Diş hekimleri kendi dişlerine nasıl bakıyor?

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Diş hekimleri beyaz gülüşlerini neye borçlular?

Çoğunlukla dişimizin ağrısından ne yapacağımızı şaşırdığımızda başvurduğumuz, bembeyaz dişleri ile bize gülümseyen ve hayatlarında hiç diş ağrısı çekmemiş gibi görünen diş hekimleri… Bu beyaz gülüşlerini neye borçlular? Ağız ve diş sağlığı için günlük hayatlarında nelere dikkat ediyorlar? Hiç diş ağrısı çektiler mi? O malum koltuktan bizler gibi korkuyor olabilirler mi? Diş bakımı konusunda en yakınlarına dahi söz geçiremedikleri oluyor mu? Tüm bu soruları Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü uzmanlarına sorduk, samimi cevaplar aldık.



Yazı Yaprak ÇETİNKAYA



