Hymen zarının yırtılması, vajinal kuruluk, erken regl, enfeksiyonlar, kanser… İlişki sonrası kanama birçok sebebe bağlı olarak gerçekleşebilir. Doktor tarafından muhakkak araştırılması gereken bu durum hakkında merak ettikleriniz bu yazıda.

İlişki sonrası kanama birçok sebep ile gerçekleşebilir. Bunların başında ilk ilişki sonrası kanama gelir. Tamamen normal bir durum olan ilk ilişki sonrası kanama, kızlık zarı olarak bilinen hymen zar yapısının yırtılması sonucu gerçekleşir. Bu durumda korkacak bir şey yoktur. Ancak ilk kez ilişkiye girilmiyorsa ve kanama söz konusu ise bu durum ciddiye alınmalıdır. Enfeksiyondan kansere, vajinal yırtılmadan erken gelen regl kanamasına birçok sebebe bağlı olabilecek kanamanın gerçek sebebinin ne olduğunu bulabilecek kişi kadın doğum uzmanınızdır. Eğer ilişki sonrası kanama yaşadıysanız muhakkak bir doktora başvurmalısınız. Kanamanın sebepleri ile ilgili fikir almak için yazımıza göz atabilirsiniz.





İlk İlişki Sonrası Kanama

Yaşanan ilk ilişki sonrası kanama normaldir. Bu durum halk arasındaki adı kızlık zarı olan tıptaki ismi hymen olan zar yapısının yırtılması sonucu gerçekleşir. Bu zarın işlevi vajinanın enfeksiyonlara karşı korunmasıdır. Ancak bu koruma kadının regl olmaya başlaması ile son bulur. Zar regl olmaya başladıktan sonra koruyuculuğunu yitirir. İlk ilişki esnasında zarın yırtılması ile kanama gerçekleşmesi tamamen doğaldır ve korkulacak bir şey yoktur. Ancak her ilk ilişki sonrası kanama gerçekleşmeyebilir. Bazen zar vajinada daha derindedir ve yırtılmaz. Bazı zarlar esnektir ve yırtılması daha zordur. İlk kez ilişkiye giren kadının kanaması şart değildir. Bazı durumlarda ise ilişki sonrasında kanama durmaz. Kanama durmazsa coit yırtığı denilen vajinal doku yırtılması meydana gelmiş demektir. Yeterince ıslanmama ya da sert bir müdahaleye maruz kalma gibi sebepler ile gerçekleşen vajinal hasarda doktor muayenesi ve tedavisi şarttır. Eğer ilk ilişki sonrası kanama durmuyorsa muhakkak bir doktora başvurmalısınız.





Hastalık Belirtisi Olabilir

Eğer ilk kez ilişkiye girilmiyorsa ilişki sonrası kanamanın birkaç sebebi olabilir. Bunlardan birincisi ilk ilişki sonrası esneklikten dolayı kanamamış zarın sonradan kanaması olabilir. Bu durum ilişki yaşamaya yeni başlayan kadınlarda gerçekleşir. Tam olarak yırtılmamış zar sonradan yırtılabilir. İlişki sonrası kanama rahim ağzına bağlı olarak da gerçekleşebilir. Rahim ağzında aşınma veya yara varsa erkek cinsel organı o bölgeye temas ettiğinde kanama gerçekleşir. Bu yaraların sebeplerinin araştırılması gerekir. Yeterince uyarılmadan girilen cinsel ilişkide rahim ağzı aşınabilir, bu da yaralara ve kanamaya neden olabilir. Bunun dışında enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan yaralar da söz konusudur. Yaraların ortaya çıkmasının bir diğer olası sebebi rahim ağzı kanseridir. Bu durumda ilişki sonrası kanama kanser belirtisidir. Yaraların hangi sebeple ortaya çıktığı ancak bir doktor yardımı ile bulunabilir. Son olarak ilişki sonrası kanama rahim içi nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu kanama türü tıpta “indirekt kanama” olarak adlandırılır. Regl zamanı yaklaştığında gerçekleşen bu kanama türü, tüplerde biriken regl kanının dışarıdan gelen müdahale sonucu vajinadan gelmesi şeklinde gerçekleşir. Kanamanın sebebi aslında kadının müdahale sonucu erken regl olmasıdır. İlişki sonrası kanama ciddiye alınması gereken bir durumdur. Böyle bir durum yaşadıysanız çok gecikmeden bir kadın doğum uzmanına başvurmanız gerekir.

