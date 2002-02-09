Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı kısaca FMF hastalığı olarak bilinir ve Anadolu’da yaşayan insanlarda sıklıkla görülür. Birçok etnik grubu etkileyebilir ancak Yahudilerde, Araplarda, İtalyanlarda ve Türklerde yüksek oranda görülen kalıtsal bir hastalıktır.

FMF Hastalığı Nedir?

Bu hastalığa neden olan gen mutasyona uğramıştır. Mutasyona uğrayarak yapısı değişen gen aileden çocuklara geçer. Bu bozuk gen vücutta oluşan iltihapların düzelmesine engel olur. FMF hastalığına neden olan gen MEFV denen bir genin üzerindedir. Bu gen üzerinde bulunan mutasyonların çoğu aslında FMF ile ilgilidir. Kimi mutasyon sonucu oluşan durumlar çok ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. FMF hastası olan bir birey hem anneden hem de babadan bu geni aldıysa ortaya otozomal resesif davranış çıkar.



FMF Hastalığı Tedavisi

Maalesef FMF hastalığı için kesin bir tedavi yöntemi yoktu. Ancak belirtiler oluşmaya başladıktan sonra ilaç takviyeleri gibi kullanımlarla belirtiler bastırılabilir. Kolsişin, bir diğer adıyla safran olarak bilinen ilaç belirtileri kontrol etmede kullanılan ilk ilaçtır. Bu ilaç hap olarak tüketilmektedir. Nöbetlerin engellenmesini kolaylaştırır ve vücutta oluşan iltihapları azaltır. Ancak bu ilacın kullanımında en önemli nokta dozunu ayarlamaktır. Hastalığın durumuna göre alınan doz da değişmektedir. Kimi hasta için günde 1 doz yeterli olurken bazısı için daha sık almak gerekebilir. Her ne kadar belirtileri bastırmada çok yardımcı olsa da yan etkileri de mevcuttur. İshal, kaslarda zayıflık ile el ve ayaklarda uyuşmalar görülmesi oldukça muhtemeldir. Toksik bir ilaç olduğu için fazla dozda kullanılmaması oldukça önemlidir.



Sindirim bozuklukları sebebiyle bazı hastalar kolsişin ilacına tepki vermezler. Bu gibi durumlarda iltihap engelleyici başka ilaçlar kullanılır. Akut nöbet geçirenlerde ise içerisinde steroid bulunmayan anti-enflamatuar ilaçlar da etkili olmaktadır.







FMF Hastalığı Bitkisel Tedavisi

FMF hastası olanların öncelikle dikkat etmesi gerekenler beslenmeleridir. Peynir, çay, kola, kahve, salam ve sucuk gibi yiyeceklerden uzak durmaları çok önemlidir. Bunların yanı sıra bazı özel kürler de ağrılarının azalmasına yardımcı olacaktır. Elma sirkesinin içerisine ortadan ikiye bölünen bir incir atılır ve 10 saat boyunca bekletilir. Sabah uyandıktan sonra karnınız açken bu inciri tüketin. 15. Günün sonunda sirkeyi yenileyin ve toplamda 21 gün boyunca bu kürü uygulayın.



Bir başka bitkisel kür ise kereviz ve ıspanak ile yapılmaktadır. 150 gr doğranmış kereviz 2 bardak su içerisine atılarak 10 dakika boyunca kaynatılır. Üzerine 150 gram ıspanak eklenir ve 5 dakika ağzı kapalı olarak kaynatılır. Sonra da soğumaya bırakılır. Sabah öğle akşam bu kür tüketilmelidir.



FMF Hastalığı Belirtileri

FMF hastası olanların belirtileri çok küçük yaşlarda ortaya çıkar. Genelde şiddetli nöbetler görülür ve bu nöbetlerin süresi 1 ile 3 gün arasında olmaktadır. En yaygın olarak görülen belirtiler ateşle gelmektedir. Daha sonra karın ve göğüs ağrısı görülür. Ağrılı şişkin bilekler de belirtiler arasında yer almaktadır. Kabızlık ve hemen sonrasında ishal, siz altında oluşan kızarıklıklar, kas ağrıları ile gergin testis torbası belirtilerdendir.



Nöbetler arasında hastalar kendilerini oldukça normal hissederler. Belirtilerin yeniden ortaya çıkması bazen bir ayı bulurken bazen bir haftadan yeniden tekrarlayabilir. Egzersiz, herhangi bir enfeksiyon, regl dönemine girilmesi ve stres nöbetlerin daha çabuk yaşanmasına sebep olabilir.



Bu hastalığın tanısında genelde ilk olarak tipik karın ağrısı öyküsü görülür. FMF hastalığı olan bireylerde karın ağrısı şiddeti oldukça yüksektir. Şiddeti bazen o kadar fazla olur ki hasta kişi yerinden kımıldayamaz ve karnına dokundurmaz.



Ataklar bu hastaların hayatını oldukça olumsuz etkiler ancak en çok korkula amiloidoz sebebiyle böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu durum oluşmaya başladığında hastanın ellerinde ve ayaklarında şişmeler meydana gelebilir.







FMF Hastaları Nelere Dikkat Etmeli

Bu hastalığın en çok belirti veren yaş aralığı 5 ile 15 yaş arasıdır. 40 yaşın üzerinde olan birinde bu hastalığın ortaya çıkması gibi bir durum çok nadir görülür.



FMF hastalığı olan birisinin yediklerine çok dikkat etmesi gerekir. Yatmadan önce yemek yemesi ise onun ağrılarını arttıracağı için standart bir hayat yaşayan bir FMF hastasının akşam 6dan sonra herhangi bir şey yememesi önerilir.



Hastalık teşhisi yapılırken ilk olarak fiziksel testler uygulanır. Ailede FMF hastası olan birisinin olup olmadığı incelenir. Yapılan kan testleri de vücutta oluşan iltihaplanmanın boyutunu ortaya çıkaracaktır. Ancak bu kan testlerinin özellikle nöbet anlarında yapılması gerekir. En etkili teşhis ise genetik testler ile anlaşılır. Ancak genetik testlerin yeterince gelişmemesi FMF hastalığının tüm mutasyonlarını bulma konusunda eksik kalmaktadır. Bu durum da en güvenilir yöntem olabilme ihtimali olsa da, yeterince gelişmediği için pek tercih edilmemektedir.



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