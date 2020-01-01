Histamin nedir? Histamin vücudun temel işlevleri olan sindirim, dolaşım ve bağışıklığın çalışması açısından önem taşıyan bir madde. Sinir sisteminin aktarıcısı olarak da çalışıyor. Histamin aşırı salgılandığında veya dışarıdan aşırı alındığında ise histamin intoleransı olarak adlandırılan ve belirtileri alerjiyi andıran bir rahatsızlığı tetikleyebiliyor.

Histamin nedir? Histamin vücudumuzun düzenli çalışmasını sağlayan kimyasal bir madde. Histamini bedenimiz kendisi üretebildiği gibi tükettiğimiz besinlerle dışarıdan da alabilir. Histamin nedir sorusu kadar sık sorulan bir soru da histaminin hangi besinlerde bulunduğu. Histamin bulunan besinler süt ürünleri, turşular, sosis-sucuk gibi fermente et ürünleri, ekşi maya, mayalı alkollü içecekler olan şarap ve bira, üzerinde bakteri üremeye elverişli bayat besinlerin tümü olarak sıralanabilir. Oda sıcaklığında katı halde olan histamin, karbon, hidrojen ve azot elementlerinden oluşan (C5H9N3) vücudun dengesini ve düzenini sağlayan önemli bir madde. Özellikle bağışıklık sistemi, sinir sistemi ve sindirim sistemi için oldukça kritik. Histamin sinir sistemindeki en önemli görevi nörotransmitter işlevi, yani bilgi akışını beyne taşıyan iletken vazifesi görmek. Histamin sindirim sistemi için özellikle mide asidinin salgılanmasında önemli bir rol oynar. Histamin maddesinin vücut düzenindeki en önemli görevi ise bağışıklık sistemini düzenlemek. Histamin mikroplar ve enfeksiyonlara karşı kalkan görevi görüp tehditler karşısında vücudu alarma geçiriyor. Histamin nedir sorusunu cevaplamak için onun sinir ve bağışıklık sistemleri açısından önemini anlatmak önem taşıyor.



Histamin ve Sinir Sistemi

Histamin nedir ve sinir sistemi açısından ne önem taşır? Sinir sistemi vücudumuzun haberleşme ve kumanda mekanizması olarak işlev görür. Sinir sistemi hem vücudumuzun farklı bölgelerini hissetmemizi sağlar hem de duygu ve düşüncelerimiz için bir altyapı şebekesi görevi görerek vücudumuz üzerindeki kontrol gücümüzü verir. Sinir sistemi üzerinde haberleşmeyi sağlayan elektrik akımlarının aktarılmasında işlev gören ve nörotransmitter olarak adlandırılan başlıca maddelerden biri de histamin. Sağlıklı çalışan bir sinir sistemi için vücuttaki histamin dengesi büyük önem taşıyor. Dengeli beslenme yoluyla ve sağlıksız ürünlerden kaçınarak bu dengeyi kurmak mümkün.

Histamin ve Bağışıklık

Bağışıklık sistemi vücudumuzun güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Peki histamin nedir ve bağışıklık sistemi içerisinde ne işlev görür? Vücut kendisi için zararlı olduğunu düşündüğü bir maddeyi etkisiz hale getirmek için bağışıklık sistemini kullanıyor. Eğer vücudumuzun güvenlik sistemi bağışıklıksa alarm sisteminin en önemli bileşenlerinden biri de histamin. Histamin vücuda yabancı bir madde girdiğinde o bölgeye yönelerek alarm veriyor ve bağışıklık sisteminin çalışmasını sağlıyor. Bağışıklığımızın güçlü olması hastalıklara direnmemiz ve virüsleri yenebilmemiz için çok önemli. Zayıf bir bağışıklık sistemi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Öte yandan bağışıklık sisteminin vücuda giren maddelere, alınan gıdalara, hatta vücudun kendi parçalarına aşırı tepki vermesi durumunda da hastalıklar gelişebiliyor. Zayıf bir bağışıklık sistemiyle aşırı güçlü ve tepkili bir bağışıklık sistemi arasındaki dengeli noktada kalabilmemiz için vücudumuzdaki histamin dengesinin bozulmaması önem taşıyor.

Histamin İntoleransı ve Alerji Benzeri Belirtileri

Histamin nedir sorusuyla beraber en sık sorulan sorulardan biri de histamin intoleransının ne olduğu. Vücuda aşırı histamin alınması, bünyenin gerekenden fazla histamin üretmesi veya histamini etkisizleştiren enzimlerin eksik salgılanması gibi durumlarda alerji benzeri belirtiler gösteren histamin intoleransı baş gösterebilir. Bu tip bir rahatsızlığı tetikleyen genellikle sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bağırsak florasına zarar vermesi. Hava ve su kirliliği de bağırsak florasına zarar verebiliyor. Bağırsak florası, bağırsaklarımızda yaşayan ve farklı farklı işlevler gören yarayışlı bakterileri ifade eden bir terim. Bu yarayışlı küçük dostlarımız üzerlerine düşen görevi yerine getiremeyecek kadar azalır ya da salgıladıkları maddeler zararlı miktara erişecek denli çoğalırsa birçok sorun ortaya çıkabiliyor. Histamin intoleransı da bunlardan biri. Bazı insanlarda kalıtımsal etkenler de histamin intoleransını tetikleyebiliyor. Sindirim, solunum, dolaşım, sinir sistemlerinde ve deride gözlemlenebilen alerji benzeri semptomlar histamin intoleransı kaynaklı olabilir. Vücuda giren besinlere aşırı bir bağışıklık tepkisi göstermemiz ve bu tepkinin yarattığı yıkıma verilen tepki histamin intoleransı örneği. Histamin intoleransı hemen akla gelmeyen ve ender rastlanan bir rahatsızlık. Hekimler daha yaygın rastlanan alerjik rahatsızlıkları eledikten sonra histamin intoleransı ihtimalini de ele alıyor. Hekim görüşü alınarak histamin intoleransı kolayca teşhis ve tedavi edilebiliyor. Eğer bu durumdan endişe duyuyorsanız lütfen doktorunuza danışın ve bu soruyu ona da sorun: Histamin nedir?