Kış mevsimi, sağlık sorunlarının en çok yaşadığı mevsim. Bu mevsimde hastalanmamak için bazı sağlık önlemleri almak iyi bir fikir. Yapay ilaçlar kullanmadan, doğal yöntemlerle hastalıklara karşı kendinizi korumanız mümkün. Gelin, hangi bitki çayının nasıl bir etkisi olduğuna birlikte bakalım.

Sarı Papatya Çayı





Sarı papatya çayı sinir sisteminizdeki gerilimi azaltarak sakinleşmenizi sağlar. Sindirim sisteminizi destekler ve bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirerek hasta olma ihtimalinizi azaltır.







Tarçın Çayı







Harika bir kokusu olan tarçını, yemeklerinizde baharat olarak kullandığınız gibi kaynatarak içmeniz de mümkün. Tarçın çubuklarını kaynatarak kendinize tarçın çayı hazırlayabilirsiniz.



Tarçın çayı sinir sisteminizi destekleyerek odaklanma sorunlarınızı çözmenizde yardımcı olur. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren tarçın çayı, mide sorunlarınıza da iyi gelir.







Okaliptüs Çayı





Okaliptüs, insanı ferahlatan bitkilerden biri. Bu çay, solunum sisteminizi desteklediği gibi stres seviyenizi de azaltır.









Yeşil Çay





Yeşil çay, bildiğimiz çay bitkisinin yapraklarından üretildiği için teknik olarak bir bitki çayı değil. Ancak yeşil çayın kanser ve kalp krizi riskini azaltma gibi özellikleri var.







Nane Çayı





Nane, mucizevi bitkilerden biri. Nane çayı vücudunuzdaki gaz sorununu kontrol altına almanızda size yardımcı olabilir. Aynı zamanda nane çayı sindirim sistemi sorunlarınızı çözmenizde size yardım edebilir.







Biberiye Çayı





Biberiye çayı düzenli baş ağrısı sorunu yaşayanların daha az baş ağrısı yaşamalarını sağlayabilir. Çayın aynı zamanda soğuk algınlığı semptomlarını azaltmak gibi bir özelliği de var.







Ebegümeci Çayı





Ebegümeci birçok faydası olan bitkilerden biri. Dolayısıyla bu bitkinin çayının da önemli faydaları var. Ebegümeci çayıyla tansiyonunuzu kontrol altına alabilir ve kanser riskinizi azaltabilirsiniz.







Alıç Çayı





Alıç çayı cilt sorunlarınızı çözmenizde size yardımcı olduğu gibi genel vücut enerjinizi de artıracaktır.







Ekinezya Çayı





Son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz ekinezya çayı bronşit sorunlarını çözmeye yardımcı olurken bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendiriyor.

Son olarak bitki çaylarının ilaç olarak kullanılmaması gerektiğinin, sağlık sorunlarınız için mutlaka bir uzmana danışmanın en doğru yol olduğunun altını çizelim.





