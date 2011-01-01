Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günlük basit şeker alımı 25 gram (100 kcal)’dan daha fazla olmamalı.

1. YAĞ YAKIMI İÇİN

Yoğun karbonhidrat tüketiminizi azalttığınızda doğal olarak günlük aldığınız kalori miktarı da azalıyor. Bu durumda vücut karbonhidratlardan gelen fazla enerjiyi harcamak yerine vücutta depolanan yağları yakmayı tercih ediyor.



2. DAHA AZ AÇLIK HİSSİ İÇİN

Tükettiğiniz şeyler sadece kalori içermez, aynı zamanda protein, lif ve sağlıklı yağları da içerir. Ama sadece boş enerji kaynağı olan basit karbonhidrat içeren besinler tüketildiğinde ne yazık ki bu besin ögeleri eksik kalır. Kan şekeri regülasyonunuz bozulur, yetersiz posa ve protein tüketimine bağlı tokluk hissi gecikir ve kontrolü sağlayamazsanız sonunda kendinizi abur cubur çekmecesinin önünde bulabilirsiniz.



3. DÜMDÜZ BİR KARIN İÇİN

Basit karbonhidrat alımı yerine lifli gıdaları tüketerek; dümdüz bir karın hayaliniz için ilk adımı atmış olursunuz. Günlük 25-38 gram posa alımı önerisinde bulunulmasına rağmen, yapılan çalışmalarda bireylerin bunun sadece 15 gramını tükettikleri görülüyor. Bunun sonucunda da bağırsaktaki yararlı bakteriler yerine şekerle beslenen zararlı bakteriler artıyor. Ne yazık ki bu küçük yaramazlar da karnınızın nomalden daha büyük gözükmesine neden oluyor. Lifli gıdaların alınmasıyla bağırsakta artan sağlıklı bakteriler aynı zamanda sağlığınızın korunmasında, kilo vermenizde ve daha güçlü bağışıklık sistemi için de oldukça önemli.



4. DİYABET RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

Basit karbonhidratlar dediğimiz şey aslında basit şekerdir ve fazla tüketimi uzun vadede kronik sağlık problemlerine yol açabilir. Basit karbonhidratlar çabuk sindirilir ve kan şekerini çabuk yükseltir. Bu da vücudun daha fazla insülin salgılamasına ve insülin direnci gelişmesine neden olur. Ve eğer bu durum devam ederse, genetik yatkınlığınız var ise tip 2 diyabete dönüşebilir.

Vücudunuzun insülin salınımına neden olan, kan şekerinin aniden yükselmesidir ve önlemek için sindirimi daha yavaş olan, lif bakımından zengin kompleks karbonhidratlar tüketmek gerekir. Eğer kan şekerimiz normal seviyede seyrederse, daha az insülin salınır ve hücrelerin insülinle buluşması daha kolay olur ve vücut daha fazla enerji harcar. Kısacası basit karbonhidrat içerikli ürünleri tüketmemek, kan şekeri regülasyonunun sağlanmasına yardımcı olur ve diyabet gelişme riskini azaltır.

