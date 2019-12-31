31 Aralık 2019’da başlayan Coronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Tüm dünyada elektif vakalar iptal oldu, poliklinikler iptal edildi. Tüm sağlık sistemi durma noktasına geldi. Sadece acil vakalar alınmaya başlandı. Peki ya gebelik? Gebelik, acil durumu olan, rutin takibi gerektiren ve herhangi bir gecikmede çok kötü sonuçlarla seyredebilen bir durumdur.

Aslında yakın zamana kadar coronavirüs salgının gebelik üzerine etkileri ile ilgili çok fazla yayınlanmış çalışma yoktu, hem salgının yeni bir virüs ile olmasından, hem de salgından etkilenen gebe sayısının az olmasından dolayı. Hatta bazı otoriteler gebelerin hiç etkilenmeyeceğini, çünkü gebelerin bağışıklık sisteminin çok daha farklı ve koruyucu yaklaştığını, bu sebeple coronavirüs salgınından en az hasarla çıkacak popülasyon olacağını düşünmekteydiler. Yakın zamanda çıkan, konuyla ilgili 3-4 yayına baktığımızda ise, özellikle Çin’den gelen veriler incelendiğinde, enfeksiyonu kapan ve bildirilen gebelerin hepsi gebeliğin son 3 ayında olup hepsinde sezaryan ile doğum gerçekleştirilmiş.



Gebelerde genel olarak semptomların, diğer hastalarda olduğu gibi öksürük ve ateş ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Coronavirüsün diğer yakın viral hastalıklarla birlikte değerlendirilmesi ile, vertikal geçiş saptanmamış. Yani annenin enfekte olması demek, anne karnındaki bebeğin enfekte olması demek değildir.



Coronavirüslü anneden doğan bebeğin izole edilmesi, bebeğin yoğun bakımda derlenmesi gerektiği ve annenin coronavirüs bulaştırıcılığının geçtiğinden emin olunana kadar bebeğin emzirilmesi geciktirilmeli, bu süre zarfında anne sütünü sağarak atmalı, çocuğa vermemelidir. Yine de henüz elimizdeki verilerle anne sütünden coronavirüs geçişi ispatlanmış değildir. Engellemeye çalıştığımız hadise annenin solunum yoluyla bebeği enfekte etmesidir.



Gebeler her türlü semptomları varlığında hastaneye gitmemeli, ancak tüm semptomlarından kendisini takip eden doktoru telefonla bilgilendirmelidir. Çünkü enfekte olması halinde bunu erken tespit etmek ve uygun tedavi ve izolasyon koşullarını sağlamak önemlidir.

Aklınızdan çıkarmayın. Önce kendinizi koruyun, enfekte olmamaya çalışın. Coronavirüs, alacağınız önlemlerden güçlü değildir.







Op. Dr. Flora Çitgez

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