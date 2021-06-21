Evde soğuk algınlığı için ne yapılabilir? İşte tedavi yöntemleri

Semptomlarınızı hafifletebilecek ve sizi normale döndürebilecek birçok ev ilaçları vardır. Birkaç hafta sonra hala hasta hissediyorsanız, doktorunuzla randevu alın. Nefes almakta güçlük çekiyorsanız, kalp atışınız hızlıysa, baygınlık hissediyorsanız veya başka ciddi semptomlar yaşıyorsanız, daha erken tıbbi yardım alın.

Evde hangi soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını kullanabilirsiniz bunları öğrenmek için okumaya devam edin...

EVDE SOĞUK ALGINLIĞINI GEÇİRMEK İÇİN 7 ÖNERİ

1. TAVUK SUYU ÇORBASI

Tavuk çorbası her derde deva olmayabilir ama hasta olduğunuzda harika bir seçimdir. Araştırmalar, sıfırdan hazırlanmış veya bir teneke kutudan ısıtılmış sebzeli bir kase tavuk çorbası içmenin vücudunuzdaki nötrofil hareketini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Nötrofiller yaygın bir beyaz kan hücresi türüdür. Vücudunuzu enfeksiyondan korumaya yardımcı olurlar. Yavaş hareket ettiklerinde, vücudunuzun en çok iyileşme gerektiren bölgelerine daha fazla konsantre olurlar.

Tavuk çorbasının özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını azaltmada etkili olduğunu buldu. Düşük sodyumlu çorba ayrıca büyük besin değeri taşır ve susuz kalmanıza yardımcı olur. Nasıl hissettiğiniz önemli değil, bu iyi bir seçim

2. ZENCEFİL

Zencefil kökünün sağlığa faydaları yüzyıllardır lanse edildi, ancak şimdi iyileştirici özelliklerine dair bilimsel kanıtlarımız var. Kaynar suda birkaç dilim çiğ zencefil kökü öksürüğü veya boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar, grip hastalığına sıklıkla eşlik eden bulantı hissini de önleyebileceğini düşündürmektedir. Örneğin, bir çalışma Güvenilir Kaynak, sadece 1 gram zencefilin "çeşitli nedenlerden kaynaklanan klinik mide bulantısını hafifletebileceğini" buldu.

3. BAL

Balın çeşitli antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri vardır. Limonlu çayda bal içmek boğaz ağrısını hafifletebilir. Araştırmalar balın da etkili bir öksürük kesici olduğunu gösteriyor. Bir çalışmada, araştırmacılar çocuklara yatmadan önce 10 gram bal vermenin öksürük semptomlarının şiddetini azalttığını bulmuşlardır. Çocukların daha sağlıklı uyudukları ve bunun da soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu bildirildi.

Genellikle botulinum sporları içerdiğinden, 1 yaşından küçük bir çocuğa asla bal vermemelisiniz. Daha büyük çocuklar ve yetişkinler için genellikle zararsız olsalar da, bebeklerin bağışıklık sistemleri onlarla savaşamaz.

4. SARIMSAK

Antimikrobiyal özelliklere sahip olabilen alisin bileşiğini içerir. Diyetinize sarımsak takviyesi eklemek, soğuk algınlığı semptomlarının şiddetini azaltabilir. Bazı araştırmalara göre, ilk etapta hastalanmaktan kaçınmanıza bile yardımcı olabilir.

Sarımsağın soğuk algınlığına karşı potansiyel faydaları hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu arada, diyetinize daha fazla sarımsak eklemek muhtemelen zarar vermez.

5. EKİNEZYA

Yerli Amerikalılar ekinezya bitkisinin bitkisini ve kökünü 400 yıldan fazla bir süredir enfeksiyonları tedavi etmek için kullandılar. Aktif bileşenleri, vücut üzerinde birçok terapötik etkiye sahip kimyasallar olan flavonoidleri içerir. Örneğin, flavonoidler bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve iltihabı azaltabilir.

Bitkinin soğuk algınlığı ve griple mücadeledeki etkinliği üzerine yapılan araştırmalar karıştırılmıştır. Ancak bir inceleme, ekinezya almanın soğuk algınlığı geliştirme riskinizi yüzde 50'den fazla azaltabileceğini öne sürüyor. Soğuk algınlığının süresini de azaltabilir. Sağlıklı bir yetişkinseniz, bir haftadan uzun olmamak üzere günde üç kez 1 ila 2 gram ekinezya kökü veya bitkisini çay olarak almayı düşünün.

6. C VİTAMİNİ

C vitamini vücudunuzda önemli bir rol oynar ve birçok sağlık yararına sahiptir. Limon, portakal, greyfurt, yeşil yapraklı sebzeler ve diğer meyve ve sebzelerin yanı sıra limon, iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ballı sıcak çaya taze limon suyu eklemek, hasta olduğunuzda balgamı azaltabilir. Sıcak veya soğuk limonata içmek de yardımcı olabilir.

Bu içecekler soğuk algınlığınızı tamamen gidermese de bağışıklık sisteminizin ihtiyaç duyduğu C vitaminini almanıza yardımcı olabilir. Yeterli C vitamini almak, üst solunum yolu enfeksiyonlarını ve diğer hastalıkları rahatlatabilir.

7. PROBİYOTİKLER

Probiyotikler vücudunuzda, bazı gıdalarda ve takviyelerde bulunan “dost” bakteri ve mayalardır. Bağırsaklarınızı ve bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmaya yardımcı olabilirler ve araştırmalar, probiyotiklerin üst solunum yolu enfeksiyonu ile hastalanma şansınızı azaltabileceğini gösteriyor.

Lezzetli ve besleyicidir. Diyetinize probiyotik yoğurt ekleyin. Yoğurt, bağışıklık sisteminiz için potansiyel faydalarının yanı sıra bol miktarda protein ve kalsiyum sağlayan sağlıklı bir atıştırmalıktır. Etikette canlı bakterileri listeleyen ürünleri arayın.

Diğer yöntemler:

TUZLU SU

Tuzlu su ile gargara yapmak üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabilir. Soğuk algınlığı semptomlarının şiddetini de azaltabilir. Örneğin, boğaz ağrısını ve burun tıkanıklığını hafifletebilir.

Tuzlu su ile gargara yapmak bakteri ve alerjen içeren mukusu azaltır ve gevşetir. Bu ilacı evde denemek için 1 çay kaşığı tuzu bir bardak suda eritin. Ağzınızda ve boğazınızda gezdirin. Sonra tükür.

SICAK BANYOLAR

Bazen bir çocuğa sıcak bir sünger banyosu vererek ateşini düşürebilirsiniz. Sıcak banyolar yetişkinlerde soğuk algınlığı ve grip semptomlarını da azaltabilir. Suya epsom tuzu ve kabartma tozu eklemek vücut ağrılarını azaltabilir. Çay ağacı, ardıç, biberiye, kekik, portakal, lavanta veya okaliptüs gibi birkaç damla uçucu yağ eklemek de yatıştırıcı bir etkiye sahip olabilir.

NEM

Grip kuru ortamlarda daha kolay gelişir ve yayılır. Evinizde daha fazla nem yaratmak, gribe neden olan bu virüse maruz kalmanızı azaltabilir. Artan nem, burun iltihabını da azaltarak hasta olduğunuzda nefes almayı kolaylaştırabilir. Yatak odanıza geçici olarak soğuk bir buharlı nemlendirici eklemek daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Bu, özellikle kuru iç mekân ısısının semptomlarınızı şiddetlendirebileceği kış aylarında geçerlidir. Birkaç damla okaliptüs yağı eklemek de nefesinizi uyarabilir.

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