Dilara Koçak ile iyi yaşamın sırları...

İyi yaşam hepimizin hakkı! Sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirmek, sağlıklı ve mutlu çalışmak, bedenimizi dinlemek ve özen göstermek, kendimize gerçekten zaman ayırmak, bazen çılgınlıklar yapmak, hayata heyecan katmak, bazen bir dostumuzun acısını paylaşmak bazen sevincine ortak olmak bazen de her şey sanki kötü gidiyormuş gibi gelse de aynada gözlerimizin içine bakıp “kendimi ve bedenimi çok seviyorum” diyebilmek ve AN’da kalmayı başarabilmek ve dengede yaşayabilmek en önemli hediye. İçinde bulunduğumuz her anı güzel ve özel hale getirmek bizim elimizde, her türlü deneyimi kabul etmek, anlamaya çalışmak, affedici olmak her zaman kolay olmayabilir ama unutmayın “siz değişirseniz dünya değişir.”





İYİ YAŞAM NEDİR?

Ben bu kavramı 2006 yılından beri tescilli markam olarak kullanıyorum çünkü sağlık, diyet veya iyilik kelimeleri benim hayata bakışımı ve danışanlarıma yaratmak ve öğretmek istediğim faydayı tam olarak ifade etmiyor. Oysa “iyi yaşam” öyle bir şemsiye ki kişinin kendini her alanda iyi ve dengede hissetmesini anlatıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık “bedenen ve ruhen tam iyilik hali.” Bu noktada karşımıza sıklıkla wellness kavramı çıkıyor ancak bu kelime maalesef yanlış bir şekilde bazı bireyler için spa, masaj veya egzersiz kelimelerini hatırlatıyor. Oysa wellness sadece tamamen sağlıklı ya da belirli alanlarda iyilik olma anlamına da gelmiyor. Belki sürekli formda değilsiniz ve hastalıklardan arınmış da olmayabilirsiniz ancak elinizde var olanla, gelişmiş wellness ve daha iyi yaşam için çabalayabilirsiniz. Bu sizin yaşam yolculuğunuz ve size özel, siz yeter ki arzulayın ve amacınız güçlü tutun. Kilo vermeye çalışıp başarılı olamayan veya yeniden kilo alan pek çok bireyin ortak problemi aslında doğru amaç ve hedefi keşfedememiş olmalarından kaynaklanıyor. Ben danışanlarım ile yaptığım sohbetlerde birlikte olduğumuz sürenin bir diyet değil uzun süreli bir iyi yaşam yolculuğu olacağını söylüyorum. Amacım ise belki ilk diyetisyenleri olmasam da son diyetisyenleri olabilmek. Hadi siz de hayatın tüm alanlarında olabileceğinizin en iyisi olmaya kendiniz için söz verin. Ancak unutmayın başkalarına verdiğiniz sözü tutmak için gösterdiğiniz çabadan daha fazlasını, kendi iyiliğiniz için verdiğiniz sözleri yerine getirmek için kullanmanız gerekiyor. Okuduğum pek çok kitaptan anladığım kadarıyla işin özünü şöyle anlatabilirim: İyi yaşamı sürdürülebilir ve ömür boyu devam eden bir yaşam tarzı haline getirmek ve başarıya ulaşmak için “adanmışlık” kişisel sorumluluk ve çok yönlü çevresel bilinç gerekiyor. Çok yönlü çevresel bilinç ve hayatın tüm alanlarında en iyisini hedeflemek pek çok kavramı içinde barındırıyor. Fiziksel, zihinsel, duygusal, manevî boyutlarda en iyisi olmak sürekli değişim ve gelişim ile ilgili dinamik bir süreç. Kısacası sizden istenilen kendi potansiyelinizi olabildiğince genişleterek, olabileceğinizin en iyisi olması durumudur. Bu bir seçimdir.





Kendinize aşağıdakilere benzer soruları sorun ve dürüstlükle cevap verin





Bugün kendim için neyi yaptım?

(Mesela 5 dk kendimle baş başa kaldım ve anın farkında olarak kahve içtim)





Yarın kendim için ne yapabilirim?

(Daha fazla su içebilirim)





Bu hafta kendim için neyi daha iyi yapabilirim?

(5 akşam dışarıda yemek yiyeceğime en azından 4 akşam dışarıda 3 gün evde yemek yiyebilirim) İyi yaşam, seçimlerin farkında olma konusunda etkin bir işlemdir ve gelişmek her zaman mümkündür. İyi yaşam bir seçimdir. Senin seçimin. Kararınızı vermeniz, atacağınız birinci adımdır. İyi yaşam yolculuğuna farkındalık kazanarak çıkarsanız, odaklanmakta daha başarılı olur, daha hızlı yol alırsınız. Kabul ettiğiniz alanlarda değişim yavaş yavaş olabilir, kendinize zaman verin, aslında özüne dönüş gibi düşünün. İyi yaşam önerileri bir taktik değil, yaşam tarzıdır, bu yolculukta kendinize saygı, kendini sevmek önemli bir azim kaynağıdır. İyi yaşam yolculuğuna başlamak için hiçbir zaman geç değildir.