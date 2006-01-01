İyi
yaşam hepimizin hakkı! Sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirmek, sağlıklı ve
mutlu çalışmak, bedenimizi dinlemek ve özen göstermek, kendimize gerçekten
zaman ayırmak, bazen çılgınlıklar yapmak, hayata heyecan katmak, bazen bir
dostumuzun acısını paylaşmak bazen sevincine ortak olmak bazen de her şey sanki
kötü gidiyormuş gibi gelse de aynada gözlerimizin içine bakıp “kendimi ve
bedenimi çok seviyorum” diyebilmek ve AN’da kalmayı başarabilmek ve dengede
yaşayabilmek en önemli hediye. İçinde bulunduğumuz her anı güzel ve özel hale
getirmek bizim elimizde, her türlü deneyimi kabul etmek, anlamaya çalışmak,
affedici olmak her zaman kolay olmayabilir ama unutmayın “siz değişirseniz
dünya değişir.”
İYİ YAŞAM NEDİR?
Ben
bu kavramı 2006 yılından beri tescilli markam olarak kullanıyorum çünkü sağlık,
diyet veya iyilik kelimeleri benim hayata bakışımı ve danışanlarıma yaratmak ve
öğretmek istediğim faydayı tam olarak ifade etmiyor. Oysa “iyi yaşam” öyle bir
şemsiye ki kişinin kendini her alanda iyi ve dengede hissetmesini anlatıyor.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık “bedenen ve ruhen tam iyilik hali.” Bu
noktada karşımıza sıklıkla wellness kavramı çıkıyor ancak bu kelime maalesef
yanlış bir şekilde bazı bireyler için spa, masaj veya egzersiz kelimelerini
hatırlatıyor. Oysa wellness sadece tamamen sağlıklı ya da belirli alanlarda
iyilik olma anlamına da gelmiyor. Belki sürekli formda değilsiniz ve
hastalıklardan arınmış da olmayabilirsiniz ancak elinizde var olanla, gelişmiş
wellness ve daha iyi yaşam için çabalayabilirsiniz. Bu sizin yaşam yolculuğunuz
ve size özel, siz yeter ki arzulayın ve amacınız güçlü tutun. Kilo vermeye
çalışıp başarılı olamayan veya yeniden kilo alan pek çok bireyin ortak problemi
aslında doğru amaç ve hedefi keşfedememiş olmalarından kaynaklanıyor. Ben
danışanlarım ile yaptığım sohbetlerde birlikte olduğumuz sürenin bir diyet
değil uzun süreli bir iyi yaşam yolculuğu olacağını söylüyorum. Amacım ise
belki ilk diyetisyenleri olmasam da son diyetisyenleri olabilmek. Hadi siz de
hayatın tüm alanlarında olabileceğinizin en iyisi olmaya kendiniz için söz
verin. Ancak unutmayın başkalarına verdiğiniz sözü tutmak için gösterdiğiniz
çabadan daha fazlasını, kendi iyiliğiniz için verdiğiniz sözleri yerine
getirmek için kullanmanız gerekiyor. Okuduğum pek çok kitaptan anladığım
kadarıyla işin özünü şöyle anlatabilirim: İyi yaşamı sürdürülebilir ve ömür
boyu devam eden bir yaşam tarzı haline getirmek ve başarıya ulaşmak için
“adanmışlık” kişisel sorumluluk ve çok yönlü çevresel bilinç gerekiyor. Çok yönlü
çevresel bilinç ve hayatın tüm alanlarında en iyisini hedeflemek pek çok
kavramı içinde barındırıyor. Fiziksel, zihinsel, duygusal, manevî boyutlarda en
iyisi olmak sürekli değişim ve gelişim ile ilgili dinamik bir süreç. Kısacası
sizden istenilen kendi potansiyelinizi olabildiğince genişleterek,
olabileceğinizin en iyisi olması durumudur. Bu bir seçimdir.
Kendinize aşağıdakilere benzer soruları sorun
ve dürüstlükle cevap verin
Bugün kendim için neyi yaptım?
(Mesela
5 dk kendimle baş başa kaldım ve anın farkında olarak kahve içtim)
Yarın kendim için ne yapabilirim?
(Daha fazla su içebilirim)
Bu hafta kendim için neyi daha iyi yapabilirim?
(5
akşam dışarıda yemek yiyeceğime en azından 4 akşam dışarıda 3 gün evde yemek
yiyebilirim) İyi yaşam, seçimlerin farkında olma konusunda etkin bir işlemdir
ve gelişmek her zaman mümkündür. İyi yaşam bir seçimdir. Senin seçimin.
Kararınızı vermeniz, atacağınız birinci adımdır. İyi yaşam yolculuğuna
farkındalık kazanarak çıkarsanız, odaklanmakta daha başarılı olur, daha hızlı
yol alırsınız. Kabul ettiğiniz alanlarda değişim yavaş yavaş olabilir,
kendinize zaman verin, aslında özüne dönüş gibi düşünün. İyi yaşam önerileri
bir taktik değil, yaşam tarzıdır, bu yolculukta kendinize saygı, kendini sevmek
önemli bir azim kaynağıdır. İyi yaşam yolculuğuna başlamak için hiçbir zaman
geç değildir.