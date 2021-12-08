Evde Kefir Nasıl Yapılır? 6 Farklı Kefir Tarifi ve Püf Noktaları

Pandemi sürecinde bağışıklığın önemiyle birlikte kefire olan ilgi de evde kendi kefirini yapanların sayısı da arttı. Evde kefir nasıl yapılır? diyorsanız yazımızı okumayan devam edin. Önce kefir hakkında bilgileri ardından kefir tariflerini bulacaksınız. (Bu makalenin ardından kefirin faydaları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Protein, vitamin ve mineral deposu kefir tam bir şifa kaynağı. Kefir, kökeni Kafkaslara dayanan bir tür süt içeceği. Kefir tanelerinin, sütte laktik asit ve etil alkol fermantasyonunu gerçekleştirmesiyle oluşuyor. Zengin içeriğinden ve bağışıklıktan hücre yenilenmesine dek önemli faydalarından dolayı kefire beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş hem kefirin faydalarını hem kefir tariflerini Elele'ye anlatmıştı. (2017). Bir bardağı ortalama 100 kalori olan kefir, protein başta olmak üzere, kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum, A, E, B1, B12 vitamini ve bağırsak florasını düzenleyen birçok yararlı mikroorganizma içeriyor. Besleyici özellikleriyle çocukların büyüme döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve güçlü kemik oluşumuyla boy uzamasına fayda sağlayan kefirin evde yapımı da oldukça kolay. Peki, evde kefir nasıl yapılır? İşte Elele arşivinden kefirle ilgili bilgiler ve ardından evde kefir nasıl yapılır sorusunun yanıtı... Makalemizde 6 farklı kefir tarifini de bulabilirsiniz.

Besleyici özellikleriyle çocukların büyüme döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve güçlü kemik oluşumuyla boy uzamasına fayda sağlayan kefirin evde yapımı da oldukça kolay.

KEFİRİN FAYDALARI

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor

İçeriğinde bulanan betakaroten bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücutta oluşan toksin maddelerin üremesini durdurarak, bağışıklık sistemini zayıflatan mikroorganizmaları yok ediyor.





İçeriğinde bulanan betakaroten bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücutta oluşan toksin maddelerin üremesini durdurarak, bağışıklık sistemini zayıflatan mikroorganizmaları yok ediyor. Mide ülserini önlemede etkili

Mide ülserine neden olan ‘helicobakter pilori’ isimli bakterinin öldürülmesine yardımcı oluyor. Antibiyotik etkisiyle de mide ülserinin oluşmasının engellenmesinde ve tedavisinde destekleyici role sahip.





Mide ülserine neden olan ‘helicobakter pilori’ isimli bakterinin öldürülmesine yardımcı oluyor. Antibiyotik etkisiyle de mide ülserinin oluşmasının engellenmesinde ve tedavisinde destekleyici role sahip. Sindirimi kolaylaştırıyor

Yararlı mikroorganizmalar, bağırsaklarda zararlı mikroorganizmaların oluşmasının ve çoğalmasının önüne geçerek bağırsak florasını düzenliyor. Besinlerin sindirilmesine ve emilmesine katkıda bulunuyor. Bağırsaklarda bu mikroorganizma dengesi bozulduğunda ishal, kabızlık, emilim bozuklukları oluşabilirken, kefir içeriğindeki doğal mikroorganizmayla bu dengeyi sağlıyor.





Yararlı mikroorganizmalar, bağırsaklarda zararlı mikroorganizmaların oluşmasının ve çoğalmasının önüne geçerek bağırsak florasını düzenliyor. Besinlerin sindirilmesine ve emilmesine katkıda bulunuyor. Bağırsaklarda bu mikroorganizma dengesi bozulduğunda ishal, kabızlık, emilim bozuklukları oluşabilirken, kefir içeriğindeki doğal mikroorganizmayla bu dengeyi sağlıyor. Kemikleri güçlendiriyor

Yüksek oranda içerdiği kalsiyumla kemiklerin gelişmesini sağlayan kefir, büyüme dönemindeki çocukların ve yaşlıların artan kalsiyum ihtiyacını karşılamakta en etkili kaynaklardan. Vücut, ihtiyacı olan kalsiyumu besinlerle alamadığında gereksinmeyi kemiklerden sağladığından, kemik yumuşaması ve kırılmaları, diş dökülmeleri oluşabiliyor. Günlük tüketilen 2 su bardağı kefir günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama yüzde 60’nı sağlıyor.





Yüksek oranda içerdiği kalsiyumla kemiklerin gelişmesini sağlayan kefir, büyüme dönemindeki çocukların ve yaşlıların artan kalsiyum ihtiyacını karşılamakta en etkili kaynaklardan. Vücut, ihtiyacı olan kalsiyumu besinlerle alamadığında gereksinmeyi kemiklerden sağladığından, kemik yumuşaması ve kırılmaları, diş dökülmeleri oluşabiliyor. Günlük tüketilen 2 su bardağı kefir günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama yüzde 60’nı sağlıyor. Hücreleri yeniliyor

E vitamini ve selenyumdan zengin olan kefir güçlü bir antioksidan. Hücre yıkımına sebep olan toksin maddelerin oluşumunu ve çoğalmasını engelleyerek hücre yenilenmesine katkı sağlıyor.





E vitamini ve selenyumdan zengin olan kefir güçlü bir antioksidan. Hücre yıkımına sebep olan toksin maddelerin oluşumunu ve çoğalmasını engelleyerek hücre yenilenmesine katkı sağlıyor. Kan şekerini dengeliyor

Kefir gibi probiyotikler protein ve yağların kolay sindirilmesini sağlıyor. Glisemik indeksi düşük olan kefir içerdiği proteinle birlikte midede uzun süre kalarak tokluk hissi veriyor ve kan şekerinin de daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Böylelikle yaşanılan açlık krizlerinin önüne geçilerek fazla besin ve kalori alımı azaltılıyor.





Kefir gibi probiyotikler protein ve yağların kolay sindirilmesini sağlıyor. Glisemik indeksi düşük olan kefir içerdiği proteinle birlikte midede uzun süre kalarak tokluk hissi veriyor ve kan şekerinin de daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Böylelikle yaşanılan açlık krizlerinin önüne geçilerek fazla besin ve kalori alımı azaltılıyor. Mide gazını azaltıyor

Laktik asit fermantasyonu sayesinde sindirimi kolaylaştırarak, midede oluşan gazı azaltan kefir, bu özelliğiyle de laktoz intoleransı olan kişilerde kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.





Laktik asit fermantasyonu sayesinde sindirimi kolaylaştırarak, midede oluşan gazı azaltan kefir, bu özelliğiyle de laktoz intoleransı olan kişilerde kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Depresyondan koruyor

Kefir triptofan aminoasidi ve B vitamini içeriğiyle sinirleri yatıştırıcı ve depresyonu azaltıcı etkisi olan mucizevi bir içecek. Gevşeme ve uyku verici özelliğiyle gece rahat uyumaya yardımcı oluyor.



Meyvelerle tatlandırabilirsiniz!

Kefir, oluşan fermantasyon nedeni ile ekşi bir tada sahip. Kendine özgü bu ekşi tadı sevmeyen miniklere mevsim meyveleriyle blender yapılarak içirilebilir. Tadından rahatsız olan yetişkinler de elma, muz, kivi gibi meyvelerle aroma katarak tüketebilir.

EVDE KEFİR TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kefirin evde hazırlanması oldukça kolay. Güvenilir yerlerden temin edeceğiniz kefir tanelerine ve süte ihtiyaç vardır.

Evde Kefir Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 litre süt

30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı)

Cam kavanoz

Plastik süzgeç



Evde Kefir Tarifi Yapım Aşamaları

1 litre sütü kaynatın.

Üzerinde oluşan kaymağı alın.

Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın.

Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin.

Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin.

Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz.





ŞEKERSİZ KEFİRLİ KEK TARİFİ

Şekersiz Kefirli Kek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı kefir

2 yumurta

1 su bardağı ceviz

4 adet kuru incir

4 adet hurma

1 buçuk su bardağı tam buğday unu

2 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karbonat



Şekersiz Kefirli Kek Tarifi Yapım Aşamaları

İncir ve hurmayı bir kaba koyup üzerine sıcak su ekleyin, 10-15 dakika bekletin.

Yumurtayı bir kaba kırın, üzerine kefir ve sıvı yağ ilave ederek iyice çırpın.

İncir ve hurmanın suyunu süzüp küçük küçük doğradıktan sonra karışıma ilave edin.

Tam buğday unu, karbonat ve tarçın ilave ederek un parçaları kaybolana kadar karıştırın.

En son cevizleri de küçülterek karışıma ilave edin. Karışımı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine veya kek kalıbına dökerek önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 45-60 dakika pişirin.





YULAFLI MUZLU KEFİR TARİFİ

Yulaflı Muzlu Kefir Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 su bardağı kefir

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 küçük boy muz

1 tatlı kaşığı tarçın



Yulaflı Muzlu Kefir Tarifi Yapım Aşamaları

Kefir ve yulaf ezmesini bir kasede karıştırın.

Minik minik doğranmış muzları da ekleyin, üzerine toz tarçın serpin. Tercihe göre 7-8 adet çiğ badem de ilave edebilirsiniz.

ARMUTLU KEFİR TARİFİ

Armutlu Kefir Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 su bardağı kefir

Yarım orta boy armut

Yarım çay kaşığı toz zencefil



Armutlu Kefir Tarifi Yapım Aşamaları

Bütün malzemeleri kefir ile birlikte blender’dan geçirin.

İsteğe göre üzerine buz ekleyebilirsiniz.



İNCİRLİ KEFİR TARİFİ

İncirli Kefir Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 bardak kefir

1 adet küçük incir



İncirli Kefir Tarifi Yapım Aşamaları

Malzemeyi blender’dan geçirin.





BÖĞÜRTLENLİ KEFİR TARİFİ

Böğürtlenli Kefir Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 bardak kefir

Bir avuç dondurulmuş böğürtlen

1 çorba kaşığı akça ağaç şurubu veya bal



Böğürtlenli Kefir Tarifi Yapım Aşamaları