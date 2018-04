Peter Möller’in 159 yıl önce geliştirilen Omega 3 şurubu artık Türkiye’de!





Norveç’in Atlantik kıyılarındaki morina balığından elde edilen, yüksek miktarda Omega-3 yağ asitleri (600 mg. DHA ve 400 mg. EPA), A ,D ve E vitaminleri içeriğiyle uzmanlar tarafından tavsiye edilen Omega-3 şurubu, beyin gelişiminden bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp ve damar hastalıklarından korunmasına kadar her yaş grubunun gereksinimlerinde önemli bir rol oynuyor. Omega-3 şurubu, çocukların çok sevdiği doğal “tutti frutti” (karışık meyve) tadıyla benzersiz olmasının yanında tüm aile fertlerinin kolayca tüketebileceği bir ürün olma özelliği taşıyor. Ayrıca uygulanan “sürdürülebilir balıkçılık metodu” ile balık türlerinin geleceğini için gösterilen çevreci yaklaşım nedeniyle ürün "Friend of the Sea (Deniz dostu)" sertifikasına da sahip.