Egzama nedir? Egzamanın belirtileri, sebepleri ve çeşitlerinin neler olduğuna değindik. Egzama hastalığına iyi gelebilecek önlemlerden bahsettik.

Egzama vücutta kaşıntı, kabartı ve kuruluk yaratan bir deri hastalığı. Egzama nedir sorusuna cevap vermeden önce bulaşıcı olmadığını hatırlatmak gerek. Bu cilt rahatsızlığının temasla bulaşma olasılığı da yok. Alerji ya da stres kaynaklı oluşabilir ama hastalığın nedeni tam olarak anlaşılamayabilir. Vücudun herhangi bir yerinde görülebilen egzamaya sıklıkla ellerde rastlanıyor. Görünüşü itibariyle rahatsızlık verse de tehlikeli bir hastalık olmadığı artık biliniyor. Egzama tanısı genellikle muayene ile konuluyor ve hastalığın hafifleyip şiddetlendiği dönemler detaylı bir şekilde incelenerek egzama türüne karar verilip uygun ilaç tedavisi veriliyor. Egzama belirtilerine, sebeplerine, türlerine ve alınabilecek önlemlere göz atalım.







Egzama vücutta kaşıntı, kabartı ve kuruluk yaratan bir deri hastalığı.





Egzama Belirtileri Nelerdir?

Egzama belirtileri arasında ciltte kuruluk, su dolu kabarcıklar, kızarıklık, iltihap, saç derisinde kepeklenme ve deride çatlama, yoğun kaşıntı yer alıyor. Egzama her zaman leke halinde görülmeyebiliyor. Uykunuzdan uyandıracak kaşıntı sorunları yaşıyorsanız egzama ile karşı karşıya olabilirsiniz. Bu gibi bir durumda hemen bir doktora görünmenizde fayda var.





Egzama Sebepleri Nelerdir?

Terleme, vücut ısısının yükselmesi, ortamdaki ani nem düşüşü, alerjik yatkınlık, alerji yapabilecek gıdaları tüketmek, sentetik ve yünlü kumaşları tercih etmek, temizlik malzemeleri ve belli kimyasallarla temas halinde bulunmak ve stres egzama sebepleri arasında yer alıyor.





Atopik Egzama

Alerjik egzama olarak bilinen atopik egzama, bebeklik döneminden itibaren ortaya çıkar ve çocuklarda sıklıkla görülür. Yüz, boyun, kollar ve bacakların dış yüzeyinde görülebilir. Atopik egzama tekrarlama özelliği gösterir. Alerjik yatkınlığın yanı sıra çevresel etmenler de bu hastalığın oluşmasında rol oynar.





Seboreik Egzama

Genellikle kafa derisinde, kulağın iç ve dış yüzeyinde, göz kapağı, burun kıvrımlarında ve çenede görülür. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte yaygın bir deri hastalığıdır. Kabuklu, pullu kırmızı görüntüler şeklinde belirir. Mevsim geçişlerinde artabilir.





Kontrakt Egzama

Tahriş edici maddelerle, kimyasallarla sürekli temas halinde olmaktan kaynaklanır. Yanma, kızarıklık ve kaşıntı olur. Maddeyle temas kesildiğinde hafifler ve geçmeye başlar.





Numuler Egzama

Kollar ve bacaklarda görülür. Kaşıntılı, geniş lezyonlara sebep olur. Kronik bir egzama türüdür. Erkeklerde yaygındır. Erişkinlik döneminde de görülür.





Asteatotik Egzama

Ciltteki yağ tabakasının azalması cildin fazlaca kurumasıyla ortaya çıkar. Cilt yeterince nemlenmediğinde tekrar edebilir.





Egzamaya İyi Gelebilecek Önlemler Nelerdir?

Cildin sürekli havayla teması egzama sorununa iyi geliyor. Yünlü, sentetik ve tahriş edecek kıyafetlerden kaçınılması, deterjan ve saç boyası gibi kimyasalların temasından sakınılması da yine egzamaya iyi gelebilecek önlemler arasında. Egzama, alerjik veya kimyasal kökenliyse alerjen maddeyle ya da kimyasal maddeyle temasın kesilmesi gerekir. Egzama görülen dönemde kese ile ve çok sıcak suyla banyo yapılmaması gerektiğini hatırlatmak gerek. İltihap ve bakteri önleyici özelliği nedeniyle egzamayı önlemek için zerdeçaldan yararlanmaksa eski bir yöntem.





