları ile oluşabilecek enfeksiyonlara karşı bünyenin daha dayanıklı olması için dengeli beslenmenin şart olduğunu belirtiyor. Kış aylarında savunma sistemini güçlendirmek için ise sebze ve meyve tüketimi öneriliyor.

Memorial Hizmet Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Aysu Aydın, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.Çocukları kış hastalıklarından korumak için dengeli beslenmelerine özen göstermek gerektiğini dile getiren Aysu Aydın, beslenme tarzını dört yapraklı yonca gibi düşünmek gerektiği ifade etti. Aydın,"Her gün süt, et, sebze meyve ve tahıl grubundan (ekmek, bulgur, makarna, pirinç) dengeli bir şekilde beslenilmelidir. Çocuğunuz gün içerisinde 2-3 su bardağı kadar süt ve süt ürünleri, 5 porsiyon sebze meyve, ince dilim peynir, 1 yumurta tüketmelidir. Genellikle de 3 ana 2 ara öğün yapılmasında fayda vardır." dedi.Çocukların beslenmesinde kahvaltını önemine dikkat çeken Aydın, şu önerilerde bulundu: "Kahvaltı yapmayan çocukların zihinsel ve fiziksel performansı düşüyor. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bütün günün enerji dağılımını düzenler.Kahvaltı yapmayanların zihinsel ve fiziksel performansları ise düşük olur. Çocuklar genellikle sabah kahvaltı yapmak istemezler. Bu durum, bir önceki akşam gereğinden fazla kalori almasına yol açan besinler tüketmesinden kaynaklanmaktadır. Sabah tok uyandığı için de kahvaltıyı istemez. Bu nedenle akşam yemeğinde daha hafif beslenilmelidir."Ara öğünlerde çocukların bisküvi ya da hamur türü yiyeceklerden uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Aydın, "Ana öğünlere yakın zamanlarda çocuklara açlıklarını bastırmak için hamur işi ya da bisküvi gibi enerjisi yüksek yiyecekler vermemek gerekmektedir. Bunun yerine ana öğünlerden en az 2 saat öncesinde meyve - süt, peynir -ekmek ya da kuruyemiş verilmesinde fayda vardır. Bu yiyecekler çocukların kan şekerini dengeleyip, ana öğüne kadar idare etmelerini ve ana öğünlerini daha iştahlı yemelerini sağlar." şeklinde konuştu.(CİHAN)