Dilara Koçak'tan "günlük hayatta karbonhidrat seçimi nasıl olmalı?" konusunda öneriler...

Günlük enerji ihtiyacımız, yani metabolizmamızın çalışması için gerekli olan kalori yediğimiz besinler yoluyla 3 temel kaynaktan gelir.

• Karbonhidratlar

• Proteinler

• Yağlar

Günlük alınan enerjinin yüzde 55-60’ı karbonhidratlardan, yüzde 10-15’i protein, yüzde 25-30’u ise yağdan sağlanmalıdır.

KARBONHİDRATLAR

Vücuda enerji sağlayan besin öğelerinden biridir. Karbonhidratlar, besinlerimizde en çok bulunan besin öğesidir. Normal beslenen yetişkinlerde günlük enerjinin yüzde 55-60’ı karbonhidratlardan sağlanır. 1 gram karbonhidrat, yaklaşık 4 kalorilik enerji verir. Fakat insan daha az karbonhidrat alarak da yaşamını sürdürebilir. Kişisel ayrıcalıklar da düşünülürse, en azından günlük diyette 100-125 gram karbonhidrat bulunmalıdır. Bu da yaklaşık 400-500 kalorilik enerji verir. Hiç karbonhidrat bulunmayan bir diyet yapılması, sağlık açısından kesinlikle doğru değildir. Doğada farklı tipte karbonhidratlar bulunur:

Glikojen Nedir?

İnsan ve hayvan vücudunda bulunan karbonhidrattır, yani depo formdur. Özellikle sporcularda, deponun yeterli hacim ve dolulukta olması performans açısından önemlidir. En çok karaciğer, adale kasları ve diğer dokularda bulunur. Diyetinizde yeterli karbonhidrat olmadığında glikojen deponuz boşalırsa enerji kaynağı olarak kaslarınız kullanılabilir.

Karbonhidratların kaynakları



Karbonhidratlar bitkilerde, havadaki karbondioksitle topraktan alınan suyun, yeşil yapraklardaki klorofil pigmenti aracılığı ile güneş ışınları sayesinde birleşmesi ile oluşur. Dolayısıyla topraktan gelen besinler ağırlıklı olarak hep karbonhidrat kaynağıdır; sebze, meyve, buğday, arpa, darı ve bunlardan yapılan tüm ürünler (ekmek, bisküvi, makarna, patates, pirinç, bulgur) gibi. Bu ürünlerin rafine edilmeden, tam tane halinde tüketimi sağlık açısından en değerli olan seçimdir.

Aklınızda Bulunsun: Eğlenceli TV programları daha çok yemenize sebep oluyor. Aklınız başka yerdeyken ağzınıza ne tıktığınızı fark etmiyorsunuz. 45 gönüllüye 3 hafta boyunca TV izlerken istedikleri kadar cips yeme izni verildi. Aynı kişilere ayrıca televizyon kapalıyken de cips verildi. Araştırmanın sonucu, gönüllülerin televizyon izlemedikleri zamana göre TV izlerken %44 daha fazla cips yediklerini gösterdi.

