İleri yaşlarda bel ve boyun ağrısı neden olur?

Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç, ileri yaşlarda görülen bel ve boyun ağrılarının tedavi yöntemlerini anlattı. Faset eklem sendromu nedir? Belirtileri ve tedavi yolları nelerdir? sorularına da yanıt veren Op. Dr. Tunç Koç'un paylaştığı bilgiler şöyle:

FASET EKLEM SENDROMU NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaşlandıkça, sırt veya boyun ağrısı hissetmeniz oldukça normal bir durumdur. Ancak bu ağrılar tedavi edilmediği sürece işlerinizi yapmakta, sevdiğiniz aktiviteleri gerçekleştirmekte ve en küçük hareketinizde zorluk çekebilirsiniz. Ağrının kaynağını araştırdığımız zaman ileri yaşlarda özellikle de omurganın arka kısmında faset eklemler adını verdiğimiz eklemlerin yıpranması, kireçlenmesi, hacim olarak artması, eklem yüzeylerinin pürüzlü hale gelmesi ve eklemlerin büyümesi durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Tıp dilinde buna faset eklem sendromu denmektedir.

FASET EKLEM SENDROMU TEDAVİSİ

Peki, faset eklem sendromu tedavisi nasıl yapılır? Faset eklem sendromu, 60 yaşın üzerindeki kişilerde görülen bel ağrılarının yaklaşık olarak yüzde 70’inden sorumludur. Faset eklem sendromunun tedavisi de, fizik tedavisi ya da bel ağrısı ameliyatı değildir, ameliyatsız tedavi yöntemi olan radyofrekans tedavisidir. Burada faset eklemlerin üzerindeki küçük bir sinirin yeri özel radyolojik ve elektrofizyolojik özel yöntemler ile tespit edilip (ana sinirin küçük bir dalı), bu siniri devre dışı bıraktığımız zaman, taşıdığı ağrı hissi beyne ulaştırılmamaktadır. Bu durum, büyük ameliyatların çok modern ve hastaya zarar vermeden uygulanan bir alternatifidir.

Hastaların faset eklem sendromu ve ileri yaşta kireçlenme problemi varsa, basit iğneler ile yapılan radyofrekans tedavisi oldukça yüz güldürücüdür, yüzde 80’ler civarında başarı sağlamaktadır ve işlem sonrası hastane yatışını gerektirmez.