Sağlıklı bir diş eti gül pembe renk tonunda ve şiş olmayan etlere sahip bir görüntüden oluşur. Eğer böyle sağlıklı diş etlerine sahip değilseniz siz de diş eti şişmesi rahatsızlığından muzdarip olabilirsiniz.

Diş eti şişmesi nedir?

Yaşantımızın farklı dönemlerinde (hamilelik, ergenlik, kronik hastalıklar, regl dönemi gibi) daha sık karşılaşabileceğimiz diş eti şişmesi aslında bir dental problemdir. Genellikle ağız ve diş sorunları, bazen de fiziksel sorunlar kendini diş etlerinde belli eder…



Diş eti şişmesi hangi hastalığın belirtisidir?

Diş eti şişmesinin ağız ve dişlerle ilgili birkaç hastalığın belirtisi olabilir. Bunlardan en sık görüleni ve belki de çözümü en basit olanı diş çürükleridir. Eğer dişinizde çürük varsa ve bu çürük diş, enfeksiyon oluşturmuşsa diş etleriniz vasıtasıyla size bir uyarı verir. Bir diş hekimine görünüp gereken tedavi neyse uygulanmalıdır. Bu tedavi bazen diş çekimi veya diş dolgusu bazen de kanal tedavisi olabilir. Tedavinizin nasıl olacağına diş hekiminiz detaylı bir muayene sonrası karar vermeli. Görünürde saptanan bir çürük yoksa gizli çürük ihtimali ele alınmalı ve tedaviye bu şekilde yön verilmeli. Bir diğer sebep de diş etlerinde oluşan bakteri plakları ve diş taşları! Bu sorunun çözümü de yine hekiminizin yapacağı detaylı bir diş taşı temizliğinden geçer. Ağız içi hijyeni diş eti şişmesi rahatsızlığının en önemli silahıdır. Bir diş hekimine muayene oldunuz ve diş eti şişmesi rahatsızlığınızın enfeksiyon veya diş çürüklerine bağlı bir nedenden kaynaklanmadığını öğrendiyseniz bu rahatsızlığınızın nedeni vitamin eksikliği veya sağlıksız beslenme olabilir. Nedenlerinin araştırılması için bir iç hastalıkları hekimine muayene olabilirsiniz. Diş eti şişmesi rahatsızlığınızın nedenini hekiminizin kan tahlilinde bakacağı bir kaç veri aydınlatabilir. Doğru beslenme alışkanlıkları ve hekimin gerekli gördüğü vitamin takviyeleriyle diş eti şişmesi sizin için kabus olmaktan çıkabilir. Bu sebeplerden hiç biri değil ise vücudunuz farklı bir hormonal dönemden geçiyor olabilir. Bunun sebepleri arasında hamilelik, ergenlik, menopoz veya adet dönemi sayılabilir. Kullanılan farklı ilaçların yan etkisi de diş eti şişmesi yapabilir.



Diş eti şişmesine ne iyi gelir?

Bu rahatsızlığının çözümünde hijyen çok önemlidir. Çürükler, bakteri plakları genellikle enfeksiyon nedenidir ve tedavi edilmeleri kesinlikle gerekir. İyi bir tedaviye başlamanız ve ağız içi hijyeninize her daim dikkat etmeniz diş eti şişmesi rahatsızlığına iyi gelir.



Diş eti şişmesi nasıl ve kaç günde geçer?

Rahatsızlığınız dental bir nedenden kaynaklı ve siz bu sorununuzu bir diş hekiminden tedavi alarak çözdüyseniz enfeksiyonun iyileşmesi ve sağlıklı diş etlerine kavuşmanız 10-15 günü bulabilir. Tabii ki bu süre kişiden kişiye ve enfeksiyonun ciddiyetine göre değişir. Eğer sorununuz ağız ve diş sorunu değil ve siz bir dahiliye hekimine başvurduysanız bu süre rahatsızlığınızın nedenine bağlı olarak hekiminiz tarafından belirlenir.







Diş eti şişmesi nasıl önlenir?

Bir çok ağız ve diş eti probleminde olduğu gibi en önemli koruma hijyendir. Sabah akşam dişlerimizi fırçalamak çok önemli. Doğru fırçalama teknikleriyle fırçalamak ayrıca önemli. Diş ipi kullanmak ve bitişik olan dişler arasından fırçanın ulaşamadığı bakterileri çıkarmak hijyenin önemli bir basamağı, buna çok dikkat etmelisiniz. Rahatsızlığın önüne geçmede hijyen kadar doğru beslenme de önemli bir yer tutar. Gerekli besinleri sofranızdan eksik etmeyerek, bilinçli beslenerek diş eti şişmesini önleyebilirsiniz.



Diş eti şişmesi ağız kokusu yapar mı?

Ağız içi iltihaplanmadan ve enfeksiyondan kaynaklıysa, diş eti şişmesi ağız kokusu yapabilir.



Çocuklarda diş eti şişmesi tedavisi nasıl olur?

Çocuklarda bu rahatsızlığın tedavisine aynen yetişkinlerde olduğu gibi başlanır. Diş eti şişmesi rahatsızlığı yaşayan çocuk öncelikle bir diş hekimine gösterilmeli. Seçilen diş hekiminin pedodontist yani çocuk diş sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir diş hekimi olmasına önem verilmeli. Sorun dental kaynaklı değilse diş hekiminiz sizi bir çocuk hastalıkları hekimine yönlendirecektir.



Diş eti şişmesi hamilelik belirtisi mi?

Altında yatan hiç bir neden araştırılmaksızın bu rahatsızlığa direkt hamilelik belirtisi demek yanlış olur. Diş eti şişmesi hamilelik belirtisi olmaktan çok sonucudur. Hamilelikle birlikte değişen hormon seviyesi ve alınan kilolar diş etlerinde bazen kanamaya, bazen diş eti şişmesine neden olur.