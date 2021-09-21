Kahvenin faydaları nelerdir? Kahve kilo verdirir mi? Aç karnına içmek zararlı mı?

Sabah uyanırken, gece uyanık kalmaya çalışırken, arkadaşlarla sohbet ederken kahve olmazsa olmazımız. Kahve tüm zamanların en favori içeceklerinden biri. Eskiler kahve için boş yere 40 yıllık hatırı var demiyor. Peki kahvenin faydaları neler? Kahve ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler kahve tüketmeli, kimler tüketmemeli? Aç karnına kahve içmek zararlı mı, kilo verdirir mi? Kahve tok tutar mı? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker kahve hakkındaki tüm soruları yanıtladı. İşte kahve hakkında tüm detaylar... Ayrıca kahve tutkunlarını unutmadık! Sizler için hazırladığımız farklı kahve demleme yöntemleri yazımıza da bakabilirsiniz.

Kahve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Kahve üzerine son dönemlerde çok fazla çalışma yapıldı. Zaman içerisinde çeşitleri de arttı. Fakat seçeneklerin artması beraberinde kaloriyi de getirdi. Krema ve şurup eklenmesi sonucu kalorisi 200-400 kalori arasında değişen kahve birçok kişinin sıklıkla tercih ettiği seçenek haline geldi. Sağlık için faydalı olan bir içeceği sağlıksız hale getirmemek önemli. Çünkü bu eklenti şeker ve kremalar obezite başta olmak üzere insülin direnci, karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalığa sebep olabilmekte. Ayrıca bağırsak florasında da tahribata neden olabilmekte.

Kahveyi demlediğiniz suyun sıcaklığına dikkat!

Son dönemlerde yapılan çalışmalar kahvenin hazırlanırken hazırlanma sıcaklığının önemli olduğunu gösteriyor. Yüksek sıcaklıkta hazırlanan kahvenin kansere sebep olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle hazırlanma sıcaklığı önemli.

Kahvenin Faydaları Nelerdir?

Kahve temelde içerisindeki bileşenler ile kansere karşı korumada destek sağlar.

Sade kahve (Kremasız, şekersiz hazırlanan kahve) LDL dediğimiz kötü kolesterolün düşürülmesinde etkili.

Kahvenin içerisindeki kafein, dikkat ve konsantrasyonun arttırılmasında da bize yardımcı olur.

Kahve Ne Kadar Tüketilmeli?

Her yiyecek ve içecekte olduğu gibi kahvenin de tüketim sıklığı ve miktarı önemli. Kadınlarda fazla kafein alımı ilerleyen yaşlarda kemik erimesini artırabileceği için gün içinde 3 kupa filtre kahveden fazla tüketilmemesi gerekiyor. Türk kahvesini tercih ediyorsanız 4 fincan içebilirsiniz. Erkeklerde de 4-5 kupadan fazla tüketilmemesi faydalı olacaktır.

Kahveyi Kimler İçebilir?

Kahveyi herhangi bir sağlık sorunu olmayan herkes rahatlıkla içebilir. Demir eksikliği olan bireyler, diyaliz tedavisi görenler, gut hastaları, tiroid hastalığı olan bireylerin kısıtlı miktarda tüketmesi gerekiyor.

Kahveyi Kimler Tüketmemeli?

Gebe ve emzikli kadınlarda yapılan çalışmalarda kafeinin plesanta ve sütten geçtiği gözlemlenmiş. Bu nedenle her iki grup için günde 200 mg'ı geçmeyecek şekilde kahve tüketmeleri faydalı olacaktır.

Çocuklarda da demir eksikliğine sebep olabileceği için tüketilmemesi daha faydalı.

Kahve Ne Zaman Tüketilmeli?

Kahve içeriğindeki kafein sayesinde metabolizma hızını geçici olarak arttırır. Özellikle öğleden sonra spor yapılacaksa spordan 30-40 dakika önce 1 kupa kahve tüketimi spordan alacağınız verimi arttırır.

Aç karnına kahve tüketmek zararlı mı?

Kahve tüketim saati kişiye göre değişmekle beraber reflüsü, gastriti ve demir eksikliği olan bireylerin aç olarak kahve tüketmemeleri faydalı olacaktır.

Sabahları aç karnına kahve tüketmek kilo verdirir mi?

Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa ve aralıklı oruç yapıyorsanız sabah aç olarak tüketeceğiniz kahve uzun saatler tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

Ara öğünlerde kahve tüketmek kilo verdirir mi?

Gün içinde de ara öğünlerde kahve tüketmeniz kilo verme sürecinize de destek olacaktır.

Kahve ne zaman tüketilmemeli?

Kahve içeriğindeki kafeinden dolayı uyku kalitesini olumsuz etkiler. Bu nedenle saat 17.00'den sonra kahve tüketilmemesi önemli. Kafeine çok duyarlıysanız bu saati 14:00 a çekmeniz daha iyi olacaktır.

Sağlıklı yaşam için her güne 1 kahve eklemeyi ihmal etmeyin.

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