Dişlerdeki beyazlık, öz güvenimizi desteklemenin de kolay bir yolu. Gülümsemenizin en iyi ve temiz bir şekilde göründüğünü bilmek, bol bol kahkaha atmanıza, korkmadan, elinizi ağzınıza kapamadan gülmenizi sağlar. Güzelliğinize gölge düşüren tek sorununuz dişlerinizin beyazlığıysa, yeni teknikleri bilmiyorsunuz demektir. Üstelik öyle aylarca kliniğe ya da dişçinizi ziyaret etmenize de gerek yok.
Philips Zoom ofis tipi ve ev tipi profesyonel diş beyazlatma istemi ile yepyeni bir dönem başlatıyor. ‘Philips Zoom Day-White ve Nite-White’, ev tipi diş beyazlatma ile uygun ve esnek formüllü kullanım sunuyor. Yeni jenerasyon ‘Philips Zoom White Speed’ cihazı ile kliniğe tek ziyarette inanılmaz ve beyaz sonuçlar elde edilebiliyor. 45 dakikada dişleri 8 tona kadar beyazlatabiliyor.