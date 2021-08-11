Bacak şişkinlikleri birçok hastalığın belirtisi olabilir. Damar problemleri, kanın bacaklarda birikmesine veya damarların tıkanmasına neden olabilmektedir. Bu alanlarda uygun kan akışı sağlamaması sebebiyle dokuda fazladan sıvı birikimi başlayabilir. Bu basınç, bir bacakta veya her ikisinde şişliğe neden olabilir ve genellikle ayak bileklerindeki ve ayaklardaki hareket aralığını kısıtlayabilmektedir. Peki, bacaklardaki şişlik hangi damar hastalıklarının belirtisidir? Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur merak edilen bu soruyu yanıtladı. Uğur'un paylaştığı bilgiler şöyle:

Bacak damarlarında şişlik ile gelen hastalarımızda öncelikle hastalar ile konuşulur, anamnez dediğimiz; hastanın şikayetlerini sorgulayarak hastalığı hakkında bilgiler edinilir. Fizik muayenede ise bacak şişliğine, ayak parmaklarını ve ayakları içerip içermediğine, bası yapıldığında “gode” denilen içeriye çöküklük oluşup oluşmadığı tespit edilmektedir. Bu noktada hastalarımız için önemli olan, bacak şişliğinin tek taraflı ve ani geliştiğinde derin ven trombozu dediğimiz pıhtı durumunun akıllarına gelmesidir. Bu durum oldukça acildir ve birkaç gün bekledikten sonra doktora başvuran birçok hasta görülmektedir. Acile en kısa zamanda başvurulması gerekmektedir.

BACAKLARDAKİ ŞİŞLİK HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ?



Günlük hayatta akşama doğru her iki bacakta da görülen ödem, huzursuz bacak sendromu denilen bacakta ağrı ve kramp ile görülen ödem de ilk planda varis hastalığını düşünülmektedir.

Göz kapaklarında, bütün vücutta ve bacaklarda ödem olduğunda daha çok sistemik hastalıkları; tuz tutulumu, hipertansiyon, böbrekler veya kalp ile ilgili herhangi bir problem olabileceğini akla getirilmektedir.

Bacak şişliğinde, lenfödem dediğimiz lenf sistemindeki bir bozukluğa veya yağ metabolizma hastalıkları sonucu oluşan lipödem de ayırıcı tanılar arasına girmektedir.

Çeşitli travmalar sonucunda, hasta ifade etmese bile bir ayak burkulması veya sportif aktivitelerde zorlanması sonucunda bacakta izole ödem görülen hastalar da bulunmaktadır.

Birtakım cerrahiler sonrası koltuk altı lenfleri ya da kasık lenf nodları alındığı zaman bacakta lenf nodülünün taşıdığı lenf taşınamayacağı için lenf ödem denilen lenfatik sistemdeki tıkanıklığa veya eksikliğe bağlı şişlikler de görülmektedir.



Tüm bu şikayetlerde ve bacağınızda oluşan bir şişlik olduğunda en kısa sürede doktora başvurmanız oldukça önemlidir.