Çoğunlukla dişimizin ağrısından ne yapacağımızı şaşırdığımızda
başvurduğumuz, bembeyaz dişleri ile bize gülümseyen ve hayatlarında hiç
diş ağrısı çekmemiş gibi görünen diş hekimleri… Bu beyaz gülüşlerini
neye borçlular? Ağız ve diş sağlığı için günlük hayatlarında nelere
dikkat ediyorlar? Hiç diş ağrısı çektiler mi? O malum koltuktan bizler
gibi korkuyor olabilirler mi? Diş bakımı konusunda en yakınlarına dahi
söz geçiremedikleri oluyor mu? Tüm bu soruları Amerikan Hastanesi Ağız
ve Diş Sağlığı Bölümü uzmanlarına sorduk, samimi cevaplar aldık.