Özellikle mevsim geçişlerinde çok daha sık rastlanan gripten korunmak aslında sanıldığı kadar zor değil. İşte grip riskini azaltmak için dikkat etmeniz gerekenler...

Doğru beslenerek, kişisel hijyene önem vererek, günde en az 7 saat uyuyarak ve açık havada yürüyüş yaparak bağışıklık sistemini güçlendirmek, gribi önlemede yardımcı oluyor. Yeterli miktarda yüksek kaliteli protein ve sebze tüketmek, rafine şeker, işlenmiş gıda, ambalajlı meyve suyu, alkol ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmanın hastalığa yakalanma riskini azalttığını vurgulayan Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Demet Yalçın, gribi ve korunma yöntemlerini şöyle anlatıyor:

Sonbahar aylarında sıkça görülen hastalıkların başında mevsimsel grip (İnfluenza) ve soğuk algınlığı geliyor. Grip virüslerinin etkisiyle ortaya çıkan bu hastalık çoğunlukla kendini yüksek ateşle gösteriyor. Ancak gribe kırgınlık, halsizlik, baş ağrısı, gözlerde yanma, sulanma, boğaz ağrısı ve yaygın kas ağrıları da eşlik edebiliyor.

Grip hastalığında ana tedavi istirahatten geçiyor. Buna ek olarak belirtileri önleyici (semptomatik) tedaviler de uygulanıyor. Öksürürken tek kullanımlık mendillerin tercih edilmesi, beklenmedik öksürük ve hapşırıklarda kolun kullanılması, hasta kişilerin eşyalarının (bardak, havlu vs.) ortak kullanılmaması da hastalığın bulaşmasını önlemede önem taşıyor. Grip belirtileri olan kişilerin mutlaka bir uzman hekime başvurmaları; kendi başlarına antibiyotik veya ilaç alma yoluna başvurmamaları, tedavinin hekim tarafından başlatılması önemlidir.

GÜNDE EN AZ YEDİ SAAT UYKU ŞART

Grip ve soğuk algınlığından korunmak için bağışıklık sistemini zayıflatacak durumlardan (kötü beslenme, aşırı alkol tüketimi, uykusuzluk ve stres) kaçınmak, kişisel hijyene azami özen göstermek, mümkünse kalabalık ve havalandırması yetersiz ortamlardan uzak durmak da şart. Yeterli miktarda yüksek kaliteli protein ve sebze tüketmek, rafine şeker, işlenmiş gıda, ambalajlı meyve suyu, alkol ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmak da hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca günde en az yedi saat uyunması, en az yarım saat açık havada yürüyüş yapılması da gripten korunmada büyük önem taşıyor. Çünkü kronik yorgunluk bağışıklık sistemini kötü yönde etkilenmesine neden oluyor.

ELLERİNİZİ 20 SANİYE SABUNLA YIKAYIN

Hastalıktan korunmak için alınması gereken en önemli tedbirler arasında kapalı ortamların havalandırılması, optimal oda ısısının sağlanması, yeterli kişisel alanın sağlanması, klimaların bakımlarının düzenli yapılması, kullanılan yüzeylerinin ve tuvaletlerin sık aralıklarla temizlenmesi de yer alıyor. Ayrıca ellerin sık sık, su ve sabun ile en az 20 saniye yıkanması, bunun mümkün olmadığı zamanlarda ise alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanılması gerekiyor.

RİSK GRUPLARI MUTLAKA AŞI YAPTIRMALI

Hastalıklardan korunmanın en önemli yollarından biri de aşılardan geçiyor. Bu nedenle sonbahar aylarında özellikle risk grubundaki kişilerin grip ve zatürre aşısı (Pnömokok) yaptırmaları büyük önem taşıyor. Şeker, kronik akciğer (astım, KOAH, koroner arter ve kanser hastalarının yanı sıra immunsupresif (bağışıklık sistemini baskılayan) tedavi kullananlar, 65 yaşından büyükler risk gruplarını oluşturuyor. Risk grubunda olmayan kişilerin ise korunma önlemlerine tam uyarak, aşı olmadan da hastalıktan korunmaları mümkün.