Kaza, afet ya da hastalık gibi hallerde ilk yardım çok önemlidir. Her evde ilk yardım yapabilecek malzemelerin kolayca ulaşılabilir bir noktada, tek bir çantada bulunması gerekir. Bu çanta ilk yardım çantasıdır. Peki ilk yardım çantasının içinde neler olmalıdır?

İlk yardım kazadan sonra profesyonel yardım gelene kadar kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini engellemek için yapılan bir işlemdir. Ev kazaları sonucu yaralanmalar trafik kazalarından sonra ikinci sırada geliyor. Evde bir ilk yardım çantası bulundurulması, kaza anında ilk müdahaleyi yapabilmek adına çok önemli.





İlk Yardım Çantası Nedir?

İlk yardım çantası, acil bir durumda yardıma ihtiyaç duyan kişiye müdahalede bulunmak için gereken malzemelerin bulunduğu bir çanta ya da kutudur. İçerisinde yaralanmaya, yanmaya, kırık ya da çıkık gibi durumlara, hastalık hallerine karşı kullanılabilecek materyaller bulunur. İlk yardım çantası sadece ev kazalarında değil; deprem gibi doğal afetler, mide bulantısı, ağrı gibi durumlar için de gerekli bir çantadır. Çocuklu evlerde küçük yaralanmalar sıklıkla yaşandığı için muhakkak bir ilk yardım çantası bulunması gerekir.







İlk Yardım Çantasında Bulunması Gerekenler

Alkol veya hidrojen peroksit: Yarayı sterilize etmek için kullanılır.

Tentürdiyot: Yarayı sterilize etmek için kullanılır.

Beş adet gazlı bez: Yarayı sterilize etmek ve mikrop kapmasını önleme amaçlı kullanılır.

İki adet sargı bezi (büyük): Gazlı bezi sabitleme amacıyla ve kırıkların sarılmasında kullanılır.

Üçgen sargı bezi: Üçgen biçiminde olan sargı bezidir. Kırık ya da çıkılarda, yaralanmalarda kullanılır.

İki kutu yara bandı: Küçük yaralanmalarda kullanılır.

Pamuk: Pansuman yapmada ve gazlı bezin üzerinden kanın akmasını engellemek için kullanılır.

Steril eldiven: Yaraya yapılan müdahale esnasında ellerinizden yaraya enfeksiyon bulaşmasını engellemek için kullanılır.

Esmark bandı: Yoğun kanamalarda kanamayı durdurmak için kullanılır.

Flaster: Gazlı bezin ve sargı bezinin açılmasını önleyen tek tarafı yapışkanlı tıbbi banttır.

Alüminyum Yanık Örtüsü: Yanıklarda kullanılır.

Boyunluk: Boyun yaralanmalarında kullanılır.

Makas: Yaralının giysilerini ya da sargı bezini kesmek için kullanılır.

Cımbız: Batan cisimleri çıkarmada kullanılır.

Çengelli iğne: Çok amaçlı olarak kullanılabilir. Esas olarak kırık ya da çıkıları sardıktan sonra bezi sabitleme amacı ile kullanılır.

El feneri: Karanlık bir ortamda acil ilk yardım müdahalesi yapmak için kullanılır.

İlaçlar: Sürekli olarak kullandığınız ilaçlar varsa bu ilaçlardan da birer kutu bulundurmalısınız. Bunun dışında ağrı kesici ilaçlar ve alerji ilaçları da ilk yardım çantasında bulunmalıdır. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol ederek zaman içerisinde yenilemeyi unutmayın.





İlk Yardım Çantası Nasıl Olmalı ve Evde Nerede Durmalı?

İlk yardım çantasını tam olarak doldurduğunuzdan emin olun. Çantanıza altı aylık, senelik kontroller yaparak tarihi geçmiş ürünleri yenileri ile değiştirmeniz gerekir. Çoğu zaman ilk yardım çantaları vardır ancak içlerindeki malzemeler işlevini yitirmiştir. Biten kutuların yerine yenilerini almanız, çantanızı güncel tutmanız gerekmektedir. İkinci olarak ilk yardım çantası hafif olmalıdır. Acil durumlarda kullanılacağından almak ve taşımak zor olmamalıdır. Deprem anında kolayca yanınıza alabileceğiniz ağırlıkta olmalıdır. Son olarak dikkat etmeniz gereken şey ilk yardım çantasının kolay ulaşılabilir bir yerde olmasıdır. Acil bir durumda ulaşmanız açısından kolayca erişebileceğiniz bir noktada tutmanız önemlidir. Ancak bu belirlediğiniz nokta çocukların erişemeyeceği bir nokta olmalıdır. Aksi takdirde bakmadığınız bir anda ilk yardım çantasının kendisi yüzünden ilk yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Her ne kadar çocuğun kendisinin ulaşamayacağı bir noktada dursa da, çocuk evde bir ilk yardım çantası olduğunu bilmelidir. Böylelikle evde olmadığınız bir anda acil bir müdahale gerektiren durum yaşanırsa çocuk bir büyüğüne ilk yardım çantasından söz edebilir.



